ALICE COOPER: «Голоса я не терял никогда»



ALICE COOPER в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, планирует ли он когда-нибудь отправиться в прощальное турне, как это сделали многие другие артисты в последние годы:



«В моём словаре нет места "уходу на покой". Есть группа парней, которых я называю "приговорёнными к пожизненному", и это [Paul] McCartney, Ringo [Starr], Mick [Jagger], Keith [Richards], Ronnie [Wood], Rod Stewart, — люди, которые занимаются этим не потому, что им нужно платить по счетам. Если говорить о финансах, мы могли бы уйти на покой ещё 30 лет назад. Но дело в том, что нам нравится этим заниматься.



Я прочитал статью о Bob Dylan, который даёт 200 концертов в год. Его спросили: "Почему ты это делаешь?" А он ответил: "Это моё любимое занятие. Я сочиняю песни и пою их перед публикой". И я подумал: "Всё так просто". Мне по-настоящему нравится этим заниматься. На самом деле, когда началась пандемия COVID, мы очень нервничали, потому что привыкли давать не менее 150 концертов в год. И когда вдруг у тебя из-под ног вытащили коврик, ты думаешь: "Подождите-ка. Уже прошло полтора года". Это был шок для организма. Когда я наконец сказал группе: "Всё готово, мы начинаем репетиции", это было как сказать: "Мы едем в Диснейленд". Все были в восторге: "Да. Мы сможем это сделать". Все не могли дождаться, когда снова выйдут на сцену. И если это внутреннее ощущение, если это часть тебя, то этим нужно заниматься. И я ощущаю, что это моё занятие. Я буду этим заниматься, пока не смогу больше этого делать».



На вопрос ведущего о том, не становится ли ему с возрастом труднее петь свои песни, Alice ответил:



«Я никогда не терял голос, потому что пою в среднем диапазоне. Я не пою так высоко, как Steven из AEROSMITH. Я не пытаюсь дотянуться до этих нот. В моей группе есть ребята, которые могут так петь. Так что если я пою в среднем диапазоне, как я всегда делал, и там есть высокая нота, которую я могу взять довольно хорошо, это не вызовет перенапряжения голоса. Проблемы возникают, если постоянно петь такие высокие ноты — Steven делает это в течение двух с половиной часов, начиная с 1970 года. Так что что-то должно было случиться — через некоторое время это должно было произойти. Это износ. Вот и всё. И он не сделал ничего плохого — просто он так поёт, и тело изнашивается. Мне посчастливилось сохранить свой голос в среднем диапазоне, поэтому я никогда не терял голос.



Это одна из тех вещей, о которых я всегда думал: если я когда-нибудь наберу 15 килограммов или не буду выглядеть как Alice, которого я хочу видеть на сцене, я не буду этим заниматься. Вряд ли зрители захотят видеть какую-то другую версию Alice Cooper — они хотят Alice Cooper во всей красе. И если когда-нибудь всё сложится так, что я не смогу играть Элиса так, как я хочу... Потому что самое безумное в том, что Alice — моя любимая рок-звезда, и поэтому я создал Alice таким, чтобы он был моей любимой рок-звездой. И я играю персонажа, которого сам создал. Он моя любимая рок-звезда — он определённым образом одевается и поёт свои песни. Когда он перестанет быть моей любимой рок-звездой, я не захочу больше этим заниматься. [Смеётся]. Я был бы разочарован в нём, если бы он продолжал и не мог быть самим собой. Это нечестно по отношению к фанатам».



Когда ведущий заметил, что у него, похоже, не было никаких серьёзных физических проблем, которые могли бы помешать ему поддерживать такой интенсивный график гастролей в 77 лет, Alice ответил:



«Я думаю, что во многом это связано с тем, что 42 года назад я бросил употреблять алкоголь и наркотики. И я никогда не курил сигареты, что, вероятно, было большим плюсом. А ещё мы счастливы в браке — я 50 лет женат на своей жене Шерил. Шерил до сих пор участвует в шоу Элиса Купера — с 18 лет — и она сейчас в отличной форме, как и раньше. И это имеет большое значение. Когда я уезжаю из дома в турне, Шерил едет со мной, она участвует в шоу.



Я знаю, что люди этого не понимают, но это идеальные любовные отношения, в которых мы никогда не устаём друг от друга. Мы подбадриваем друг друга... Она может сказать: "Было бы здорово, если бы освещение было направлено сюда", и так далее. Так что у нас есть взаимопонимание. "Насколько хорошим было представление? Можем ли мы сделать его лучше?" И она вносит большой вклад в шоу. Но я также был бегуном на длинные дистанции. Чем длиннее была дистанция, тем лучше я бежал в Аризоне. На самом деле в какой-то момент я, кажется, установил рекорд штата по бегу на 32 километра. И это взаимосвязано. Я никогда не устаю на сцене. Я поднимаюсь туда, выступаю и чувствую себя прекрасно. Я по-прежнему бегаю по три километра каждый вечер. У меня никогда не было проблем с лодыжками, коленями, бёдрами, спиной — ни с чем. И я думаю, это потому, что я продолжаю двигаться. Эти части тела просто продолжают двигаться. И на самом деле единственный раз, когда я чувствую себя 77-летним, это когда сижу и смотрю телевизор слишком долго, а потом встаю и вдруг чувствую атрофию. Но если я в турне, у меня нет времени на атрофию. Я всё время в движении. И во многом это связано с тем, что у меня не такой большой вес. Я вешу 68–70 кг, так что я не ношу с собой большой вес. Как я уже сказал, стресс, я считаю, убьёт вас быстрее всего, когда вы переживаете по разным поводам. Я ни о чём не переживаю. Я знаю, что концерт будет отличным. Я знаю, что мой брак прекрасен. Я знаю, что мои дети прекрасны. Я знаю, что моя духовная жизнь прекрасна. Поэтому я совершенно не переживаю. Может быть, поэтому я с нетерпением жду гастролей, с нетерпением жду записи альбомов».







