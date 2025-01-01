×
Нюхает ли гитарист METALLICA?
32
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
28
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
20
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
все новости группы
The Dead Daisies
Международный
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.thedeaddaisies.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/TheDeadDaisies
15 ноя 2025
:
Концертное видео THE DEAD DAISIES
17 июл 2025
:
Концертное видео THE DEAD DAISIES
16 июн 2025
:
BRENT FITZ поедет в тур с THE DEAD DAISIES
10 июн 2025
:
Видео с текстом от THE DEAD DAISIES
6 июн 2025
:
Документальный ролик от THE DEAD DAISIES
26 апр 2025
:
Кавер-версия JOHN LEE HOOKER от THE DEAD DAISIES
16 мар 2025
:
Видео полного выступления THE DEAD DAISIES
28 фев 2025
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
14 фев 2025
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
29 дек 2024
:
THE DEAD DAISIES о туре
20 дек 2024
:
THE DEAD DAISIES о туре
27 ноя 2024
:
THE DEAD DAISIES о туре
21 ноя 2024
:
THE DEAD DAISIES о туре
14 ноя 2024
:
THE DEAD DAISIES о туре
20 окт 2024
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
28 сен 2024
:
REB BEACH рад помочь THE DEAD DAISIES
30 авг 2024
:
Новая песня THE DEAD DAISIES
3 авг 2024
:
Новая песня THE DEAD DAISIES
26 июн 2024
:
THE DEAD DAISIES о туре
20 июн 2024
:
Демонстрационное видео от THE DEAD DAISIES
12 май 2024
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
2 май 2024
:
Новый альбом THE DEAD DAISIES выйдет осенью
19 мар 2024
:
TOMMY CLUFETOS вернулся в THE DEAD DAISIES
9 мар 2024
:
THE DEAD DAISIES готовы к записи
15 янв 2024
:
THE DEAD DAISIES о 2023
13 дек 2023
:
THE DEAD DAISIES в Европе
6 дек 2023
:
THE DEAD DAISIES в Европе
22 ноя 2023
:
THE DEAD DAISIES в Европе
15 ноя 2023
:
THE DEAD DAISIES в Европе
8 ноя 2023
:
THE DEAD DAISIES в Европе
7 ноя 2023
:
THE DEAD DAISIES в Японии
1 ноя 2023
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
13 сен 2023
:
THE DEAD DAISIES из тура
30 авг 2023
:
THE DEAD DAISIES из тура
26 авг 2023
:
JOHN CORABI отыграл первое шоу в THE DEAD DAISIES
12 авг 2023
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
13 июн 2023
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
29 май 2023
:
Репетиция нового состава THE DEAD DAISIES
23 май 2023
:
Репетиция нового состава THE DEAD DAISIES
20 май 2023
:
JOHN CORABI вернулся в THE DEAD DAISIES
16 май 2023
:
JOHN CORABI возвращается в THE DEAD DAISIES
5 янв 2023
:
THE DEAD DAISIES подвели итоги 2022
13 дек 2022
:
THE DEAD DAISIES о туре по Великобритании
7 дек 2022
:
THE DEAD DAISIES о туре по Великобритании
12 ноя 2022
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
23 окт 2022
:
Успехи в чартах THE DEAD DAISIES
28 сен 2022
:
THE DEAD DAISIES — об американском туре
21 сен 2022
:
THE DEAD DAISIES об американском туре
13 сен 2022
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
9 сен 2022
:
THE DEAD DAISIES выпустили специальный ЕР
5 сен 2022
:
MARCO MENDOZA — об уходе из THE DEAD DAISIES
2 сен 2022
:
Новая песня THE DEAD DAISIES
9 авг 2022
:
THE DEAD DAISIES — о концертах в Европе
5 авг 2022
:
Новая песня THE DEAD DAISIES
3 авг 2022
:
THE DEAD DAISIES — о концертах в Европе
2 авг 2022
:
THE DEAD DAISIES исполнили хит DEEP PURPLE
29 июл 2022
:
THE DEAD DAISIES выступили с Dino Jelusick
26 июл 2022
:
У вокалиста THE DEAD DAISIES две полоски
23 июл 2022
:
Новый альбом THE DEAD DAISIES выйдет осенью
19 июл 2022
:
THE DEAD DAISIES — о концертах в Европе
11 июл 2022
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
8 июл 2022
:
THE DEAD DAISIES — о концертах в Европе
29 июн 2022
:
THE DEAD DAISIES — о концертах в Европе
22 июн 2022
:
THE DEAD DAISIES — о концертах в Европе
15 июн 2022
:
THE DEAD DAISIES — о концертах в Европе
9 июн 2022
:
THE DEAD DAISIES — о концертах в Европе
2 июн 2022
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
27 май 2022
:
Новая песня THE DEAD DAISIES
29 апр 2022
:
Кавер-версия DEEP PURPLE от THE DEAD DAISIES
13 апр 2022
:
THE DEAD DAISIES в студии
5 апр 2022
:
THE DEAD DAISIES в студии
1 апр 2022
:
Концертное видео THE DEAD DAISIES
22 мар 2022
:
THE DEAD DAISIES выпустят альбом летом
8 мар 2022
:
THE DEAD DAISIES приступили к записи
4 мар 2022
:
Концертное видео THE DEAD DAISIES
8 фев 2022
:
Концертное видео THE DEAD DAISIES
27 янв 2022
:
THE DEAD DAISIES определились с барабанщиком
11 ноя 2021
:
THE DEAD DAISIES — о туре
4 ноя 2021
:
THE DEAD DAISIES — о туре
19 окт 2021
:
THE DEAD DAISIES — о туре
13 окт 2021
:
THE DEAD DAISIES — о туре
7 окт 2021
:
THE DEAD DAISIES о туре
24 сен 2021
:
Новый сингл THE DEAD DAISIES
23 сен 2021
:
THE DEAD DAISIES о туре
14 сен 2021
:
THE DEAD DAISIES о туре
9 сен 2021
:
THE DEAD DAISIES о туре
13 авг 2021
:
Короткометражный фильм от THE DEAD DAISIES
8 авг 2021
:
THE DEAD DAISIES выпустили сингл
5 июл 2021
:
THE DEAD DAISIES — о первых концертах 2021 году
5 июл 2021
:
DOUG ALDRICH рад играть с TOMMY CLUFETOS'ом
30 июн 2021
:
THE DEAD DAISIES — о первых концертах 2021 году
24 июн 2021
:
GLENN HUGHES дебютировал с THE DEAD DAISIES на сцене
7 май 2021
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
22 апр 2021
:
Обучающее видео от THE DEAD DAISIES
5 мар 2021
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
22 фев 2021
:
Красное от THE DEAD DAISIES
8 фев 2021
:
Успехи в чартах THE DEAD DAISIES
4 фев 2021
:
THE DEAD DAISIES — о причинах ухода барабанщика
1 фев 2021
:
Новый альбом THE DEAD DAISIES доступен для прослушивания
28 янв 2021
:
У THE DEAD DAISIES уже готов следующий альбом
25 янв 2021
:
DEEN CASTRONOVO ушел из THE DEAD DAISIES
22 янв 2021
:
Барабанщик BLACK SABBATH/OZZY OSBOURNE поедет в тур с THE DEAD DAISIES
17 янв 2021
:
THE DEAD DAISIES о новом альбоме
14 янв 2021
:
DOUG ALDRICH о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES
10 янв 2021
:
Ремикс от Dance With The Dead на THE DEAD DAISIES
11 дек 2020
:
GLENN HUGHES — о тематике новых песен THE DEAD DAISIES
3 дек 2020
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
12 ноя 2020
:
Обложка нового альбома THE DEAD DAISIES
11 ноя 2020
:
Обучающее видео от THE DEAD DAISIES
6 ноя 2020
:
Обучающее видео от THE DEAD DAISIES
22 окт 2020
:
Обучающее видео от THE DEAD DAISIES
19 окт 2020
:
Обучающее видео от THE DEAD DAISIES
17 окт 2020
:
Обучающее видео от THE DEAD DAISIES
7 окт 2020
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
18 авг 2020
:
DOUG ALDRICH — о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES
13 авг 2020
:
Кавер-версия HUMBLE PIE от THE DEAD DAISIES
11 авг 2020
:
THE DEAD DAISIES откроют тур зимой
21 июл 2020
:
Новый ЕР от THE DEAD DAISIES
15 июл 2020
:
THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома
18 июн 2020
:
Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»
21 май 2020
:
DOUG ALDRICH: «Новый альбом THE DEAD DAISIES звучит отлично!»
17 май 2020
:
DANCE WITH THE DEAD сделали ремикс на песню THE DEAD DAISIES
23 апр 2020
:
THE DEAD DAISIES в акустике
18 апр 2020
:
Новая песня THE DEAD DAISIES
4 мар 2020
:
THE DEAD DAISIES на SPINEFARM RECORDS
12 фев 2020
:
THE DEAD DAISIES выступят на разогреве у JUDAS PRIEST
11 фев 2020
:
DOUG ALDRICH: «GLENN HUGHES просто рвёт!»
22 янв 2020
:
GLENN HUGHES о новом материале THE DEAD DAISIES: «Он звучит изумительно»
21 янв 2020
:
THE DEAD DAISIES поедут в тур весной
18 янв 2020
:
Видео из студии THE DEAD DAISIES
9 янв 2020
:
THE DEAD DAISIES завершили работу над новым альбомом вместе с GLENN'ом HUGHES'ом
21 дек 2019
:
THE DEAD DAISIES в студии
13 ноя 2019
:
THE DEAD DAISIES в студии
31 окт 2019
:
Doug Aldrich о появлении в THE DEAD DAISIES GLENN'a HUGHES'a
8 окт 2019
:
Как GLENN HUGHES записывал первый сингл THE DEAD DAISIES
29 авг 2019
:
GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES
4 апр 2019
:
Новая песня THE DEAD DAISIES
14 фев 2019
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
18 янв 2019
:
Музыка THE DEAD DAISIES в хорроре
21 дек 2018
:
THE DEAD DAISIES о 2018
25 сен 2018
:
Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES
11 сен 2018
:
Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES
24 авг 2018
:
Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES
23 июн 2018
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
12 июн 2018
:
Документальный фильм от THE DEAD DAISIES
18 май 2018
:
Концертное видео THE DEAD DAISIES
13 мар 2018
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
9 мар 2018
:
Новый сингл THE DEAD DAISIES
17 янв 2018
:
Новый альбом THE DEAD DAISIES выйдет весной
5 ноя 2017
:
Бывший барабанщик JOURNEY в THE DEAD DAISIES
31 окт 2017
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
17 окт 2017
:
Кавер-версия NEIL YOUNG от THE DEAD DAISIES
4 окт 2017
:
Концертное видео THE DEAD DAISIES
12 сен 2017
:
THE DEAD DAISIES начнут сочинять осенью
1 сен 2017
:
Акустика от THE DEAD DAISIES
31 авг 2017
:
Рассказ о туре THE DEAD DAISIES
24 авг 2017
:
Рассказ о туре THE DEAD DAISIES
16 авг 2017
:
Рассказ о туре THE DEAD DAISIES
8 авг 2017
:
THE DEAD DAISIES в Польше
28 июл 2017
:
Рассказ о туре THE DEAD DAISIES
26 июл 2017
:
THE DEAD DAISIES набрали миллион
21 июл 2017
:
Рассказ о туре THE DEAD DAISIES
10 июл 2017
:
Рассказ о туре THE DEAD DAISIES
4 июл 2017
:
Рассказ о туре THE DEAD DAISIES
26 июн 2017
:
Рассказ о туре THE DEAD DAISIES
20 июн 2017
:
Рассказ о туре THE DEAD DAISIES
20 июн 2017
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
15 июн 2017
:
THE DEAD DAISIES на Download
20 май 2017
:
Рассказ о концертном релизе THE DEAD DAISIES
19 май 2017
:
Профессиональное видео с выступления THE DEAD DAISIES
27 апр 2017
:
Барабанщик THE DEAD DAISIES выпустит рождественнский альбом
24 апр 2017
:
Фрагмент нового концертного альбома THE DEAD DAISIES
29 мар 2017
:
Трек-лист концертного альбома THE DEAD DAISIES
24 фев 2017
:
Новый альбом THE DEAD DAISIES выйдет весной
6 янв 2017
:
THE DEAD DAISIES о европейском туре
16 дек 2016
:
THE DEAD DAISIES о европейском туре
29 ноя 2016
:
THE DEAD DAISIES о европейском туре
23 ноя 2016
:
THE DEAD DAISIES в Великобритании
14 ноя 2016
:
THE DEAD DAISIES о выступлении в рамках круиза KISS
5 ноя 2016
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
14 окт 2016
:
THE DEAD DAISIES в Японии
30 сен 2016
:
Акустика от THE DEAD DAISIES
19 сен 2016
:
THE DEAD DAISIES о летнем туре
15 сен 2016
:
THE DEAD DAISIES о летнем туре
7 сен 2016
:
THE DEAD DAISIES о летнем туре
27 авг 2016
:
THE DEAD DAISIES о летнем туре
22 авг 2016
:
THE DEAD DAISIES о летнем туре
18 авг 2016
:
Кавер-версия THE WHO от THE DEAD DAISIES
17 июн 2016
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
25 май 2016
:
Новый альбом THE DEAD DAISIES выйдет в августе
18 мар 2016
:
THE DEAD DAISIES почти закончили работу над альбомом
28 янв 2016
:
RICHARD FORTUS и DIZZY REED ушли из THE DEAD DAISIES
3 дек 2015
:
THE DEAD DAISIES: «Мы постараемся сделать ещё что-нибудь»
30 сен 2015
:
THE DEAD DAISIES в утреннем шоу
24 июн 2015
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
1 июн 2015
:
Барабанщик BLACK SABBATH поедет в тур с THE DEAD DAISIES
5 май 2015
:
Новое видео THE DEAD DAISIES
24 апр 2015
:
Новая песня THE DEAD DAISIES
17 апр 2015
:
Новая песня THE DEAD DAISIES
23 мар 2015
:
JOHN CORABI запишет альбом с THE DEAD DAISIES
23 дек 2014
:
Поздравления от THE DEAD DAISIES
16 май 2014
:
Новый миньон THE DEAD DAISIES выйдет в августе
3 фев 2014
:
Концертное видео THE DEAD DAISIES
сегодня
Концертное видео THE DEAD DAISIES
"Long Way To Go - Live At Stonedead", новое концертное видео группы THE DEAD DAISIES, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 103
