RIKKI ROCKETT: «С вокалистом POISON я давно не говорил»

все новости группы
США
18 дек 2022 :
Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»
8 ноя 2022 :
Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»
13 сен 2022 :
Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер
29 авг 2022 :
BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON
26 авг 2022 :
JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON
1 июл 2022 :
POISON отменили концерт в Нэшвилле
26 июн 2022 :
Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»
23 июн 2022 :
Видео с выступления POISON
17 июн 2022 :
Видео с выступления POISON
11 июн 2022 :
POISON репетируют перед туром
26 апр 2022 :
Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона
4 окт 2021 :
Вскрытие от барабанщика POISON
28 июл 2021 :
Барабанщик POISON: «Рака нет!»
17 июл 2021 :
Барабанщик POISON заразился COVID-19
1 июл 2021 :
Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки
8 апр 2021 :
RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»
19 мар 2021 :
Барабанщик POISON получил дозу
24 ноя 2020 :
Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»
16 июл 2020 :
Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»
21 июн 2020 :
Вокалист POISON о сожалениях
7 июн 2020 :
Барабанщик POISON принял участие в протестах
22 май 2020 :
Вокалист POISON о будущем туров
21 май 2020 :
Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»
13 май 2020 :
Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»
7 май 2020 :
Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»
23 апр 2020 :
Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»
13 апр 2020 :
Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»
10 апр 2020 :
Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»
31 мар 2020 :
POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME
4 мар 2020 :
Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню
26 дек 2019 :
BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD
12 дек 2019 :
Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»
3 дек 2019 :
Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»
30 апр 2019 :
BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON
26 фев 2019 :
Надежды барабанщика POISON
29 янв 2019 :
Барабанщик POISON о новом диске
27 дек 2018 :
BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями
25 июн 2018 :
POISON посвятили шоу Винни Полу
8 май 2018 :
Выходит винил POISON
2 сен 2017 :
Новое видео POISON
30 авг 2017 :
Видео из тура POISON
10 май 2017 :
BRET MICHAELS о новом материале POISON
12 апр 2017 :
Видео с выступления POISON
10 апр 2017 :
POISON открыли тур
30 мар 2017 :
Первое фото POISON 2017 года
24 мар 2017 :
RIKKI ROCKETT: «SLASH был очень недоволен, что не попал в POISON»
30 янв 2017 :
Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом
10 янв 2017 :
BRET MICHAELS о туре POISON
27 окт 2016 :
Дебют POISON выйдет на виниле
6 окт 2016 :
Вокалист POISON всё ещё надеется на тур с DEF LEPPARD
26 сен 2016 :
Поедут ли POISON и DEF LEPPARD в совместный тур?
29 июл 2016 :
POISON и DEF LEPPARD поедут в тур в 2017 году
19 июл 2016 :
Барабанщик POISON хочет рассказать миру о своем излечении
16 июл 2016 :
Барабанщик POISON излечился от рака
20 апр 2016 :
Вокалист POISON: «Мы соберемся, 1000%»
10 апр 2016 :
Вокалист POISON уверен, что группа обязательно вернётся на сцену
18 дек 2015 :
RIKKI ROCKETT: «POISON нужно что-нибудь сделать!»
28 окт 2015 :
Вокалист POISON «уверен», что группа что-то сделает
23 июн 2015 :
Музыканты POISON исполнили композицию POISON
10 дек 2014 :
BRET MICHAELS о будущем POISON: "Вас ждёт самый громкий реюнион всех времён!"
6 ноя 2014 :
RIKKI ROCKETT не знает, поедет ли POISON в тур
26 окт 2014 :
POISON собрались для корпоратива
16 сен 2014 :
BRET MICHAELS: «Похоже, что POISON поедут в тур в 2015-м»
2 мар 2014 :
Один человек мешает туру POISON
4 мар 2013 :
У барабанщика POISON родился второй ребенок
23 сен 2012 :
У POISON нет конкретных планов по выпуску альбома
6 сен 2012 :
BRET MICHAELS: Почему SLASH не стал тем гитаристом, которого искали POISON
26 май 2011 :
POISON открыли юбилейный тур
28 мар 2011 :
Обложка нового сборника POISON
19 мар 2011 :
Вокалист POISON комментирует сборник "Double Dose"
10 ноя 2010 :
Новый сборник POISON дсотупен для прослушивания
25 май 2010 :
BRET MICHAELS выиграл конкурс "Celebrity Apprentice"
5 май 2010 :
BRET MICHAELS: "Мне повезло, что я выжил"
28 апр 2010 :
Новости о здоровье BRET'а MICHAELS'а
26 апр 2010 :
BRET MICHAELS остаётся в критическом состоянии
24 апр 2010 :
BRET MICHAELS очнулся после кровоизлияния в мозг
13 апр 2010 :
BRET MICHAELS перенёс экстренную операцию
29 янв 2010 :
Выход нового сингла BRET'а MICHAELS'а отложен
6 янв 2010 :
Новый сингл BRET'a MICHAELS'a выйдет в феврале
24 дек 2009 :
Демо-версия песни BRET'а MICHAELS'а
30 янв 2009 :
Фронтмен POISON рассказал о своих отношениях с Pamela'ой Anderson
7 янв 2007 :
POISON запишут альбом каверов
21 апр 2006 :
Фронтмен POISON готовит фильм об истории своей жизни
сегодня
RIKKI ROCKETT: «С вокалистом POISON я давно не говорил»
RIKKI ROCKETT в недавнем интервью ответил на вопрос, общается ли он с другими участниками POISON:
«Я постоянно в контакте с СС, мы говорим раз-два в неделю. И его мама и моя мама были очень близки. Моя мама уже ушла, а у его мамы сейчас все непросто. И это нас еще больше сблизило. С Bobby я общаюсь меньше. Bobby в последнее время часто замыкается в себе, и это нормально, если он такой...… Bobby не может удержаться, чтобы не заговорить о бизнесе, а иногда ему не хочется говорить о бизнесе, и он просто не хочет брать трубку, понимаете, о чем я? Но, к сожалению, мы с Bret'ом не разговариваем. И это позор — если говорить честно. Так что мы получаем информацию по крупицам»
Rikki, который последние несколько месяцев время от времени давал концерты со своей новой группой THE ROCKETT MAFIA, также рассказал о возможном туре POISON в 2026 году, посвященном 40-летию выхода дебютного альбома группы 1986 года "Look What the Cat Dragon In":
«Я внесу ясность в то, что касается гастролей POISON: на данный момент в планах нет ничего, посвященного 40-летию группы в 2026 году. И я сказал это несколько месяцев назад, когда мы получили контракт от Live Nation на гастроли [в следующем году]. CC, Bobby и я согласились. Мы подумали, что это здорово. Мы подумали, что это отличные деньги. Мы подумали, что план выглядит великолепно. А потом Bret посмотрел на него и ни с чем не согласился. Так что, в буквальном смысле, это то, к чему мы пришли.
Я не пытаюсь задеть Bret'a. Я не пытаюсь затевать никаких драк… Но вы должны понять одну вещь: например, гастроли сольной группы Bret Michael сильно отличаются от того, как гастролирует POISON. POISON гастролируют так же, как DEF LEPPARD, MOTLEY CRUE, Люк Брайан или кто-то еще, где мы в основном прощаемся со своими семьями на три с лишним месяца, или сколько бы это ни продлилось, и выезжаем на гастрольных автобусах и с грузовиками, и мы играем пять вечеров в неделю, иногда шесть в неделю. И это совсем не то, как Bret гастролирует [со своей сольной группой]. Он выступает в стиле "уик-энд-уорриор", и в этом нет ничего плохого. Так делает Joan Jett — я имею в виду, что так делают многие группы. Это делает THE ROCKETT MAFIA. Мы не сможем играть в Омахе, штат Небраска, во вторник вечером и заработать хоть какие-то деньги. У нас все будет перевернуто с ног на голову. Но на том уровне, которого нам удалось достичь [с POISON], DEF LEPPARD и другими группами, подобными этой, вы можете играть во вторник вечером, и люди придут в нужное время. Вам все равно нужно правильно все организовать».
На вопрос, был ли для него "хорошим опытом" долгожданный тур POISON по Северной Америке с DEF LEPPARD, MOTLEY CRUE и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS, который первоначально планировался на 2020 год, а затем был перенесен на 2021, а затем и на 2022 год, Rikki ответил:
«О, это было здорово. Послушайте, это так забавно, потому что люди говорят: "Чувак..." Можно подумать, что на этих стадионах должно быть так много места, чтобы делать все, что захочешь. Это странно, потому что все это предназначено для занятий спортом. Он не рассчитан на кучу грузовиков, автобусов и всего такого прочего. Так что большую часть времени наш автобус стоял где-нибудь в двух милях на стоянке, и нам приходилось брать гольф-кар, Uber, фургон или что-то в этом роде, чтобы добраться до места проведения. А потом ты приезжаешь на концерт, и оказывается, что у MÖTLEY и DEF LEPPARD отличные гримерные, а мы находимся в комнате электрика или что-то в этом роде. [Смеется] С этой точки зрения, это было не так приятно, как когда мы были хедлайнерами. Но мы выступали в таких огромных площадках для потрясающих фанатов. Я имею в виду, что такое случается буквально раз в жизни.
Мы отыграли несколько больших концертов — мы выступали в Донингтоне, мы выступали во многих из них… Texas Jam, и многое другое в этом роде, но выступать на таком уровне или близко к нему в течение 40 вечеров, или что бы это ни было, было потрясающе. И это заставляет тебя быть в тонусе, чувак. Вы не можете выходить на сцену несобранным. Я имею в виду, мы никогда так не поступаем — я не думаю, что кто-то из нас когда-либо выходил на сцену беззаботным. Мы — группа, которая гордится тем, что выкладывается по полной. Даже если все, что у нас есть, не так хорошо, как было накануне, я все равно собираюсь отдать все, что у меня есть, понимаете, о чем я? И я знаю, что остальные участники группы такие же. Такие и Bret, и CC и Bobby, мы никогда ничего не делаем наполовину».
