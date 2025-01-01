×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Нюхает ли гитарист METALLICA?
31
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
20
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Нюхает ли гитарист METALLICA?
31
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
20
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
все новости группы
The Ocean
Германия
Atmospheric Rock
Post Metal
Sludge Metal
Hard Core
http://www.theoceancollective.com
Myspace:
http://www.myspace.com/theoceancollective
Facebook:
https://www.facebook.com/theoceancollective
14 ноя 2025
:
Новое видео THE OCEAN
25 фев 2025
:
Новое видео THE OCEAN
30 ноя 2024
:
Новое видео THE OCEAN
20 апр 2023
:
Новое видео THE OCEAN
29 мар 2023
:
Концертное видео THE OCEAN
19 фев 2023
:
Новое видео THE OCEAN
16 янв 2023
:
Демонстрационное видео от THE OCEAN
19 ноя 2021
:
Концертное видео THE OCEAN
4 ноя 2021
:
Концертное видео THE OCEAN
9 ноя 2020
:
Документальный фильм о туре THE OCEAN
24 сен 2020
:
В честь THE OCEAN назвали ископаемое
11 сен 2020
:
Новое видео THE OCEAN
20 авг 2020
:
Новое видео THE OCEAN
24 июл 2020
:
Обучающее видео от THE OCEAN
2 июл 2020
:
Вокалист KATATONIA в новой песне THE OCEAN
3 июн 2020
:
Видео с выступления THE OCEAN
9 янв 2020
:
Видео с выступления THE OCEAN
25 окт 2019
:
Видео с выступления THE OCEAN
26 июн 2019
:
Новое видео THE OCEAN COLLECTIVE
25 окт 2018
:
Новое видео THE OCEAN
4 окт 2018
:
Новая песня THE OCEAN с участием вокалиста KATATONIA
20 сен 2018
:
Трейлер нового альбома THE OCEAN
7 май 2018
:
THE OCEAN выпустят новый сингл весной
16 фев 2018
:
THE OCEAN работают над новым альбомом
24 дек 2017
:
Виниловое издание THE OCEAN выйдет весной
15 окт 2015
:
Новая песня THE OCEAN
16 дек 2013
:
THE OCEAN нашли нового гитариста
30 сен 2013
:
Новое видео THE OCEAN
28 июл 2013
:
Новое видео THE OCEAN
16 апр 2013
:
Новая песня THE OCEAN
12 мар 2013
:
Новая песня THE OCEAN
18 дек 2012
:
Новый альбом THE OCEAN выйдет в апреле
3 май 2011
:
Новое видео THE OCEAN
2 ноя 2010
:
Выход альбома THE OCEAN отложен
18 окт 2010
:
Новая песня THE OCEAN
27 сен 2010
:
Обложка нового альбома THE OCEAN
24 авг 2010
:
Детали нового альбома THE OCEAN
7 апр 2010
:
Новая песня THE OCEAN
3 фев 2010
:
Детали нового альбома THE OCEAN
28 янв 2010
:
Семплы нового альбома THE OCEAN
16 ноя 2009
:
THE OCEAN объявили имя нового вокалиста
сегодня
Новое видео THE OCEAN
Even Deeper, новое видео THE OCEAN, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 104
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет