Новости
|||| 14 ноя 2025

14 ноя 2025

Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13



"The Fall", новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13, доступна для прослушивания ниже. Это трек взят из нового альбома "From The Fade", выход которого намечен на 27 февраля на Frontiers Music Srl:

01. You Can Give
02. The Fall
03. Lifeline
04. Will You Remember Me
05. Misunderstood
06. Start to Fight
07. All I'd Do
08. Free To Be
09. The End Of Me
10. Quite The Ride

«The Fall" построена на риффах и мелодиях, которые проистекают из двух ранних влияний, о которых я часто забываю упомянуть — QUEENSRŸCHE и DOKKEN. Это прямолинейный мелодичный хард-рок трек с мощной основой, заложенной Vinny Appice и Tony Franklin,, убийственным соло на клавишных Derek Sherinian, потрясающим вокалом Girish Pradhan и со вкусом исполненным бэк-вокалом Jeff Scott Soto! Надеюсь, вам понравится!

Песни были построены на гитарных рифах. Большинство риффов были написаны в то время, когда я работал в ACCEPT, так что в целом этот альбом получился более тяжелым. Тем не менее, альбом все же было бы более точно охарактеризовать как мелодичный хард-рок, а не прямолинейный метал.

Как и всегда в случае с альбомами JOEL HOEKSTRA'S 13, я написал музыку в том стиле, который вдохновил меня взять в руки гитару, и постарался сосредоточиться на песнях, которые понравятся вам, а не на чрезмерно самодовольных гитарных соло. ОГРОМНОЕ спасибо Vinny Appice, Tony Franklin, Derek Sherinian, Girish Pradhan и Jeff Scott Soto за то, что они воплотили песни в жизнь! Надеюсь, вам всем понравится "From The Fade" так же, как мне понравилось ее создавать!»




просмотров: 84

