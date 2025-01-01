Arts
Новости
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Новое видео BLACKWATER HOLYLIGHT



zoom
Heavy, Why?, новое видео BLACKWATER HOLYLIGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Not Here Not Gone, релиз которого намечен на тридцатое января:


Side A
1. How Will You Feel
2. Involuntary Haze
3. Bodies
4. Heavy, Why? 04:02
5. Giraffe
6. Spades

Side B

7. Void to Be
8. Fade
9. Mourning After
10. Poppyfields




