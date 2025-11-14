Arts
Новости
Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»



ERIC PETERSON в недавнем интервью ответил на вопрос, представляет ли он себя или коллег по группе ушедшими на пенсию:

«Мы собираемся идти до конца. Я имею в виду, что так говорит Chuck. Я мог бы продолжать вечно. Вот что я думаю. Но кто знает? Я все еще чувствую себя молодым, и мне не кажется, что мне 60. [Смеется]

Ну, это тоже странно, потому что я помню — если бы я мог вернуться назад и увидеть себя сейчас, и просто подумать, о чем я думаю, и услышать, что я делаю, я бы сказал: "Вау". Потому что я помню, когда моему дедушке было 60, он был лысым, у него была маленькая подставка для карандашей, и он был одет в брюки из полиэстера, натянутые до самого живота. А я этого просто не понимаю. И я думаю, что люди сейчас постарше, возможно, из-за нашего образа жизни… И я считаю, что металл тоже сохраняет молодость… METALLICA — посмотрите на METALLICA, они все еще надирают задницы, и их последний альбом был довольно крутым. Есть и другие группы. И EXODUS в ударе. К ним вернулся один из их старых вокалистов. Я еще не слышал ничего из новой музыки [EXODUS], но я знаю, что Gary мне нравится; он в ударе. OVERKILL продолжают. Я рад был услышать новую пластинку CORONER.

Мы все сейчас в том возрасте, когда возникает вопрос: "А я все еще этим занимаюсь?" Мне все еще этого хочется? Я к тому, что ANTHRAX все еще свирепствует. Забавно — есть много групп, которые все мы слушали, например, JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN, когда нам было по 18, 17, 19, неважно, а им было под 20 или сколько бы им ни было, но все они, наверное, лет на 10-15 старше нас, но они все еще в деле. Так что надежда есть. Я помню, когда мне было под 20 и даже за 30, я думал: "Окей, IRON MAIDEN все еще в топе". И они все еще топе и сейчас. Так что, да, я думаю, у нас еще есть немного времени.

С возрастом становится все труднее. Тебе просто нужно заботиться о себе, правильно питаться и заниматься спортом. Я думаю, если вы будете делать это и просто поддерживать себя в форме, то не сойдете с ума… Я знаю, что мы все по-прежнему пьем, но восстанавливать силы становится немного сложнее.

К сожалению, настанет время, когда трэш-металл-группы моего жанра уйдут в прошлое, и тогда настанет новая волна творчества. Но я по-прежнему вижу, что nwobhm-группы по-прежнему в строю. И это те группы, которые мы слушали. Так что, пожалуй, у нас еще есть какое-то время. Но что касается других групп [которые реформировались и все еще гастролируют и пишут музыку], то у них больше шансов вернуться и попробовать свои силы».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 ноя 2025
С
Санчез
Знаете, что я заметил? Вроде, в какой то новости Гэри Холт из Exodus хвалил Кирка Хэммета за его игру, Какой то чувак из Anthrax хвалил Ларса Ульриха за его игру (Или это был Ломбардо, не помню), ну и тут Питер в принципе хвалит последнюю работу Металлики.. Может это не Металлика ПЛОХО играет, а МЫ ЗАЖРАЛИСЬ? Какой вообще смысл ожидать от таких команд новые альбомы уровня Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Peace Sells, ...And Justice for All, Rust in Peace и так далее и так далее, если ПО ФАКТУ, они не смогут сами себя уже переплюнуть. Даже если бы и записали бы что-то такое же - мы бы сами плевались от Вторичности. И хорошо, что они записали свои Black Album, Countdown to Extinction и The Ritual - явное доказательство того, что участники этих команд - разносторонние люди, которые могут в РАЗНУЮ музыку, в разный металл, а не штамповать из года в год одно и тоже как некоторые "нетакуси" и "трушники", которые "МиТоЛиЗдЫ дО мОзГа КоСтЕй!".
14 ноя 2025
k
klim
Санчез, смотри шире - творчество вещь неформальная, там в принципе нет существенных ограничений по жарну или скиллу исполнителей - кто как хочет, так и... это-самое. Новые альбомы металлики не звучат как Kill em all? Почему бы и нет, значит так они звучат на нынешнем этапе развития. Ларс играет криво? Ну и ладно, раз он в группе, их это устраивает.

То же самое с мнениями - людей разных полно, мнений столько же, они бурлят, сталкиваются, и все это варится в нескончаемом круге социальной жизни, и, видимо, так и должно быть. Кого-то смущают отличающиеся мнения, остальные же получают удовольствие от того, что имеют - не важно, играют они музыку или слушают.
14 ноя 2025
gravitgroove
Санчез, лично сам сегодня предпочел бы кривоту, но с музыкальным замыслом и чем-то интересным и нетривиальным, чем отработанные ходы и зацикленности на демонстрации техники в мелодическом минимализме.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом