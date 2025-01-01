Барабанщик POISON: «Вряд ли мы поедем в тур в 2026»

|
США
3 янв 2023 :
|
Вокалист POISON о жизни с диабетом
18 дек 2022 :
|
Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»
8 ноя 2022 :
|
Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»
13 сен 2022 :
|
Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер
29 авг 2022 :
|
BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON
26 авг 2022 :
|
JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON
1 июл 2022 :
|
POISON отменили концерт в Нэшвилле
26 июн 2022 :
|
Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»
23 июн 2022 :
|
Видео с выступления POISON
17 июн 2022 :
|
Видео с выступления POISON
11 июн 2022 :
|
POISON репетируют перед туром
26 апр 2022 :
|
Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона
4 окт 2021 :
|
Вскрытие от барабанщика POISON
28 июл 2021 :
|
Барабанщик POISON: «Рака нет!»
17 июл 2021 :
|
Барабанщик POISON заразился COVID-19
1 июл 2021 :
|
Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки
8 апр 2021 :
|
RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»
19 мар 2021 :
|
Барабанщик POISON получил дозу
24 ноя 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»
16 июл 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»
21 июн 2020 :
|
Вокалист POISON о сожалениях
7 июн 2020 :
|
Барабанщик POISON принял участие в протестах
22 май 2020 :
|
Вокалист POISON о будущем туров
21 май 2020 :
|
Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»
13 май 2020 :
|
Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»
7 май 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»
23 апр 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»
13 апр 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»
10 апр 2020 :
|
Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»
31 мар 2020 :
|
POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME
4 мар 2020 :
|
Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню
26 дек 2019 :
|
BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD
12 дек 2019 :
|
Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»
3 дек 2019 :
|
Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»
30 апр 2019 :
|
BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON
26 фев 2019 :
|
Надежды барабанщика POISON
29 янв 2019 :
|
Барабанщик POISON о новом диске
27 дек 2018 :
|
BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями
25 июн 2018 :
|
POISON посвятили шоу Винни Полу
8 май 2018 :
|
Выходит винил POISON
2 сен 2017 :
|
Новое видео POISON
30 авг 2017 :
|
Видео из тура POISON
10 май 2017 :
|
BRET MICHAELS о новом материале POISON
12 апр 2017 :
|
Видео с выступления POISON
10 апр 2017 :
|
POISON открыли тур
30 мар 2017 :
|
Первое фото POISON 2017 года
24 мар 2017 :
|
RIKKI ROCKETT: «SLASH был очень недоволен, что не попал в POISON»
30 янв 2017 :
|
Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом
10 янв 2017 :
|
BRET MICHAELS о туре POISON
27 окт 2016 :
|
Дебют POISON выйдет на виниле
6 окт 2016 :
|
Вокалист POISON всё ещё надеется на тур с DEF LEPPARD
26 сен 2016 :
|
Поедут ли POISON и DEF LEPPARD в совместный тур?
29 июл 2016 :
|
POISON и DEF LEPPARD поедут в тур в 2017 году
19 июл 2016 :
|
Барабанщик POISON хочет рассказать миру о своем излечении
16 июл 2016 :
|
Барабанщик POISON излечился от рака
20 апр 2016 :
|
Вокалист POISON: «Мы соберемся, 1000%»
10 апр 2016 :
|
Вокалист POISON уверен, что группа обязательно вернётся на сцену
18 дек 2015 :
|
RIKKI ROCKETT: «POISON нужно что-нибудь сделать!»
28 окт 2015 :
|
Вокалист POISON «уверен», что группа что-то сделает
23 июн 2015 :
|
Музыканты POISON исполнили композицию POISON
10 дек 2014 :
|
BRET MICHAELS о будущем POISON: "Вас ждёт самый громкий реюнион всех времён!"
6 ноя 2014 :
|
RIKKI ROCKETT не знает, поедет ли POISON в тур
26 окт 2014 :
|
POISON собрались для корпоратива
16 сен 2014 :
|
BRET MICHAELS: «Похоже, что POISON поедут в тур в 2015-м»
2 мар 2014 :
|
Один человек мешает туру POISON
4 мар 2013 :
|
У барабанщика POISON родился второй ребенок
23 сен 2012 :
|
У POISON нет конкретных планов по выпуску альбома
6 сен 2012 :
|
BRET MICHAELS: Почему SLASH не стал тем гитаристом, которого искали POISON
26 май 2011 :
|
POISON открыли юбилейный тур
28 мар 2011 :
|
Обложка нового сборника POISON
19 мар 2011 :
|
Вокалист POISON комментирует сборник "Double Dose"
10 ноя 2010 :
|
Новый сборник POISON дсотупен для прослушивания
25 май 2010 :
|
BRET MICHAELS выиграл конкурс "Celebrity Apprentice"
5 май 2010 :
|
BRET MICHAELS: "Мне повезло, что я выжил"
28 апр 2010 :
|
Новости о здоровье BRET'а MICHAELS'а
26 апр 2010 :
|
BRET MICHAELS остаётся в критическом состоянии
24 апр 2010 :
|
BRET MICHAELS очнулся после кровоизлияния в мозг
13 апр 2010 :
|
BRET MICHAELS перенёс экстренную операцию
29 янв 2010 :
|
Выход нового сингла BRET'а MICHAELS'а отложен
6 янв 2010 :
|
Новый сингл BRET'a MICHAELS'a выйдет в феврале
24 дек 2009 :
|
Демо-версия песни BRET'а MICHAELS'а
30 янв 2009 :
|
Фронтмен POISON рассказал о своих отношениях с Pamela'ой Anderson
7 янв 2007 :
|
POISON запишут альбом каверов
21 апр 2006 :
|
Фронтмен POISON готовит фильм об истории своей жизни
сегодня
Барабанщик POISON: «Вряд ли мы поедем в тур в 2026»
В недавнем интервью RIKKI ROCKETT поговорил о ранее планировавшимся на 2026 год туре POISON по случаю юбилея дебютного альбома "Look What the Cat Dragged In":
«На данный момент ситуация ничем не отличается от того, что было несколько месяцев назад, когда мы получили потрясающее предложение от Live Nation, и C.C. [DeVille, гитарист POISON], Bobby [Dall, басист POISON] и я согласились на него, поговорив об этом. Далее свое решение должен был озвучить Bret [Michaels, фронтмен POISON], но ничего не сдвинулось с мертвой точки. Сейчас мы, вероятно, подошли к тому моменту, когда, я думаю, мы не сможем организовать этот тур. Если к октябрю вы не отправитесь в тур такого масштаба [на следующее лето], то будет очень, очень сложно все это организовать и воплотить в жизнь. Это не невозможно, но это очень, очень сложно».
На вопрос о том, почему бы все таки напрямую не спросить об этом Bret'a, Rikki ответил:
«Я отправил сообщение всем четырем участникам и сказал: "Эй, давайте разберемся с этим. Давайте сделаем это". И это были "перекати-поле". Это нечто гораздо большее, чем просто мое сообщение, потому что речь идет о больших деньгах и прочем. И я думаю, причина, по которой он не хочет со мной разговаривать, в том, что он знает, что я, скорее всего, подниму эту тему и спрошу: "Привет, как дела?", ведь мы так долго были друзьями. Если кто-то и скажет ему это, то это буду я. Многие люди, которые его окружают, возможно, и не говорят подобных вещей. И я не из кожи вон лезу, чтобы быть... В смысле, я тоже хороший парень, но у меня есть границы. Так что, в этом нет ничего суперского… Как бы это сказать? Нет никакой ненависти вокруг POISON, дело не в этом. Это разочарование. "Эй, мы хотим сделать это". "Ты хочешь сделать это потом". "Ты хочешь этого сейчас". В таком духе. Но, с другой стороны, если мы вернемся к предыдущему разговору, когда вы отправляетесь в тур на три месяца, вы рассматриваете лето, такой период для гастролей — весна и лето, — который полностью займет у вас весну и лето, и он закончится. Не хочу сказать, что мы не могли бы участвовать в других шоу в третьем и четвертом квартале, но они не такие масштабные. Я это понимаю. И это обязательство, когда ты берешь на себя такое решение. Это сложнее, потому что каждый вечер ты должен выходить на сцену и играть. В рамках "The Stadium Tour" [2022 года] никто из нас никогда не выходил на сцену вялыми; мы всегда выкладывались на все сто процентов. Мы собираемся вместе. С нашей группой это не имеет значения, независимо от того, насколько расстроенным или странным что-то может быть, когда дело доходит до 15 минут до того, как мы должны выступать, мы собираемся вместе, мы общаемся, мы заботимся о том, чтобы все было хорошо, мы выходим на сцену и делаем все, что в наших силах ради фанатов, мы отдаем им всю свою энергию, которая у нас есть, и это всегда было нашим обязательством. И вот что делает эту группу значимой в мире рока, так это то, что когда ты приходишь на наше шоу, то, по крайней мере, получаешь его на сто процентов. И однажды эти сто процентов могут оказаться моими, когда я выйду с тростью. Ты понимаешь, о чем я? Но я все равно готов отдать тебе сто процентов. [Смеется]»
На вопрос о том, был ли момент, когда он думал, что тур POISON в 2026 году "близок" к тому, чтобы стать реальностью, Rikki сказал:
«Я думал, что это дело решенное. Серьезно, я просто ждал, когда ко мне придут с контрактом и скажут: "Эй, подпиши вот здесь". Давайте начнем его составлять. Но этот день так и не настал. А я бы с удовольствием выступил. Я получаю удовольствие от гастролей. Я не из тех людей, которые думают: "О, боже, все эти переезды". Мне это реально нравится. Конечно, я скучаю по своей семье, но я всегда с ними встречаюсь. Я мог бы гастролировать каждый год, много месяцев в году, лишь бы видеться со своей семьей, потому что спустя 40 лет это укоренилось во мне. До сих пор мне трудно принять себя без подобных активностей».
