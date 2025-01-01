Arts
Новости
Black Stone Cherry

14 ноя 2025 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

19 сен 2025 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

20 фев 2025 : 		 Новый трек BLACK STONE CHERRY

3 дек 2024 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Надеюсь, ИИ не заменит людей на сцене»

4 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK STONE CHERRY

31 окт 2024 : 		 BLACK STONE CHERRY в ЗСК

30 окт 2024 : 		 Вокалист SKILLET в новом треке BLACK STONE CHERRY

14 окт 2024 : 		 JESSE LEACH в новом треке BLACK STONE CHERRY

2 июн 2024 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

14 фев 2024 : 		 Какие планы у BLACK STONE CHERRY?

14 ноя 2023 : 		 Барабанщика BLACK STONE CHERRY могли пристрелить

10 ноя 2023 : 		 Бурбон от BLACK STONE CHERRY

30 сен 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Концерт — это концерт, а альбом — это альбом»

30 сен 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

16 сен 2023 : 		 BLACK STONE CHERRY: «Сменив басиста, мы выросли»

26 июл 2023 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY не одобряет поступок Миранды Ламберт

8 июл 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 июл 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Мы больше, чем просто рок-н-ролльная команда»

8 июн 2023 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от BLACK STONE CHERRY

11 май 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

22 мар 2023 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

1 фев 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

14 янв 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 ноя 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY проведут стрим

13 окт 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY выпустят альбом в 2023 году

27 авг 2022 : 		 У BLACK STONE CHERRY есть девять песен
Новое видео BLACK STONE CHERRY



"Celebrate", новое видео группы BLACK STONE CHERRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Celebrate", выходящего шестого марта на Macot Records:

01. Celebrate
02. Neon Eyes
03. Caught Up In The Up Down
04. I'm Fine
05. Deep
06. What You're Made Of
07. Don't You Forget About Me (featuring THEORY OF A DEADMAN's Tyler Connolly)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
