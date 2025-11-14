сегодня



Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»



ERIC PETERSON в недавнем интервью ответил на вопрос, представляет ли он себя или коллег по группе ушедшими на пенсию:



«Мы собираемся идти до конца. Я имею в виду, что так говорит Chuck. Я мог бы продолжать вечно. Вот что я думаю. Но кто знает? Я все еще чувствую себя молодым, и мне не кажется, что мне 60. [Смеется]



Ну, это тоже странно, потому что я помню — если бы я мог вернуться назад и увидеть себя сейчас, и просто подумать, о чем я думаю, и услышать, что я делаю, я бы сказал: "Вау". Потому что я помню, когда моему дедушке было 60, он был лысым, у него была маленькая подставка для карандашей, и он был одет в брюки из полиэстера, натянутые до самого живота. А я этого просто не понимаю. И я думаю, что люди сейчас постарше, возможно, из-за нашего образа жизни… И я считаю, что металл тоже сохраняет молодость… METALLICA — посмотрите на METALLICA, они все еще надирают задницы, и их последний альбом был довольно крутым. Есть и другие группы. И EXODUS в ударе. К ним вернулся один из их старых вокалистов. Я еще не слышал ничего из новой музыки [EXODUS], но я знаю, что Gary мне нравится; он в ударе. OVERKILL продолжают. Я рад был услышать новую пластинку CORONER.



Мы все сейчас в том возрасте, когда возникает вопрос: "А я все еще этим занимаюсь?" Мне все еще этого хочется? Я к тому, что ANTHRAX все еще свирепствует. Забавно — есть много групп, которые все мы слушали, например, JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN, когда нам было по 18, 17, 19, неважно, а им было под 20 или сколько бы им ни было, но все они, наверное, лет на 10-15 старше нас, но они все еще в деле. Так что надежда есть. Я помню, когда мне было под 20 и даже за 30, я думал: "Окей, IRON MAIDEN все еще в топе". И они все еще топе и сейчас. Так что, да, я думаю, у нас еще есть немного времени.



С возрастом становится все труднее. Тебе просто нужно заботиться о себе, правильно питаться и заниматься спортом. Я думаю, если вы будете делать это и просто поддерживать себя в форме, то не сойдете с ума… Я знаю, что мы все по-прежнему пьем, но восстанавливать силы становится немного сложнее.



К сожалению, настанет время, когда трэш-металл-группы моего жанра уйдут в прошлое, и тогда настанет новая волна творчества. Но я по-прежнему вижу, что nwobhm-группы по-прежнему в строю. И это те группы, которые мы слушали. Так что, пожалуй, у нас еще есть какое-то время. Но что касается других групп [которые реформировались и все еще гастролируют и пишут музыку], то у них больше шансов вернуться и попробовать свои силы».







