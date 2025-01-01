Arts
Новости
Ace Frehley

17 ноя 2025 : 		 PAUL STANLEY об Эйсе Фрейли

16 ноя 2025 : 		 KISS почтили память Эйса Фрейли

12 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли

11 ноя 2025 : 		 Официальная причина смерти Эйса Фрейли

4 ноя 2025 : 		 Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли

3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли
PAUL STANLEY об Эйсе Фрейли



PAUL STANLEY после семинара "Cooking With Paul Stanley" в рамках "KISS Kruise: Landlocked In Vegas" 15 ноября — ответил на вопросы поклонников, некоторые из которых приведены ниже.

Об Эйсе Фрейли:

«Ни для кого не секрет, что у нас было много разногласий с Эйсом, много разногласий с [оригинальным барабанщиком KISS] Peter [Criss]. Но это семья. Весь монолит KISS был построен на фундаменте этих парней. Мы не смогли бы начать это без них, и мы не смогли бы продолжить с ними, но это не меняет [их вклада]. [Эйс] был в восторге от идеи посетить Кеннеди-центр… Мы скучаем по нему, и я надеюсь, что он прожил такую жизнь, какой хотел. Он был единственным в своем роде, он был необузданным, и он действительно говорил, что если завтра его жизнь закончится, он ни о чем не пожалеет, потому что он жил так, как хотел. Это все, чего мы можем ожидать от любого из нас — когда все закончится, надеюсь, у нас будет такая жизнь, какой мы хотели. Вот чего я желаю всем вам — просто не уходите слишком рано».

В своем сольном альбоме 2006 года "Live To Win".:

«Тур с той группой был фантастическим. Мы отлично провели время. "Live To Win" был интересным альбомом для меня, потому что я хотел сделать что-то отличное от того, что я обычно делаю, а не просто записать еще одну версию первого [сольного] альбома. Но если бы я вернулся в студию, я бы определенно хотел продолжить с того места, на котором закончился первый альбом. Из этих двух сольных альбомов он мой любимый».

О том, выпустит ли он новую музыку в будущем:

«Вы пока не слышали этого от меня, но да, есть кое-что новое [в разработке]. Я думаю, вы будете очень взволнованы и удивлены».

О том, выступят ли KISS когда-нибудь на сцене Sphere в Лас-Вегасе:

«С момента открытия the Sphere люди говорили нам: "Вы, ребята, просто созданы для The Sphere". На самом деле я не в восторге от этой идеи, потому что KISS всегда были чем-то нереальным, и в the Sphere группа похоже на оттиск почтовой марки. За свои деньги, я думаю, там даже не нужна живая группа. Люди смотрят на экраны, и это потрясающе — то, что там транслируется, контент невероятен, но я хочу, чтобы группа имела значение. Ты забываешь, что на этой маленькой сцене выступает группа, так что я не совсем уверен, хотели бы там сыграть»

О том, почему KISS уклоняются от исполнения "редкостей" и сыграют ли они что-нибудь неожиданное в субботу вечером:

«Давайте немного поговорим о редкостях. Редкости нравятся двум людям.… Однажды я пошел на концерт очень, очень известной группы, и они рекламировали это конкретное шоу так: они собирались играть только редкости. Это была самая, б$$$ь, скучная вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни. Честно говоря, причина итого, что "они редкости" в том, что они не популярны и не так хороши. Уберем ли мы "Detroit Rock City"? Уберем ли мы "Love Gun"? Вычеркнем ли мы "God Of Thunder", чтобы сыграть какую-нибудь [менее известную] песню? Я не думаю, что вы будете разочарованы [сет-листом субботнего вечера], но если вы ожидаете более серьезных изменений, увидимся в следующий раз».

О том, могут ли фанаты ожидать дополнительных "круизов" от KISS в будущем:

«Мы делаем все возможное, чтобы забронировать корабль на следующий год».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
