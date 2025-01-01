Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
[= ||| все новости группы



*

Steve Vai

*



15 ноя 2025 : 		 STEVE VAI: «Я питаюсь энергией хtви-металла!»

29 мар 2025 : 		 Арт-коллекция от STEVE VAI

9 дек 2024 : 		 STEVE VAI о работе с JOE SATRIANI

19 июн 2024 : 		 KYLIE OLSSON и STEVE VAI

15 май 2024 : 		 STEVE VAI о туре Satch/Vai

5 апр 2024 : 		 STEVE VAI встретился со звездой OnlyFans

14 янв 2024 : 		 STEVE VAI: «Гитара — это величайший инструмент в мире»

29 ноя 2023 : 		 STEVE VAI о выступлении с CHICAGO & FRIENDS

19 сен 2023 : 		 STEVE VAI о выступлении в Тампере

20 авг 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «STEVE VAI извинился за своё поведение в WHITESNAKE»

26 июл 2023 : 		 STEVE VAI вспоминает "Sex & Religion"

13 июн 2023 : 		 STEVE VAI в Аргентине

7 июн 2023 : 		 Видео полного выступления STEVE VAI

23 май 2023 : 		 STEVE VAI выступил с METROPOLE ORKEST

1 апр 2023 : 		 STEVE VAI: видео с выступления

10 фев 2023 : 		 STEVE VAI — об утраченной гитаре

20 янв 2023 : 		 STEVE VAI воссоединился с гитарой

13 янв 2023 : 		 Новая песня STEVE VAI

29 дек 2022 : 		 STEVE VAI: — о JOE SATRIANI: «Не представляю, какой была бы моя жизнь без него»

19 дек 2022 : 		 STEVE VAI — о состоянии здоровья

10 дек 2022 : 		 Новая песня STEVE VAI

11 ноя 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

8 сен 2022 : 		 Документальный фильм от STEVE VAI

18 июл 2022 : 		 STEVE VAI: «Столько проблем в туре у меня еще не было»

5 июл 2022 : 		 STEVE VAI хотел бы и дальше использовать свой инструмент

29 июн 2022 : 		 STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEVE VAI: «Я питаюсь энергией хtви-металла!»



zoom
STEVE VAI в программе "Metal Sticks", которую ведет Nicko McBrain, поговорил о связи с тяжелым металлом:

«Да, это странно, потому что когда я был очень молод, я хотел стать композитором. Я хотел понять, как сочинять. И я научился этому в очень юном возрасте. Когда мне было около 12 лет, на меня повлияла музыка, которая звучала в доме, так как моя сестра увлеклась ALICE COOPER, KISS, LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE и QUEEN. Энергия, которая есть в металле, представляла для меня важность, я окунулся в неё с головой. С другой стороны, у меня были причудливые музыкальные вкусы и странности, и мой мозг смешал всё это воедино. Но именно энергия и интенсивность тяжёлого металла были важнее всего. Ещё мне очень нравятся красивые мелодии — я люблю играть длинные, красивые мелодии, песни на гитаре. В подростковом возрасте я был фанатом BLACK SABBATH, и меня привлекал металл, который был доступен в то время. И, конечно, IRON MAIDEN и всё остальное я тоже любил в 1980-х. Когда наступили 1980-е, сцена изменилась. В металле 1980-х было два типа металла — английский и британский, с верностью принципам металла, в то время как многие американские поп-метал-группы 80-х были более яркими, чем-то вроде цирка».

STEVE также упомянул, что четыре десятилетия назад он присоединился в качестве гитариста к группе David Lee Roth после его ухода из VAN HALEN:

«Наши концерты были просто воплощением рок-излишеств. У нас была почти гламурная атмосфера. И Roth вёл нас к почти гламурному цирковому шоу. И это было здорово, потому что можно было наряжаться во всю эту сумасшедшую одежду. Сцена была размером с футбольное поле, и я бегал так быстро, как мог, и совершал разные безумства. Но мы играли на полную. В группе были Billy [Sheehan], я и Gregg [Bissonette] — нам был интересен шреддинг. В то время шреддинг становился популярным, и я был одним из тех парней, которые много практиковались. Я любил играть медленно, но я любил шреддинг. И мы вдвоём Billy сочиняли эти невероятные дуэты со шреддингом, будучи в спандексовых штанах».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 14

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом