Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»



NICKO MCBRAIN в недавнем интервью вспомнил о своём последнем концерте с группой, состоявшемся почти год назад в Сан-Паулу, Бразилия:



«Это было выступление, вызвавшее очень смешанные чувства. Конечно, 50 000 ребят скандировали моё имя и устроили мне потрясающий, эмоциональный приём. А потом я вышел на переднюю часть сцены в конце вечера — я всегда последним уходил со сцены, чтобы пожелать всем фанатам спокойной ночи и поблагодарить их. И этот вечер был невероятно особенным. Я помню, как подумал про себя: "Я сейчас разрыдаюсь". Я был взволнован и подумал: "Бог говорит мне: "Слушай, Ник, ничего страшного, если ты хочешь плакать. Именно для этого тебе даны слёзы и эмоции". Но я решил: "Нет, лучше останься сильным. Поплачь за сценой".



Но самым важным моментом для меня было не только то, что я почувствовал любовь и обожание фанатов, помимо этого, когда я вышел на сцену, все техники помахали мне на прощание. Это был последний раз, когда они были со мной на концерте IRON MAIDEN, когда я выступал. Это было потрясающее чувство. И я должен признать, что были слёзы — некоторые из моих действительно дорогих друзей, с которыми я гастролировал много лет, были на грани слёз».



На вопрос, был ли он психологически готов к уходу на покой ещё до того, как отыграл свой последний концерт с IRON MAIDEN, Nicko ответил:



«Конечно, я был психологически готов. Честно говоря, когда мы записывали альбом "Senjutsu" в 2019 году, я подумал: "После тура "Senjutsu" я покончу с барабанами". Я принял решение, потому что моё тело ощущало, что мне 70 лет. Как мы знаем, разразилась пандемия. Все её пережили. Мы все пережили её, и да благословит Бог тех, кто пережил, и, к сожалению, было много людей, которые не пережили. В любом случае это отбросило нас на два года назад, потому что мы не могли выпустить альбом, хотя он был готов. А ведь альбом нужно выпустить заранее, а потом планировать турне. Поэтому мы провели турне "Legacy Of The Beast". Это турне состояло из четырёх частей и длилось два года. И я подумал: "Думаю, после этого я закончу". Я всегда думал: "Пора бы мне уйти и передать эстафету молодым". Я уже тогда решил, что это будет моё последнее турне. Но потом начался тур "The Future Past"».



Nicko упомянул, что в январе 2023 года он перенёс инсульт в своём доме в Бока-Ратоне, Флорида, в результате чего одна сторона его тела оказалась парализована, и он беспокоился, что его карьера в группе закончилась:



«Мне очень повезло, что группа поддержала меня и прошла со мной путь моего выздоровления, теперь я инвалид, потому что больше не могу играть шестнадцатые ноты… Поэтому мне пришлось пойти на компромисс с барабанными сбивками. И группа поддерживала меня почти два года. Было полтора года гастролей. Мы завершили тур "Legacy Of The Beast", а затем "The Future Past". И мы приблизились к 50-летию, которое, очевидно, должно быть отмечено масштабным туром группы. Но я знал, что не смогу открыть концерт песней "Murders In The Rue Morgue".



Барабанная партия в начале была очень сложной... Я мог бы сыграть что-то другое, изменив вступление. Но это чествование тех альбомов, первых девяти альбомов. И после того как я принял это решение пару-тройку лет назад, мне стало легче. Я встретился со Steve'ом в Лос-Анджелесе, мы поговорили и обсудили именно это, а также то, что я не могу играть, и что могу. Мы оценили мои проблемы со здоровьем, и все они очень переживали за меня. Ни они, ни я не хотели увидеть, как я падаю замертво на сцене. Но если Господь призовёт меня, я бы предпочёл, чтобы это произошло во время концерта».



О том, как он сообщил остальным участникам группы о своём решении уйти из IRON MAIDEN, и как группа решила объявить Simon Dawson новым барабанщиком группы, Nicko сказал:



«Я поговорил с Rod [Smallwood] и Andy Taylor, , нашими менеджерами, и Dave Shack, который уже много лет является частью семьи IRON MAIDEN. Он как левая или правая рука Rod'a. Он взял на себя повседневные дела IRON MAIDEN. И мы поговорили об этом. А когда я был со Steve, мы говорили о том, что Simon будет репетировать с группой в Портленде. У нас было там пару дней отдыха — день переезда и день отдыха после этого. Это действительно здорово. Мы обсудили всё это, и Steve спросил: "Ты не против?" Я ответил: "Конечно, нет. Если, не дай Бог, со мной что-то случится в ближайшие, скажем, две недели, или на следующей неделе, или на следующем концерте, Simon сможет меня заменить, и вы продолжите остальную часть тура". Мы поступили бы так, если бы кто-то из нас заболел. Бывали случаи, когда мы пропускали концерты, потому что Bruce заболевал ларингитом или чем-то ещё. Но если я заболевал гриппом, я выходил на сцену, я должен был пройти через это как профессиональный музыкант. Как говорится, шоу должно продолжаться. Так что я всё понял и дал своё благословение, и Simon присоединился к нам. А потом мы все собрались на совещание. Sompn там не было. Были я, Rod и остальные участники группы. И мы все обсудили мой уход после тура. Так что группа знала об этом ещё до того, как Simon пришёл на репетицию. Никаких интриг не было. Всё было обсуждено до объявления. Я лично попросил менеджмент и группу отложить объявление до окончания концерта, до января этого года. Я хотел провести Рождество без того, чтобы знакомые и их мамы присылали мне SMS, а мой телефон разрывался от звонков: "Что случилось? Ты ушёл из группы". Я помню разговор с Andy Taylor, как будто это было вчера. Мы снова были в Лос-Анджелесе. И он сказал: "Nick, кстати, почему ты не хочешь объявить об этом на своём последнем концерте? Ты должен уйти в блеске славы. Ты же не хочешь уйти по прихоти". И я ответил: "Ты прав. Я веду себя эгоистично". Я не хотел, чтобы все мои друзья и родственники звонили мне. Мы поговорили об этом прямо там и тогда, и он убедил меня, что это было правильное решение, потому что я думал: "Да, давайте сообщим всем в новом году. Давайте сначала переживём Рождество и Новый год". И это был подходящий момент объявить об этом. Единственное, что меня немного расстроило, — я просил их не объявлять о Simon до понедельника. Потому что в воскресенье я летел домой из Сан-Паулу во Флориду. А они собирались сделать объявление почти сразу, и я сказал: "Дайте день-два". Они дали мне 24 часа. Даже меньше — на следующее утро они объявили, что Simon станет моим преемником, хотя на самом деле не имело значения, когда они это сделали. Но я просил их подождать ещё один день. И я должен признать, что был немного раздражён этим. Я подумал: "Могли бы и подождать ещё сутки"».







