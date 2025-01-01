Arts
1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»

20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"

17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS
Какими будут аватары KISS?



zoom
В рамках "KISS Kruise: Landlocked In Vegas", креативный директор аватар-шоу KISS чуть подробнее рассказал о том, как все будет выглядеть:

«Когда мы делали сообщение в конце тура, это было сделано для того, чтобы показать, что ждет нас в будущем, и чтобы показать всем, что KISS закончили только с первой главой — "первые 50 лет". Следующие 50 лет вот-вот начнутся. Сейчас мы находимся в самом разгаре работы над "настоящими аватар-шоу", которая займет около двух лет. Мы разрабатываем сцену и переносим энергию, эти невероятные, взрывные театральные постановки и шоу в будущее».

Он добавил, что цель шоу — запечатлеть "ДНК" живых выступлений KISS, чтобы будущие поколения поклонников могли увидеть группу на концертах.

«Много-много лет назад я был потрясен, когда пришел на свой первый концерт KISS. Это просто изменило мою жизнь. Я знал музыку KISS, но вы не узнаете KISS, пока не увидите их вживую. Это погрузило меня в их мир... Для меня, которому посчастливилось участвовать в создании Аватар-шоу, это как исполнение мечты. Когда пару лет назад Pophouse пришли ко мне и спросили: "Хочешь ли ты устроить самый масштабный, самый невероятный тур в мире и взорвать тонны пиротехники", [я ответил] "Да, конечно, я в деле. Рассчитывайте на меня"... Последние 30 лет я создавал масштабные, безумные, захватывающие шоу [и] мультимедийные передачи. Если вы летали с Гарри Поттером, катались с Марио на его Mario Kart или за вами гнался динозавр на Universal [Studios], я, вероятно, был вовлечен в их создание. То, что меня попросили об этом, — это фантастика. Я люблю KISS, [и] Я люблю музыку KISS. Я думаю, что нет лучшей группы, которая могла бы вот так по-настоящему устремиться в будущее и продолжать вдохновлять новых поклонников».

Coup сообщил, что процесс создания аватаров для четырех участников группы все еще продолжается, но конечный продукт будет точно отражать реальность.

«Группа будет такой же реальной, как и прежде, Они немного моложе, чем сейчас, но это все для того, чтобы действительно собрать все, что мы знаем о KISS, об участниках группы, просмотреть архивы, поработать с группой над тем, кто они есть на самом деле и кем они были, и воплотить все это в жизнь, так что, когда вы их видите, это это будет не просто анимация или отдых. Это KISS, в котором столько любви, столько энергии, пробуждающей к жизни».

Coup сказал, что в Аватар-шоу будет показано, как KISS делают то, что у них получается лучше всего — выступают.

«KISS собираются вернуться в турне. Это то, что мы создаем — группа вернется, но в большем масштабе. Они уже были выше всяких похвал — они супергерои, — и то, что мы делаем, выводит сцену в другое измерение, позволяя исследовать то, что раньше было невозможно. Благодаря современным технологиям мы можем сделать гораздо больше, но все это относится и к KISS. Компания KISS занимается инновациями — они всегда смотрели вперед и никогда не оглядывались назад, — поэтому мы делаем то же самое. Мы работаем с Paul'ом и Gene'ом , поэтому знаем, о чем они мечтали. Они смогли многого добиться, но теперь мы можем вывести это на новый уровень. На самом деле, мы хотим, чтобы все – новые и старые фэны – пришли на это шоу, на этот настоящий концерт KISS и подумали: "О, боже мой. Это KISS." Это своего рода передача эстафеты следующей эпохе, следующему поколению. Я хочу, чтобы каждый ребенок, участвующий в этом шоу, почувствовал то же самое [что и я] почувствовал, когда ты в первый раз пришел на шоу KISS: "О, боже мой. Это невероятно. Я хочу больше. Я никогда не забуду этот момент". Создать такое шоу, благодаря которому все смогут ощутить то, что пережили мы, когда пришли на наши первые концерты — вот к чему я стремлюсь; вот к чему мы все стремимся с Pophouse. Мы очень всем довольны!»




