Новости
Новости
17 ноя 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Вряд ли мы поедем в тур в 2026»

16 ноя 2025 : 		 RIKKI ROCKETT: «С вокалистом POISON я давно не говорил»

13 ноя 2025 : 		 Разборки в и около POISON

28 окт 2025 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

17 май 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Решение по туру примет Bret»

13 апр 2025 : 		 RIKKI ROCKETT готов к туру POISON

11 апр 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Нужно оставаться верными себе!»

30 мар 2025 : 		 Барабанщик POISON о новом материале

16 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON

6 янв 2025 : 		 Почему POISON едва не забанили за обложку

20 дек 2024 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

16 дек 2024 : 		 Вокалист POISON о будущем туре

14 дек 2024 : 		 Барабанщику POISON вернули установку

4 ноя 2024 : 		 POISON дадут минимум 40 концертов

20 сен 2024 : 		 BRET MICHAELS о возвращении POISON

13 сен 2024 : 		 Вокалист POISON захочет в 2026

11 сен 2024 : 		 Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»

29 мар 2024 : 		 Барабанщик POISON работает над мемуарами

19 фев 2024 : 		 POISON точно поедут в тур

30 янв 2024 : 		 чОрный пояс барабанщика POISON

2 окт 2023 : 		 Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»

23 июл 2023 : 		 POISON могут что-то выпустить в 2025 году

23 июн 2023 : 		 Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»

28 май 2023 : 		 Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»

28 апр 2023 : 		 POISON не развалится!

16 янв 2023 : 		 Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»
В недавнем интервью RIKKI ROCKETT поговорил о ранее планировавшимся на 2026 год туре POISON по случаю юбилея дебютного альбома "Look What the Cat Dragged In":

«На данный момент ситуация ничем не отличается от того, что было несколько месяцев назад, когда мы получили потрясающее предложение от Live Nation, и C.C. [DeVille, гитарист POISON], Bobby [Dall, басист POISON] и я согласились на него, поговорив об этом. Далее свое решение должен был озвучить Bret [Michaels, фронтмен POISON], но ничего не сдвинулось с мертвой точки. Сейчас мы, вероятно, подошли к тому моменту, когда, я думаю, мы не сможем организовать этот тур. Если к октябрю вы не отправитесь в тур такого масштаба [на следующее лето], то будет очень, очень сложно все это организовать и воплотить в жизнь. Это не невозможно, но это очень, очень сложно».

На вопрос о том, почему бы все таки напрямую не спросить об этом Bret'a, Rikki ответил:

«Я отправил сообщение всем четырем участникам и сказал: "Эй, давайте разберемся с этим. Давайте сделаем это". И это были "перекати-поле". Это нечто гораздо большее, чем просто мое сообщение, потому что речь идет о больших деньгах и прочем. И я думаю, причина, по которой он не хочет со мной разговаривать, в том, что он знает, что я, скорее всего, подниму эту тему и спрошу: "Привет, как дела?", ведь мы так долго были друзьями. Если кто-то и скажет ему это, то это буду я. Многие люди, которые его окружают, возможно, и не говорят подобных вещей. И я не из кожи вон лезу, чтобы быть... В смысле, я тоже хороший парень, но у меня есть границы. Так что, в этом нет ничего суперского… Как бы это сказать? Нет никакой ненависти вокруг POISON, дело не в этом. Это разочарование. "Эй, мы хотим сделать это". "Ты хочешь сделать это потом". "Ты хочешь этого сейчас". В таком духе. Но, с другой стороны, если мы вернемся к предыдущему разговору, когда вы отправляетесь в тур на три месяца, вы рассматриваете лето, такой период для гастролей — весна и лето, — который полностью займет у вас весну и лето, и он закончится. Не хочу сказать, что мы не могли бы участвовать в других шоу в третьем и четвертом квартале, но они не такие масштабные. Я это понимаю. И это обязательство, когда ты берешь на себя такое решение. Это сложнее, потому что каждый вечер ты должен выходить на сцену и играть. В рамках "The Stadium Tour" [2022 года] никто из нас никогда не выходил на сцену вялыми; мы всегда выкладывались на все сто процентов. Мы собираемся вместе. С нашей группой это не имеет значения, независимо от того, насколько расстроенным или странным что-то может быть, когда дело доходит до 15 минут до того, как мы должны выступать, мы собираемся вместе, мы общаемся, мы заботимся о том, чтобы все было хорошо, мы выходим на сцену и делаем все, что в наших силах ради фанатов, мы отдаем им всю свою энергию, которая у нас есть, и это всегда было нашим обязательством. И вот что делает эту группу значимой в мире рока, так это то, что когда ты приходишь на наше шоу, то, по крайней мере, получаешь его на сто процентов. И однажды эти сто процентов могут оказаться моими, когда я выйду с тростью. Ты понимаешь, о чем я? Но я все равно готов отдать тебе сто процентов. [Смеется]»

На вопрос о том, был ли момент, когда он думал, что тур POISON в 2026 году "близок" к тому, чтобы стать реальностью, Rikki сказал:

«Я думал, что это дело решенное. Серьезно, я просто ждал, когда ко мне придут с контрактом и скажут: "Эй, подпиши вот здесь". Давайте начнем его составлять. Но этот день так и не настал. А я бы с удовольствием выступил. Я получаю удовольствие от гастролей. Я не из тех людей, которые думают: "О, боже, все эти переезды". Мне это реально нравится. Конечно, я скучаю по своей семье, но я всегда с ними встречаюсь. Я мог бы гастролировать каждый год, много месяцев в году, лишь бы видеться со своей семьей, потому что спустя 40 лет это укоренилось во мне. До сих пор мне трудно принять себя без подобных активностей».




