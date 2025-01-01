12 ноя 2025



Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью поговорил о прощальном туре, официальный старт которого намечен на 2026 год:



«Можно с лёгкостью гастролировать ещё в течение трёх-пяти лет. И если мы будем заниматься этим так долго, то, чёрт возьми, я смогу встретить в туре день рождения, о котором даже не хочу думать.



Я не зацикливаюсь на долголетии и подобных вещах, и не отношусь к тем, кто может играть до 80 лет. Я должен помнить, что люди живут и умиpaют. И я должен хорошо заботиться о себе».



Dave также рассказал о своём решении записать версию классической песни «Ride The Lightning» своей бывшей группы METALLICA в качестве бонус-трека для предстоящего финального одноимённого альбома MEGADETH, который выйдет в январе:



«Если уж записывать кавер-версию песни, то нужно сделать её по крайней мере не хуже, а лучше».



На вопрос, будет ли он называть свою версию «Ride The Lightning» кавер-версией, Dave ответил:



«Нет. Потому что я тоже сочинил эту песню. Думаю, другие люди так скажут, но если вы спрашиваете меня, я не считаю, что это кавер-версия».



На вопрос, считает ли он свою версию «Ride The Lightning» лучше оригинала, Dave ответил:



«Когда она была готова, мы дали её послушать нескольким людям, и многие из них являются фанатами этой группы и этой песни, поэтому они знали, что слушают, А против Б, и их мнение было практически единодушным — мы сделали достойное посвящение. Я думаю, что мы сделали её по крайней мере не хуже — она немного быстрее».







