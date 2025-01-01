Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
[= ||| все новости группы



*

Lita Ford

*



15 ноя 2025 : 		 LITA FORD: «Я поняла, что смогу и сольно»

5 окт 2025 : 		 DEE SNIDER исполнил TWISTED SISTER, AC/DC с LITA FORD

25 авг 2025 : 		 LITA FORD: «Надеюсь, альбом выйдет в начале 2026»

19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LITA FORD

4 авг 2025 : 		 LITA FORD продолжает поиски лейбла

26 июл 2025 : 		 LITA FORD: «Оззи изменил мою жизнь»

25 июл 2025 : 		 LITA FORD исполнила песню в честь Оззи

21 июн 2025 : 		 LITA FORD о сотрудничестве с DORO

17 июн 2025 : 		 LITA FORD о байопике THE RUNAWAYS

10 июн 2025 : 		 LITA FORD: «Я никогда не представляла для себя иного пути»

15 апр 2025 : 		 LITA FORD и GLENN HUGHES исполнили "Close My Eyes Forever"

15 ноя 2024 : 		 LITA FORD: «Мы почти закончили с альбомом»

3 июл 2024 : 		 LITA FORD о новом альбоме

7 июн 2024 : 		 Зачем LITA FORD выпустила биографию

29 апр 2024 : 		 LITA FORD: «RITCHIE BLACKMORE не был против того, что я женщина»

18 апр 2024 : 		 Правда ли, что LITA FORD могла попасть в LED ZEPPELIN?

14 апр 2024 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 мар 2024 : 		 LITA FORD о том, как ROBERT PLANT предложил ей заменить басиста LED ZEPPELIN

19 дек 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»

12 авг 2023 : 		 LITA FORD выпустит альбом весной

8 май 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LITA FORD: «Я поняла, что смогу и сольно»



zoom
LITA FORD в недавнем интервью поговорила о "новом обретении себя" после ухода из THE RUNAWAYS:

«Это было полное переосмысление. Я имею в виду, что, уйдя из THE RUNAWAYS... там же все были девочками, девочками-подростками. Мы просто находили себя во времена THE RUNAWAYS. Мы просто следовали за нашими легендами. Cherie [Currie] считала себя Дэвидом Боуи, Joan [Jett] считала себя Suzi Quatro, а я любила Ritchie Blackmore. Конечно, я совсем не была похожа на него. Но когда THE RUNAWAYS распались, мне действительно пришлось выступать сольно.

И тогда я подумала: «Ну, я не могу продолжать делать то же самое, что делала во времена RUNAWAYS», потому что RUNAWAYS для меня были действительно как учеба в колледже, чтобы научиться быть настоящей. Когда ты учишься в колледже, ты выглядишь, одеваешься и ведешь себя, и ты чему-то учишься, и ты узнаешь много нового о себе, и о том, кто ты, и как ты выглядишь, и кем ты хочешь быть, кем ты хочешь быть до конца своей жизни? И тогда я подумала: "Мне нужно выяснить, кто такая Lita Ford. Кто она? Как она выглядит? Во что она одета? На каких гитарах она играет?" И мы ищем что-то похожее на Lita — прическу, одежду, эти гитары. И в этот момент в моей жизни появились гитары B.C. Rich. И тут всё, я продалась с потрохами».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 47

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом