Какими будут аватары KISS?



В рамках "KISS Kruise: Landlocked In Vegas", креативный директор аватар-шоу KISS чуть подробнее рассказал о том, как все будет выглядеть:



«Когда мы делали сообщение в конце тура, это было сделано для того, чтобы показать, что ждет нас в будущем, и чтобы показать всем, что KISS закончили только с первой главой — "первые 50 лет". Следующие 50 лет вот-вот начнутся. Сейчас мы находимся в самом разгаре работы над "настоящими аватар-шоу", которая займет около двух лет. Мы разрабатываем сцену и переносим энергию, эти невероятные, взрывные театральные постановки и шоу в будущее».



Он добавил, что цель шоу — запечатлеть "ДНК" живых выступлений KISS, чтобы будущие поколения поклонников могли увидеть группу на концертах.



«Много-много лет назад я был потрясен, когда пришел на свой первый концерт KISS. Это просто изменило мою жизнь. Я знал музыку KISS, но вы не узнаете KISS, пока не увидите их вживую. Это погрузило меня в их мир... Для меня, которому посчастливилось участвовать в создании Аватар-шоу, это как исполнение мечты. Когда пару лет назад Pophouse пришли ко мне и спросили: "Хочешь ли ты устроить самый масштабный, самый невероятный тур в мире и взорвать тонны пиротехники", [я ответил] "Да, конечно, я в деле. Рассчитывайте на меня"... Последние 30 лет я создавал масштабные, безумные, захватывающие шоу [и] мультимедийные передачи. Если вы летали с Гарри Поттером, катались с Марио на его Mario Kart или за вами гнался динозавр на Universal [Studios], я, вероятно, был вовлечен в их создание. То, что меня попросили об этом, — это фантастика. Я люблю KISS, [и] Я люблю музыку KISS. Я думаю, что нет лучшей группы, которая могла бы вот так по-настоящему устремиться в будущее и продолжать вдохновлять новых поклонников».



Coup сообщил, что процесс создания аватаров для четырех участников группы все еще продолжается, но конечный продукт будет точно отражать реальность.



«Группа будет такой же реальной, как и прежде, Они немного моложе, чем сейчас, но это все для того, чтобы действительно собрать все, что мы знаем о KISS, об участниках группы, просмотреть архивы, поработать с группой над тем, кто они есть на самом деле и кем они были, и воплотить все это в жизнь, так что, когда вы их видите, это это будет не просто анимация или отдых. Это KISS, в котором столько любви, столько энергии, пробуждающей к жизни».



Coup сказал, что в Аватар-шоу будет показано, как KISS делают то, что у них получается лучше всего — выступают.



«KISS собираются вернуться в турне. Это то, что мы создаем — группа вернется, но в большем масштабе. Они уже были выше всяких похвал — они супергерои, — и то, что мы делаем, выводит сцену в другое измерение, позволяя исследовать то, что раньше было невозможно. Благодаря современным технологиям мы можем сделать гораздо больше, но все это относится и к KISS. Компания KISS занимается инновациями — они всегда смотрели вперед и никогда не оглядывались назад, — поэтому мы делаем то же самое. Мы работаем с Paul'ом и Gene'ом , поэтому знаем, о чем они мечтали. Они смогли многого добиться, но теперь мы можем вывести это на новый уровень. На самом деле, мы хотим, чтобы все – новые и старые фэны – пришли на это шоу, на этот настоящий концерт KISS и подумали: "О, боже мой. Это KISS." Это своего рода передача эстафеты следующей эпохе, следующему поколению. Я хочу, чтобы каждый ребенок, участвующий в этом шоу, почувствовал то же самое [что и я] почувствовал, когда ты в первый раз пришел на шоу KISS: "О, боже мой. Это невероятно. Я хочу больше. Я никогда не забуду этот момент". Создать такое шоу, благодаря которому все смогут ощутить то, что пережили мы, когда пришли на наши первые концерты — вот к чему я стремлюсь; вот к чему мы все стремимся с Pophouse. Мы очень всем довольны!»







