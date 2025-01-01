сегодня



FEMME FATALE перезаписали Falling In And Out Of Love



Вокалистка FEMME FATALE Lorraine Lewis в недавнем интервью ответила на вопрос о том, есть ли шансы на то, что группа выпустит полноформатную пластинку:



«Да, на самом деле, таков наш план. В следующем году мы все соберем. Послушайте, мы могли бы сделать это по-разному. Мы могли бы поступить по-олдскульному, записать альбом и выпустить его, а потом у тебя будет от четырех до шести недель, чтобы произвести фурор и надеяться, что что-то выстрелит. Итак, мы с [гитаристом и продюсером TRIXTER] Steve [Brown, который продюсирует альбом FEMME FATALE] решили, и Cleopatra согласилась с нами, что мы просто будем в новостях. Итак, каждые восемь-десять, 11 недель мы выпускаем сингл и видеоклип, и все говорят: "О, вот и снова FEMME FATALE". ...Ближе к Рождеству у нас будет готов к выпуску еще один сингл, который на самом деле… Я хочу сказать, что это такое. Это перезаписанная песня FEMME FATALE 'Falling In And Out Of Love' И она в той же тональности. Она крутая. Steve только что принес ее. Она звучит потрясающе. Это круто. И я хочу сказать, что Bruno Ravel смикшировал и сделал мастеринг всех треков. И я думала об этом сегодня утром. Этим утром я прогуливалась и думала о миксах и о том, как там с мастерингом. А у Bruno есть одна особенность — они крутые. Трэпы громкие, и в них есть частота, которая кажется мне такой волнующей. Независимо от того, что это за треки, в них есть что-то, что он добавляет и... Я не знаю, как у него это получается. Я просто знаю, когда слушаю "Bad Love" или "Living Like There's No Tomorrow", они такие яркие и аппетитные. Для меня это радио хиты, и я просто хочу слушать их и слушать. Так что спасибо Bruno — он великолепен в сведении и мастеринге.



Итак, таков наш план — выдавать материал с определенной частотой. А потом мы все соберем и выпустим альбом в следующем году. У нас есть около... я хочу сказать, что у нас есть в общей сложности шесть треков, которые можно назвать "done done". Также есть дуэт, который выходит в следующем году. И я скажу, что изначально он [должен был быть] с [бывшим вокалистом FOREIGNER] Lou Gramm. А но потом Lou стал очень занят. Мы вместе записали песню "Heroes", а потом он стал по-настоящему занят — [принял участие в церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла FOREIGNER], и сейчас он в туре с FOREIGNER и занимается всеми этими удивительными вещами. Так что вместо того, чтобы просто ждать и сидеть сложа руки, мы сделали кое-какие другие аранжировки, и вокал записан с другим артистом-тяжеловесом, и я думаю, люди будут в восторге от того, что я записала эту песню с таким крутым парнем, который является культовым — реально культовым. И я не могу дождаться, когда люди услышат этот трек. Итак, это "Heroes", но с кем-то особенным. И я попрошу Scott Gilman вставить в трек немного саксофона, а затем мы со Steve'ом добавим немного бэк-вокала. Но я надеюсь, что все это выйдет в феврале».







+0 -0



просмотров: 111

