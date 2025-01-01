Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
[= ||| все новости группы



*

Enthroned

*



13 ноя 2025 : 		 Новая песня ENTHRONED

15 окт 2025 : 		 Новая песня ENTHRONED

23 сен 2025 : 		 Новое видео ENTHRONED

20 мар 2020 : 		 Новая песня ENTHRONED

20 дек 2019 : 		 Новое видео ENTHRONED

5 июн 2019 : 		 Новый альбом ENTHRONED доступен для прослушивания

14 май 2019 : 		 Новая песня ENTHRONED

16 апр 2019 : 		 Новое видео ENTHRONED

21 мар 2019 : 		 Новый альбом ENTHRONED выйдет в июне

5 янв 2019 : 		 ENTHRONED подписали контракт с SEASON OF MIST

11 апр 2014 : 		 Новый альбом ENTHRONED доступен для прослушивания

8 апр 2014 : 		 Новая песня ENTHRONED

25 мар 2014 : 		 Новая песня ENTHRONED

12 мар 2014 : 		 Новая песня ENTHRONED

24 фев 2014 : 		 Новая песня ENTHRONED

20 фев 2014 : 		 Новый альбом ENTHRONED выйдет в апреле

9 мар 2013 : 		 ENTHRONED работают над новым альбомом

14 мар 2012 : 		 Новый альбом ENTHRONED доступен для прослушивания

1 мар 2012 : 		 Новая песня ENTHRONED

23 янв 2012 : 		 Новый альбом ENTHRONED выйдет в марте

17 янв 2012 : 		 Обложка нового альбома ENTHRONED

14 дек 2011 : 		 ENTHRONED на AGONIA RECORDS

13 май 2011 : 		 ENTHRONED снова заключили контракт с REGAIN RECORDS

13 окт 2010 : 		 Гитарист ENTHRONED в THE RED ANGLE

16 янв 2010 : 		 Новая песня ENTHRONED

12 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома ENTHRONED
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня ENTHRONED



zoom
Ashen Advocacy, новая песня ENTHRONED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Ashspawn', релиз которого намечен на пятое декабря.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 61

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом