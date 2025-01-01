Arts
AC/DC

12 ноя 2025 : 		 AC/DC сыграли "Jailbreak" впервые за 34 года

1 ноя 2025 : 		 Вышел новый винил AC/DC

10 июл 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

29 июн 2025 : 		 AC/DC открыли европейский тур

26 май 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

13 май 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

30 апр 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

20 апр 2025 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Рокеры — настоящие, а металлисты — притворщики!»

20 апр 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

16 апр 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

15 апр 2025 : 		 AC/DC открыли тур по Северной Америке

19 мар 2025 : 		 DUA LIPA исполнила AC/DC

15 мар 2025 : 		 Концертное видео AC/DC

2 мар 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

22 фев 2025 : 		 Концертное видео AC/DC 2003 года

19 янв 2025 : 		 Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC

5 янв 2025 : 		 Почему AC/DC так названы?

29 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного концерта AC/DC 1981 года

18 дек 2024 : 		 AC/DC обновили видео

17 дек 2024 : 		 Леди Гага спела с вокалистом AC/DC

26 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

14 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

3 окт 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

19 сен 2024 : 		 Спустя 45 лет песня AC/DC оказалась в чартах

2 сен 2024 : 		 AC/DC штурмуют Top10 Великобритании
|||| 12 ноя 2025

AC/DC сыграли "Jailbreak" впервые за 34 года



zoom
AC/DCсыграли "Jailbreak" впервые за 34 года — это случилось 12 ноября на Melbourne Cricket Ground




просмотров: 131

