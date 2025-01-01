Arts
Новости
*

The Who

*



14 ноя 2025 : 		 Гитаристу THE WHO интересно использовать искусственный интеллект

14 сен 2025 : 		 Вскрытие THE WHO

7 сен 2025 : 		 RUDY SARZO, BRAD GILLIS и TOMMY ALDRIDGE записали кавер-версию THE WHO

2 сен 2025 : 		 71 нереализованный трек от THE WHO

17 июн 2025 : 		 Вокалиста THE WHO посвятили в рыцари

17 апр 2025 : 		 THE WHO уволили барабанщика?

3 апр 2025 : 		 Видео с выступления THE WHO

29 окт 2024 : 		 THE WHO «что-то готовят» на 2025

6 окт 2024 : 		 12 марок THE WHO

27 июн 2024 : 		 PETE TOWNSHEND: «THE WHO вообще никогда не зарабатывали на гребаных пластинках!»

28 мар 2024 : 		 ROGER DALTREY с друзьями прошелся по Baba'м

27 мар 2024 : 		 Гитарист THE WHO: «AC/DC выпустили 50 альбомов, но все их альбомы были одинаковыми»

21 янв 2024 : 		 Концертный релиз THE WHO выйдет весной

16 янв 2024 : 		 ROGER DALTREY о будущем THE WHO

12 дек 2023 : 		 Что готовит THE WHO будущее?

30 окт 2023 : 		 Новые релизы THE WHO выйдут в феврале

29 июл 2023 : 		 Шинейд О'Коннор выступает с THE WHO

19 июл 2023 : 		 Новый бокс-сет THE WHO выйдет осенью

29 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

13 мар 2023 : 		 ROGER DALTREY — о выпуске нового альбома THE WHO: «А есть ли смысл?»

5 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

1 ноя 2022 : 		 Новое видео басиста THE WHO

13 май 2022 : 		 Переиздания THE WHO выйдет летом

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления THE WHO

18 фев 2022 : 		 Винил THE WHO выйдет весной
Гитаристу THE WHO интересно использовать искусственный интеллект



PETE TOWNSHEND в рамках программы "The Late Show With Stephen Colbert" так ответил на вопрос правда ли, что у него есть неизданные песни, готовые к выпуску, ответил:

«Да, у меня есть около трёхсот пятидесяти, четырёхсот пятидесяти музыкальных произведений. Сейчас, как я считаю, большая часть из них ужасна. Мне удалось прослушать примерно половину».

На вопрос, смогут ли фанаты когда-нибудь услышать этот материал, Pete ответил:

«Я не знаю, что с ним делать. Мне интересно использовать искусственный интеллект. Мне хочется взять некоторые из моих старых песен, которые не совсем получились, потому что я не смог их правильно записать с первого раза, и загрузить в Suno [платформу искусственного интеллекта, которая создает песни на основе текстовых подсказок, присланных пользователями] или что-то в этом роде, какую-нибудь музыкальную машину с искусственным интеллектом, и посмотреть, что из этого получится. Возможно, из них получатся хиты».

Ранее упоминал о своём интересе к искусственному интеллекту в интервью The Times в марте 2025 года:

«Если бы я сказал искусственному интеллекту: "Напиши кучу песен Pete Townshend, как в 1973 году", многие фанаты WHO были бы очень довольны».

В ноябре 2023 года он сказал в подкасте «Broken Record», что оптимистично смотрит на роль искусственного интеллекта в музыке:

«Я думаю, что он поможет нам в разных сферах, и удивит нас, как и Интернет. И, конечно, у Интернета есть очень мрачная сторона... Но что касается искусственного интеллекта, я надеюсь, но я не стану говорить, что это обязательно будет чем-то хорошим, потому что я думаю, что нельзя допустить, чтобы он стал управлять машинами».




