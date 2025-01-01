Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Black Swan

14 ноя 2025 : 		 Новое видео BLACK SWAN

30 сен 2025 : 		 Новая песня BLACK SWAN

22 янв 2025 : 		 BLACK SWAN готовят новый альбом

8 апр 2022 : 		 Новое видео BLACK SWAN

8 апр 2022 : 		 Новый альбом BLACK SWAN доступен для прослушивания

17 мар 2022 : 		 Новое видео BLACK SWAN

18 фев 2022 : 		 Новое видео BLACK SWAN

4 фев 2022 : 		 Новая песня BLACK SWAN

15 апр 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK SWAN

16 фев 2020 : 		 Новое видео BLACK SWAN

28 янв 2020 : 		 Новое видео BLACK SWAN

14 янв 2020 : 		 Новая песня BLACK SWAN

11 дек 2019 : 		 Дебютный альбом BLACK SWAN выйдет зимой

4 дек 2019 : 		 JEFF PILSON, ROBIN MCAULEY, REB BEACH и MATT STARR в BLACK SWAN
Новое видео BLACK SWAN



"If I Was King", новое видео группы BLACK SWAN, в состав которой входят Robin McAuley (MCAULEY SCHENKER GROUP),Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE),Jeff Pilson (FOREIGNER, THE END MACHINE, ex-DOKKEN) and Matt Starr (Ace Frehley, MR. BIG), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Paralyzed", выходящего 13 февраля на Frontiers Music Srl:

01. When The Cold Wind Blows
02. Death Of Me
03. Different Kind Of Woman
04. If I Was King
05. Shakedown
06. The Fire And The Flame
07. I'm Ready
08. Paralyzed
09. Carry On
10. Battered And Bruised
11. What The Future Holds




