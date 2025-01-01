сегодня



Гитаристу THE WHO интересно использовать искусственный интеллект



PETE TOWNSHEND в рамках программы "The Late Show With Stephen Colbert" так ответил на вопрос правда ли, что у него есть неизданные песни, готовые к выпуску, ответил:



«Да, у меня есть около трёхсот пятидесяти, четырёхсот пятидесяти музыкальных произведений. Сейчас, как я считаю, большая часть из них ужасна. Мне удалось прослушать примерно половину».



На вопрос, смогут ли фанаты когда-нибудь услышать этот материал, Pete ответил:



«Я не знаю, что с ним делать. Мне интересно использовать искусственный интеллект. Мне хочется взять некоторые из моих старых песен, которые не совсем получились, потому что я не смог их правильно записать с первого раза, и загрузить в Suno [платформу искусственного интеллекта, которая создает песни на основе текстовых подсказок, присланных пользователями] или что-то в этом роде, какую-нибудь музыкальную машину с искусственным интеллектом, и посмотреть, что из этого получится. Возможно, из них получатся хиты».



Ранее упоминал о своём интересе к искусственному интеллекту в интервью The Times в марте 2025 года:



«Если бы я сказал искусственному интеллекту: "Напиши кучу песен Pete Townshend, как в 1973 году", многие фанаты WHO были бы очень довольны».



В ноябре 2023 года он сказал в подкасте «Broken Record», что оптимистично смотрит на роль искусственного интеллекта в музыке:



«Я думаю, что он поможет нам в разных сферах, и удивит нас, как и Интернет. И, конечно, у Интернета есть очень мрачная сторона... Но что касается искусственного интеллекта, я надеюсь, но я не стану говорить, что это обязательно будет чем-то хорошим, потому что я думаю, что нельзя допустить, чтобы он стал управлять машинами».







