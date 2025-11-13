Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 17
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*

Whitesnake

*



13 ноя 2025 : 		 Лидер WHITESNAKE уходит на пенсию

5 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

20 авг 2025 : 		 REB BEACH хотел бы сыграть несколько прощальных шоу WHITESNAKE

16 авг 2025 : 		 WHITESNAKE переиздают Forevermore

5 июн 2025 : 		 JOEL HOEKSTRA: «WHITESNAKE EXPERIENCE — это разовая акция»

3 июн 2025 : 		 Участники WHITESNAKE выступят как WHITESNAKE EXPERIENCE

1 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

23 апр 2025 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Играть со Steve Vai в WHITESNAKE было круто!»

29 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

24 мар 2025 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Да не хочет David больше никуда ездить!»

14 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

12 мар 2025 : 		 Новый бокс-сет WHITESNAKE выйдет весной

22 окт 2024 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «David'y уже неинтересно выступать»

3 сен 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 июл 2024 : 		 WHITESNAKE еще сможет? Отвечает TANYA

27 июн 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 апр 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет WHITESNAKE

20 фев 2024 : 		 CRAIG GOLDY: «Я бы отлично подошёл для WHITESNAKE, потому что мне нравится голос DAVID'a COVERDALE'a»

7 фев 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO исполняет WHITESNAKE

15 янв 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE

13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?

2 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

19 окт 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE хочет выпустить последний альбом с бывшими
|||| 13 ноя 2025

Лидер WHITESNAKE уходит на пенсию



DAVID COVERDALE опубликовал видео, в котором сообщил, что завершает карьеру музыканта:

«Дамы и господа, мальчики и девочки, братья и сестры 'SNAKE, у меня для вас специальное объявление. После 50 с лишним лет невероятного путешествия с вами, с DEEP PURPLE, WHITESNAKE, Джимми Пейджем, в последние несколько лет для меня стало совершенно очевидно, что мне действительно пора завязывать с рок-н-ролльными туфлями на платформе и облегающими джинсами. И, как вы можете видеть, мы позаботились о львином парике. Но мне пора закругляться.

Я вас очень люблю. Я благодарю всех, кто помогал и поддерживал меня в этом невероятном путешествии — всех музыкантов, техников, фанатов, семью. Это удивительно, но мне и правда пора просто наслаждаться своим выходом на пенсию. И я надеюсь, вы сможете это оценить.

Еще раз, я люблю вас от все души. тебя всем сердцем. Прощайте!»




КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 ноя 2025
n
nkatsy
грустно это всё
14 ноя 2025
Klawd Air
Знаковый деятель, много хорошего сделал, многое отдал на сцене. Хорошего отдыха, старина, и спасибо тебе! Будем помнить, будем слушать.
14 ноя 2025
gravitgroove
все верно, если нет былой энергии или удовольствия от выступлений, прежних сил в голосе, то лучше завязывать, чем пыжиться и сдерживать газы на сцене.
14 ноя 2025
Hellg
Спасибо за музыку! Достойная карьера и творческий архив. Самое время чтобы попрощаться.
