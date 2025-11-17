Arts
Megadeth

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»
Лидер MEGADETH о пиве и долголетии



DAVE MUSTAINE и его коллеги по группе собрались вместе с представителями прессы, чтобы поговорить о вкусе, мастерстве и искусстве пивоварения. 26 октября в InterContinental London, O2 hotel в Лондоне, Великобритания, состоялась дискуссия с ведущим Филом Александром, глобальным креативным директором журнала Kerrang!, в рамках которой было представлено новое пиво группы Megadeth Beer Co., созданное в сотрудничестве с Black Sheep Brewery. Партнерство уже увенчалось успехом с Rattlehead IPA, Rattlehead Pilsner и Rattlehead IPA Zero, которые теперь доступны в 450 магазинах Tesco по всей Великобритании и онлайн по адресу megadethbeer.com.

Когда разговор зашел о процессе пивоварения, уважение Dave'a к крафту стало очевидным:

«У вас есть качественный рецепт. Эти пивовары — рок-звезды пивного бизнеса. Как и в группе, вам нужна гармония. С пивоварением то же самое. Вы должны прислушаться к людям, которые знают, как заставить его петь».

Говоря о мгновенно узнаваемом бренде Rattlehead, Dave заметил:

«Это символ, который всегда олицетворял стойкость и выживание. На банке это выглядит мощно, как будто так и должно быть».

Обсуждая вкус, Mustaine по-прежнему уделял особое внимание аутентичности и сбалансированности.

«Некоторые пивовары могут с отвращением относиться к пиву с нулевым содержанием алкоголя, но всем нам знаком тот момент, когда хочется просто ощутить вкус, а не последствия. Главное — баланс, а не компромисс».

На вопрос, какие треки MEGADETH лучше всего сочетаются с каждым из них, Mustaine и James LoMenzo ответил: "С IPA? Вероятно, "Peace Sells". Пилзнером? Может быть, "Mechanix". Ты должен как-то запустить этот двигатель».

В то время как разговор касался идей для создания более темных и смелых сортов пива в будущем, Mustaine подчеркнул интерес к растущему присутствию Megadeth Beer Co. в Европе, отметив, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы донести свой особый вкус и самобытность на новые рынки по всему континенту.

Завершая сессию, Dave размышлял о долголетии и страсти — как в музыке, так и в пивоварении.

«Возможно, я просто слишком упрям, чтобы уйти. Но когда это перестает приносить удовольствие, люди теряют свою страсть. Для меня, будь то музыка или пиво, это все равно весело».






Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 ноя 2025
Орион
Так он уходит со сцены или решит в ближайшие 5 лет прощального тура?
17 ноя 2025
С
Санчез
Орион, он будет 5 лет в запое находиться
17 ноя 2025
Орион
Санчез, "решение о прощальном туре я принял по пьяни")))
17 ноя 2025
P
Paffoss
"Вы должны прислушаться к людям, которые знают, как заставить его петь" - у вас в слове "пить" ошибка)
17 ноя 2025
С
Санчез
Paffoss, одно другому не мешает
17 ноя 2025
Орион
Санчез, да, никогда ещё пение не мешало питию и наоборот))
