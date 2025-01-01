сегодня



LITA FORD: «Я поняла, что смогу и сольно»



LITA FORD в недавнем интервью поговорила о "новом обретении себя" после ухода из THE RUNAWAYS:



«Это было полное переосмысление. Я имею в виду, что, уйдя из THE RUNAWAYS... там же все были девочками, девочками-подростками. Мы просто находили себя во времена THE RUNAWAYS. Мы просто следовали за нашими легендами. Cherie [Currie] считала себя Дэвидом Боуи, Joan [Jett] считала себя Suzi Quatro, а я любила Ritchie Blackmore. Конечно, я совсем не была похожа на него. Но когда THE RUNAWAYS распались, мне действительно пришлось выступать сольно.



И тогда я подумала: «Ну, я не могу продолжать делать то же самое, что делала во времена RUNAWAYS», потому что RUNAWAYS для меня были действительно как учеба в колледже, чтобы научиться быть настоящей. Когда ты учишься в колледже, ты выглядишь, одеваешься и ведешь себя, и ты чему-то учишься, и ты узнаешь много нового о себе, и о том, кто ты, и как ты выглядишь, и кем ты хочешь быть, кем ты хочешь быть до конца своей жизни? И тогда я подумала: "Мне нужно выяснить, кто такая Lita Ford. Кто она? Как она выглядит? Во что она одета? На каких гитарах она играет?" И мы ищем что-то похожее на Lita — прическу, одежду, эти гитары. И в этот момент в моей жизни появились гитары B.C. Rich. И тут всё, я продалась с потрохами».







