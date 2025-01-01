сегодня



STEVE VAI: «Я питаюсь энергией хtви-металла!»



STEVE VAI в программе "Metal Sticks", которую ведет Nicko McBrain, поговорил о связи с тяжелым металлом:



«Да, это странно, потому что когда я был очень молод, я хотел стать композитором. Я хотел понять, как сочинять. И я научился этому в очень юном возрасте. Когда мне было около 12 лет, на меня повлияла музыка, которая звучала в доме, так как моя сестра увлеклась ALICE COOPER, KISS, LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE и QUEEN. Энергия, которая есть в металле, представляла для меня важность, я окунулся в неё с головой. С другой стороны, у меня были причудливые музыкальные вкусы и странности, и мой мозг смешал всё это воедино. Но именно энергия и интенсивность тяжёлого металла были важнее всего. Ещё мне очень нравятся красивые мелодии — я люблю играть длинные, красивые мелодии, песни на гитаре. В подростковом возрасте я был фанатом BLACK SABBATH, и меня привлекал металл, который был доступен в то время. И, конечно, IRON MAIDEN и всё остальное я тоже любил в 1980-х. Когда наступили 1980-е, сцена изменилась. В металле 1980-х было два типа металла — английский и британский, с верностью принципам металла, в то время как многие американские поп-метал-группы 80-х были более яркими, чем-то вроде цирка».



STEVE также упомянул, что четыре десятилетия назад он присоединился в качестве гитариста к группе David Lee Roth после его ухода из VAN HALEN:



«Наши концерты были просто воплощением рок-излишеств. У нас была почти гламурная атмосфера. И Roth вёл нас к почти гламурному цирковому шоу. И это было здорово, потому что можно было наряжаться во всю эту сумасшедшую одежду. Сцена была размером с футбольное поле, и я бегал так быстро, как мог, и совершал разные безумства. Но мы играли на полную. В группе были Billy [Sheehan], я и Gregg [Bissonette] — нам был интересен шреддинг. В то время шреддинг становился популярным, и я был одним из тех парней, которые много практиковались. Я любил играть медленно, но я любил шреддинг. И мы вдвоём Billy сочиняли эти невероятные дуэты со шреддингом, будучи в спандексовых штанах».







