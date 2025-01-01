сегодня



Барабанщик VAN HALEN написал новую книгу



В честь дня рождения одной из величайших рок-н-ролльных групп Америки издание Genesis Publications опубликовало официальную хронику VAN HALEN, написанную барабанщиком-основателем группы ALEX VAN HALEN. Благодаря динамичному сочетанию культовых фотографий с редкими и никогда ранее не публиковавшимися изображениями, а также эксклюзивному доступу к его личным архивам, "Van Halen" (рабочее название) предлагает персональную экскурсию по легендарной карьере группы.



Эта авторизованная публикация, подписанная ALEX VAN HALEN, автором и куратором которой является ALEX VAN HALEN, впервые открывает семейный архив Ван Халенов. 1978-1984 годы изучаются благодаря переписке, памятным вещам из турне, обложкам альбомов, материалам прессы, музыкальному оборудованию, неопубликованным фотографиям и многому другому, что позволяет проследить путь братьев Ван Хален от детства и становления группы до их дебюта и стремительного взлета.







