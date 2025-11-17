сегодня



Лидер MEGADETH о пиве и долголетии



DAVE MUSTAINE и его коллеги по группе собрались вместе с представителями прессы, чтобы поговорить о вкусе, мастерстве и искусстве пивоварения. 26 октября в InterContinental London, O2 hotel в Лондоне, Великобритания, состоялась дискуссия с ведущим Филом Александром, глобальным креативным директором журнала Kerrang!, в рамках которой было представлено новое пиво группы Megadeth Beer Co., созданное в сотрудничестве с Black Sheep Brewery. Партнерство уже увенчалось успехом с Rattlehead IPA, Rattlehead Pilsner и Rattlehead IPA Zero, которые теперь доступны в 450 магазинах Tesco по всей Великобритании и онлайн по адресу megadethbeer.com.



Когда разговор зашел о процессе пивоварения, уважение Dave'a к крафту стало очевидным:



«У вас есть качественный рецепт. Эти пивовары — рок-звезды пивного бизнеса. Как и в группе, вам нужна гармония. С пивоварением то же самое. Вы должны прислушаться к людям, которые знают, как заставить его петь».



Говоря о мгновенно узнаваемом бренде Rattlehead, Dave заметил:



«Это символ, который всегда олицетворял стойкость и выживание. На банке это выглядит мощно, как будто так и должно быть».



Обсуждая вкус, Mustaine по-прежнему уделял особое внимание аутентичности и сбалансированности.



«Некоторые пивовары могут с отвращением относиться к пиву с нулевым содержанием алкоголя, но всем нам знаком тот момент, когда хочется просто ощутить вкус, а не последствия. Главное — баланс, а не компромисс».



На вопрос, какие треки MEGADETH лучше всего сочетаются с каждым из них, Mustaine и James LoMenzo ответил: "С IPA? Вероятно, "Peace Sells". Пилзнером? Может быть, "Mechanix". Ты должен как-то запустить этот двигатель».



В то время как разговор касался идей для создания более темных и смелых сортов пива в будущем, Mustaine подчеркнул интерес к растущему присутствию Megadeth Beer Co. в Европе, отметив, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы донести свой особый вкус и самобытность на новые рынки по всему континенту.



Завершая сессию, Dave размышлял о долголетии и страсти — как в музыке, так и в пивоварении.



«Возможно, я просто слишком упрям, чтобы уйти. Но когда это перестает приносить удовольствие, люди теряют свою страсть. Для меня, будь то музыка или пиво, это все равно весело».











