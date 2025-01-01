STEVE VAI: «Я питаюсь энергией хtви-металла!»

28 июн 2022 :
|
DEVIN TOWNSEND признался, что любит STEVE VAI
6 июн 2022 :
|
STEVE VAI открыл тур
4 апр 2022 :
|
Новое видео STEVE VAI
15 фев 2022 :
|
Первое первое STEVE VAI
13 фев 2022 :
|
STEVE VAI — о том, как он воспринимает критику
8 фев 2022 :
|
STEVE VAI — о воссоединении с DAVID'ом LEE ROTH'ом: «Поезд уже ушёл»
7 фев 2022 :
|
STEVE VAI: «После операции думал, что с игрой закончено. Но не сдался!»
2 фев 2022 :
|
Новое видео STEVE VAI
1 фев 2022 :
|
STEVE VAI об уходе на пенсию DAVID'a LEE ROTH'a, DAVID'a COVERDALE'a
29 янв 2022 :
|
STEVE VAI — о том, чему он научился у DAVID'a LEE ROTH'a
27 янв 2022 :
|
Гидра от STEVE VAI и IBANEZ
25 янв 2022 :
|
STEVE VAI переносит тур
14 янв 2022 :
|
Новое видео STEVE VAI
24 дек 2021 :
|
Новое видео STEVE VAI
9 дек 2021 :
|
STEVE VAI: «Мне повезло играть партии Эдди»
3 дек 2021 :
|
STEVE VAI опубликовал новый трек
2 дек 2021 :
|
STEVE VAI выпустит альбом зимой
23 сен 2021 :
|
Фрагмент нового релиза STEVE VAI
18 июн 2021 :
|
Обновлённое видео STEVE VAI
12 май 2021 :
|
Новое видео STEVE VAI
2 мар 2021 :
|
STEVE VAI — о будущих проектах
24 фев 2021 :
|
STEVE VAI из студии
2 фев 2021 :
|
STEVE VAI на альбоме SEGIO VALLIN
14 янв 2021 :
|
STEVE VAI — об альбоме "Fire Garden"
10 ноя 2020 :
|
Фрагмент выступления STEVE VAI
16 сен 2020 :
|
STEVE VAI исполняет JOE SATRIANI
3 авг 2020 :
|
Видео с выступления STEVE VAI
24 июл 2020 :
|
STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY
20 июл 2020 :
|
STEVE VAI — о новых проектах
8 июн 2020 :
|
STEVE VAI рассказал о том, почему он предпочитает оставаться сольным артистом
7 июн 2020 :
|
STEVE VAI выпустил новый трек
31 май 2020 :
|
STEVE VAI о слабостях
7 май 2020 :
|
STEVE VAI из студии
5 май 2020 :
|
STEVE VAI в акустике
12 апр 2020 :
|
STEVE VAI о работе с DAVID'ом LEE ROTH'ом
12 ноя 2019 :
|
STEVE VAI о выступлении Дениса Васильевса
30 сен 2019 :
|
Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI
27 сен 2019 :
|
Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI
10 сен 2019 :
|
STEVE VAI на репетиции
9 сен 2019 :
|
Отрывок из нового релиза STEVE VAI
27 авг 2019 :
|
STEVE VAI на репетиции
23 авг 2019 :
|
STEVE VAI выпускает Blu-ray
16 фев 2019 :
|
MIHO ARAI исполняет композицию STEVE VAI
29 янв 2019 :
|
STEVE VAI выпустил две новые книги
28 янв 2019 :
|
STEVE VAI, JEFF SCOTT SOTO и другие исполняют QUEEN
13 дек 2018 :
|
STEVE VAI поздравляет с Новым годом
7 ноя 2018 :
|
STEVE VAI выступил с ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA
26 июн 2017 :
|
STEVE VAI и DEVIN TOWNSEND выступили вместе
17 май 2017 :
|
Новый релиз STEVE VAI выйдет летом
29 дек 2016 :
|
STEVE VAI исполняет хит EAGLES
14 дек 2016 :
|
STEVE VAI: «Я постоянно получаю предложения создать супергруппу»
17 ноя 2016 :
|
STEVE VAI хвалит DANIELE GOTTARDO
28 окт 2016 :
|
STEVE VAI не оставил идею собрать состав "Eat 'Em And Smile"
29 сен 2016 :
|
STEVE VAI будет введён в LONG ISLAND MUSIC HALL OF FAME
1 авг 2016 :
|
STEVE VAI исполнил в акустике Twisted Sister
28 июл 2016 :
|
STEVE VAI отменил выступления в Турции и Болгарии
21 июн 2016 :
|
Новая композиция STEVE VAI
19 май 2016 :
|
Новая композиция STEVE VAI
10 май 2016 :
|
STEVE VAI сочинил "величайшую песню" в своей истории
28 апр 2016 :
|
DEVIN TOWNSEND споёт на новом альбоме STEVE VAI
20 апр 2016 :
|
STEVE VAI полностью исполнит "Passion And Warfare"
20 дек 2015 :
|
Нашлась гитара STEVE VAI
15 дек 2015 :
|
У STEVE VAI украли гитару
2 дек 2015 :
|
STEVE VAI пожертвует гитару Ibanez "T-Mac" для TONY MacALPINE
24 ноя 2015 :
|
STEVE VAI о TONY MACALPINE
16 ноя 2015 :
|
STEVE VAI о том, как чуть было не оказался у OZZY OSBOURNE'а: «Мои инстинкты сказали "Нет-нет-нет!"»
2 окт 2015 :
|
STEVE VAI продаёт студию
28 сен 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления STEVE VAI
23 сен 2015 :
|
Туровые дневники STEVE VAI
16 сен 2015 :
|
Туровые дневники STEVE VAI
2 сен 2015 :
|
Туровые дневники STEVE VAI
2 сен 2015 :
|
STEVE VAI о любимом гитаристе
26 авг 2015 :
|
Туровые дневники STEVE VAI
19 авг 2015 :
|
Туровые дневники STEVE VAI
12 авг 2015 :
|
Туровые дневники STEVE VAI
25 июл 2015 :
|
Туровые дневники STEVE VAI
20 июл 2015 :
|
Туровые дневники STEVE VAI
15 май 2015 :
|
STEVE VAI о выступлении с SEPULTURA
9 апр 2015 :
|
Фрагмент нового DVD STEVE VAI
7 апр 2015 :
|
Фрагмент нового DVD STEVE VAI
28 мар 2015 :
|
Фрагмент нового DVD STEVE VAI
20 мар 2015 :
|
Фрагмент нового DVD STEVE VAI
24 фев 2015 :
|
Трейлер нового концертного релиза STEVE VAI
20 фев 2015 :
|
STEVE VAI выпустит новый концертник в апреле
14 янв 2015 :
|
STEVE VAI: видео выступления на открытии филармонии в Щецине
30 ноя 2014 :
|
STEVE VAI выпустит новый концертный DVD
22 май 2013 :
|
STEVE VAI на "Радио России"!
8 апр 2013 :
|
STEVE VAI поедет в тур с THE EVOLUTION TEMPO ORCHESTRA
17 фев 2013 :
|
STEVE VAI о европейском туре
25 июл 2012 :
|
Новая песня от STEVE VAI
29 янв 2012 :
|
STEVE VAI получил 'Les Paul Award'
10 май 2011 :
|
JOE SATRIANI, STEVE VAI и друзья объявили о благотворительном концерте для CLIFF'A CULTRERI
21 ноя 2010 :
|
Несколько альбомов STEVE VAI в высоком качестве
20 май 2010 :
|
STEVE VAI о смерти DIO
22 июл 2009 :
|
STEVE VAI выпустит концертный фильм и диск
30 июн 2009 :
|
STEVE VAI, ANDY TIMMONS почтили память Майкла Джеконсона
25 июл 2007 :
|
Автограф-сессия Steve Vai
