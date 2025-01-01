Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
[= ||| все новости группы



*

Victorius

*



14 ноя 2025 : 		 Новое видео VICTORIUS

4 окт 2025 : 		 Новое видео VICTORIUS

3 апр 2024 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

22 июн 2022 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

13 июн 2022 : 		 Концертное видео VICTORIUS

29 май 2022 : 		 Демонстрационное видео от VICTORIUS

19 май 2022 : 		 Новое видео VICTORIUS

19 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

6 апр 2022 : 		 Демонстрационное видео VICTORIUS

24 мар 2022 : 		 Новое видео VICTORIUS

26 дек 2020 : 		 Новая песня VICTORIUS

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

25 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

27 окт 2019 : 		 Новое видео VICTORIUS

1 авг 2019 : 		 Новый альбом VICTORIUS выйдет зимой

23 май 2019 : 		 VICTORIUS на Napalm Records

16 дек 2017 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

13 окт 2014 : 		 Новое видео VICTORIUS

8 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VICTORIUS

6 май 2013 : 		 Новый альбом VICTORIUS выйдет на Sonic Attack Records
| - |

|||| сегодня

Новое видео VICTORIUS



zoom
Raptor Squad Attack, новое видео VICTORIUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "World War Dinosaur", релиз которого намечен на 17 апреля




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 43

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом