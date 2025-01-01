сегодня



Юбилейное издание альбома SLAYER выйдет весной



Metal Blade выпустят специальный виниловый бокс-сет, приуроченный к 40-летию альбома SLAYER Hell Awaits, в который войдет:



3 LPs total: Seven-track "Hell Awaits" + 18-track live bonus audio ("Live From Bochum 1985")



- 60-page book (12" size)

- "Hell Awaits" album (in gatefold sleeve, 1xLP) mastered and restored from original 1985 production tapes by Patrick W. Engel at Temple Of Disharmony in February 2025. Vinyl color = Fire Splatter

- "Live From Bochum 1985" (in gatefold sleeve, 2xLP) - 18 live tracks never before released physically or digitally

- Replica ticket from the Bochum show

- Replica "Hell Awaits" tour laminate

- "Hell Awaits" tour poster (German dates)

- Slipmat

- Band posters

- Replica merch flyer

- Replica Satanic Wehrmacht newsletter

- 2 flyers



"Blood" Filled Liquid Vinyl (SLAYER store exclusive – limited to 666 worldwide):



Seven-track "Hell Awaits" album mastered and restored from original 1985 production tapes by Patrick W. Engel at Temple Of Disharmony in February 2025



- "Blood" filled liquid vinyl - gatefold



Также будет доступен вариант в Earbook:



Earbook includes 3xCDs — seven-track "Hell Awaits" CD + 18-track live bonus audio (Live From Bochum 1985):



- "Hell Awaits" album (1xCD) mastered and restored from original 1985 production tapes by Patrick W. Engel at Temple Of Disharmony in February 2025

- Live From Bochum 1985 (2x CD) 18 live tracks never before released physically or digitally

- 60-page 11" book

- Poster



Цифровая версияl:



Includes seven-track "Hell Awaits" + 18-track live bonus audio (Live From Bochum 1985)



Трек-лист Earbook-издания:



CD 1: Hell Awaits album

1. Hell Awaits

2. Kill Again

3. At Dawn They Sleep

4. Praise of Death

5. Necrophiliac

6. Crypts of Eternity

7. Hardening of the Arteries



CD 2: Live from Bochum 1985

1. Hell Awaits

2. Aggressive Perfector

3. Captor of Sin

4. The Final Command

5. Kill Again

6. Crypts of Eternity

7. Fight Till Death

8. Necrophiliac

9. Haunting the Chapel

10. Hardening of the Arteries



CD 3: Live from Bochum 1985

1. Black Magic

2. Die by the Sword

3. The Antichrist

4. At Dawn They Sleep

5. Show No Mercy

6. Evil Has No Boundaries

7. Chemical Warfare

8. Praise of Death







+0 -0



просмотров: 28

