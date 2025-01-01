Arts
Новости
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»

15 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»

15 июн 2025 : 		 MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве
|||| 12 ноя 2025

Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью поговорил о прощальном туре, официальный старт которого намечен на 2026 год:

«Можно с лёгкостью гастролировать ещё в течение трёх-пяти лет. И если мы будем заниматься этим так долго, то, чёрт возьми, я смогу встретить в туре день рождения, о котором даже не хочу думать.

Я не зацикливаюсь на долголетии и подобных вещах, и не отношусь к тем, кто может играть до 80 лет. Я должен помнить, что люди живут и умиpaют. И я должен хорошо заботиться о себе».

Dave также рассказал о своём решении записать версию классической песни «Ride The Lightning» своей бывшей группы METALLICA в качестве бонус-трека для предстоящего финального одноимённого альбома MEGADETH, который выйдет в январе:

«Если уж записывать кавер-версию песни, то нужно сделать её по крайней мере не хуже, а лучше».

На вопрос, будет ли он называть свою версию «Ride The Lightning» кавер-версией, Dave ответил:

«Нет. Потому что я тоже сочинил эту песню. Думаю, другие люди так скажут, но если вы спрашиваете меня, я не считаю, что это кавер-версия».

На вопрос, считает ли он свою версию «Ride The Lightning» лучше оригинала, Dave ответил:

«Когда она была готова, мы дали её послушать нескольким людям, и многие из них являются фанатами этой группы и этой песни, поэтому они знали, что слушают, А против Б, и их мнение было практически единодушным — мы сделали достойное посвящение. Я думаю, что мы сделали её по крайней мере не хуже — она немного быстрее».




просмотров: 148

