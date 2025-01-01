14 ноя 2025



SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»



SHARON OSBOURNE в эпизоде шоу "The Osbournes" рассказала о реальных сборах с концерта "Back To The Beginning":



«Если бы одно шоу могло собрать столько денег,… Я имею в виду, [в статьях говорилось] что-то около 190 миллионов. Это как у любого артиста, просто сделай одно большое шоу, сними его, и ты можешь уйти на пенсию только после одного шоу. Нет, это было совсем не так, и я бы хотела, чтобы это было так, но мы живем в реальности, в реальном мире».



На вопрос Джека, сколько на самом деле собрал "Back To The Beginning", Sharon ответила:



«Концерт собрал 11 [миллионов] долларов. Но с учетом затрат, потому что мы оплатили все расходы по приему и отъезду участников, размещению и всему остальному. [И] никому не заплатили. Никто не просил ни пенни. Они отдавали свое время, свои усилия, все бесплатно. Люди были просто — о Боже — такими щедрыми!»







+0 -0



просмотров: 82

