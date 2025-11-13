13 ноя 2025



Лидер WHITESNAKE уходит на пенсию



DAVID COVERDALE опубликовал видео, в котором сообщил, что завершает карьеру музыканта:



«Дамы и господа, мальчики и девочки, братья и сестры 'SNAKE, у меня для вас специальное объявление. После 50 с лишним лет невероятного путешествия с вами, с DEEP PURPLE, WHITESNAKE, Джимми Пейджем, в последние несколько лет для меня стало совершенно очевидно, что мне действительно пора завязывать с рок-н-ролльными туфлями на платформе и облегающими джинсами. И, как вы можете видеть, мы позаботились о львином парике. Но мне пора закругляться.



Я вас очень люблю. Я благодарю всех, кто помогал и поддерживал меня в этом невероятном путешествии — всех музыкантов, техников, фанатов, семью. Это удивительно, но мне и правда пора просто наслаждаться своим выходом на пенсию. И я надеюсь, вы сможете это оценить.



Еще раз, я люблю вас от все души. тебя всем сердцем. Прощайте!»







