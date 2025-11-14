Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*

Megadeth

*



14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»

15 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
Новое видео MEGADETH



I Don't Care, новое видео MEGADETH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Megadeth, релиз которого намечен на 23 января:

01. Tipping Point
02. I Don't Care
03. Hey, God?!
04. Let There Be Shred
05. Puppet Parade
06. Another Bad Day
07. Made To Kill
08. Obey The Call
09. I Am War
10. The Last Note
11. Ride The Lightning (METALLICA song; bonus track)






КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 ноя 2025
С
Санчез
Мне показалось, что даже получше прошлого сингла, хотя обе песни классные
14 ноя 2025
rassol
А вот это прямо хорошо!
14 ноя 2025
A
Akkolteus
Музон, как всегда, даёт фору Митоллиге, а вот вокал совсем какой-то беззубый
14 ноя 2025
Rutger
Интересно, и хочется переслушать. Чем-то напомнила Anarchy in the UK
просмотров: 781

