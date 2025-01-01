Arts
Новости
Новости
13 ноя 2025 : 		 Юбилейное издание альбома SLAYER выйдет весной

11 ноя 2025 : 		 Музей SLAYER отмечает юбилей Hell Awaits

22 окт 2025 : 		 SLAYER отметят сорокалетие Reign In Blood

29 сен 2025 : 		 Drum-cam от SLAYER

20 сен 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 авг 2025 : 		 Гитарист SLAYER о финальном шоу BLACK SABBATH

5 авг 2025 : 		 Юбилейный винил SLAYER выйдет осенью

8 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLAYER

6 июл 2025 : 		 Группа SLAYER выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 май 2025 : 		 GARY HOLT: «Я был удивлен, что SLAYER вновь будут играть»

15 май 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о создании песни SLAYER «Raining Blood»

15 май 2025 : 		 Гитарист SLAYER о включении группы в ЗСРнР

29 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Tom уже не торт»

8 апр 2025 : 		 EXODUS, SUICIDAL TENDENCIES, CAVALERA разогреют SLAYER

1 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют в 51-м летом

28 фев 2025 : 		 ICE-T нахваливает SLAYER

24 фев 2025 : 		 DAVE LOMBARDO об уходе из SLAYER: «Семьи ссорятся»

13 фев 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...»

25 янв 2025 : 		 KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER»

23 дек 2024 : 		 Альбом SLAYER выйдет на виниле

18 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Концерты будут, но я рад, что не будет гастролей»

11 дек 2024 : 		 KERRY KING о будущем SLAYER

5 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Отзывы на концерты были крутыми!»

12 ноя 2024 : 		 GARY HOLT: «В SLAYER, помню, хейтили только двое»

30 окт 2024 : 		 Новый концерт SLAYER
Юбилейное издание альбома SLAYER выйдет весной



zoom
Metal Blade выпустят специальный виниловый бокс-сет, приуроченный к 40-летию альбома SLAYER Hell Awaits, в который войдет:

3 LPs total: Seven-track "Hell Awaits" + 18-track live bonus audio ("Live From Bochum 1985")

- 60-page book (12" size)
- "Hell Awaits" album (in gatefold sleeve, 1xLP) mastered and restored from original 1985 production tapes by Patrick W. Engel at Temple Of Disharmony in February 2025. Vinyl color = Fire Splatter
- "Live From Bochum 1985" (in gatefold sleeve, 2xLP) - 18 live tracks never before released physically or digitally
- Replica ticket from the Bochum show
- Replica "Hell Awaits" tour laminate
- "Hell Awaits" tour poster (German dates)
- Slipmat
- Band posters
- Replica merch flyer
- Replica Satanic Wehrmacht newsletter
- 2 flyers

"Blood" Filled Liquid Vinyl (SLAYER store exclusive – limited to 666 worldwide):

Seven-track "Hell Awaits" album mastered and restored from original 1985 production tapes by Patrick W. Engel at Temple Of Disharmony in February 2025

- "Blood" filled liquid vinyl - gatefold

Также будет доступен вариант в Earbook:

Earbook includes 3xCDs — seven-track "Hell Awaits" CD + 18-track live bonus audio (Live From Bochum 1985):

- "Hell Awaits" album (1xCD) mastered and restored from original 1985 production tapes by Patrick W. Engel at Temple Of Disharmony in February 2025
- Live From Bochum 1985 (2x CD) 18 live tracks never before released physically or digitally
- 60-page 11" book
- Poster

Цифровая версияl:

Includes seven-track "Hell Awaits" + 18-track live bonus audio (Live From Bochum 1985)

Трек-лист Earbook-издания:

CD 1: Hell Awaits album
1. Hell Awaits
2. Kill Again
3. At Dawn They Sleep
4. Praise of Death
5. Necrophiliac
6. Crypts of Eternity
7. Hardening of the Arteries

CD 2: Live from Bochum 1985
1. Hell Awaits
2. Aggressive Perfector
3. Captor of Sin
4. The Final Command
5. Kill Again
6. Crypts of Eternity
7. Fight Till Death
8. Necrophiliac
9. Haunting the Chapel
10. Hardening of the Arteries

CD 3: Live from Bochum 1985
1. Black Magic
2. Die by the Sword
3. The Antichrist
4. At Dawn They Sleep
5. Show No Mercy
6. Evil Has No Boundaries
7. Chemical Warfare
8. Praise of Death




просмотров: 28

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
