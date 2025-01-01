сегодня



BROTHER CANE готовят первый за 28 лет альбом



BROTHER CANE в начале следующего года на Double Dragon Records представят публике первый за 28 лет студийный материал. Первый сингл из этого релиза, "If This Means War", доступен ниже.







