RIKKI ROCKETT: «С вокалистом POISON я давно не говорил»



RIKKI ROCKETT в недавнем интервью ответил на вопрос, общается ли он с другими участниками POISON:



«Я постоянно в контакте с СС, мы говорим раз-два в неделю. И его мама и моя мама были очень близки. Моя мама уже ушла, а у его мамы сейчас все непросто. И это нас еще больше сблизило. С Bobby я общаюсь меньше. Bobby в последнее время часто замыкается в себе, и это нормально, если он такой...… Bobby не может удержаться, чтобы не заговорить о бизнесе, а иногда ему не хочется говорить о бизнесе, и он просто не хочет брать трубку, понимаете, о чем я? Но, к сожалению, мы с Bret'ом не разговариваем. И это позор — если говорить честно. Так что мы получаем информацию по крупицам»



Rikki, который последние несколько месяцев время от времени давал концерты со своей новой группой THE ROCKETT MAFIA, также рассказал о возможном туре POISON в 2026 году, посвященном 40-летию выхода дебютного альбома группы 1986 года "Look What the Cat Dragon In":



«Я внесу ясность в то, что касается гастролей POISON: на данный момент в планах нет ничего, посвященного 40-летию группы в 2026 году. И я сказал это несколько месяцев назад, когда мы получили контракт от Live Nation на гастроли [в следующем году]. CC, Bobby и я согласились. Мы подумали, что это здорово. Мы подумали, что это отличные деньги. Мы подумали, что план выглядит великолепно. А потом Bret посмотрел на него и ни с чем не согласился. Так что, в буквальном смысле, это то, к чему мы пришли.



Я не пытаюсь задеть Bret'a. Я не пытаюсь затевать никаких драк… Но вы должны понять одну вещь: например, гастроли сольной группы Bret Michael сильно отличаются от того, как гастролирует POISON. POISON гастролируют так же, как DEF LEPPARD, MOTLEY CRUE, Люк Брайан или кто-то еще, где мы в основном прощаемся со своими семьями на три с лишним месяца, или сколько бы это ни продлилось, и выезжаем на гастрольных автобусах и с грузовиками, и мы играем пять вечеров в неделю, иногда шесть в неделю. И это совсем не то, как Bret гастролирует [со своей сольной группой]. Он выступает в стиле "уик-энд-уорриор", и в этом нет ничего плохого. Так делает Joan Jett — я имею в виду, что так делают многие группы. Это делает THE ROCKETT MAFIA. Мы не сможем играть в Омахе, штат Небраска, во вторник вечером и заработать хоть какие-то деньги. У нас все будет перевернуто с ног на голову. Но на том уровне, которого нам удалось достичь [с POISON], DEF LEPPARD и другими группами, подобными этой, вы можете играть во вторник вечером, и люди придут в нужное время. Вам все равно нужно правильно все организовать».



На вопрос, был ли для него "хорошим опытом" долгожданный тур POISON по Северной Америке с DEF LEPPARD, MOTLEY CRUE и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS, который первоначально планировался на 2020 год, а затем был перенесен на 2021, а затем и на 2022 год, Rikki ответил:



«О, это было здорово. Послушайте, это так забавно, потому что люди говорят: "Чувак..." Можно подумать, что на этих стадионах должно быть так много места, чтобы делать все, что захочешь. Это странно, потому что все это предназначено для занятий спортом. Он не рассчитан на кучу грузовиков, автобусов и всего такого прочего. Так что большую часть времени наш автобус стоял где-нибудь в двух милях на стоянке, и нам приходилось брать гольф-кар, Uber, фургон или что-то в этом роде, чтобы добраться до места проведения. А потом ты приезжаешь на концерт, и оказывается, что у MÖTLEY и DEF LEPPARD отличные гримерные, а мы находимся в комнате электрика или что-то в этом роде. [Смеется] С этой точки зрения, это было не так приятно, как когда мы были хедлайнерами. Но мы выступали в таких огромных площадках для потрясающих фанатов. Я имею в виду, что такое случается буквально раз в жизни.



Мы отыграли несколько больших концертов — мы выступали в Донингтоне, мы выступали во многих из них… Texas Jam, и многое другое в этом роде, но выступать на таком уровне или близко к нему в течение 40 вечеров, или что бы это ни было, было потрясающе. И это заставляет тебя быть в тонусе, чувак. Вы не можете выходить на сцену несобранным. Я имею в виду, мы никогда так не поступаем — я не думаю, что кто-то из нас когда-либо выходил на сцену беззаботным. Мы — группа, которая гордится тем, что выкладывается по полной. Даже если все, что у нас есть, не так хорошо, как было накануне, я все равно собираюсь отдать все, что у меня есть, понимаете, о чем я? И я знаю, что остальные участники группы такие же. Такие и Bret, и CC и Bobby, мы никогда ничего не делаем наполовину».







