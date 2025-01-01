сегодня



SHARON OSBOURNE ответила первому менеджеру BLACK SABBATH



SHARON OSBOURNE не осталась в стороне и ответила первому менеджеру BLACK SABBATH:



««В ответ на пресс-релиз Jim Simpson от 14 ноября 2025 года я прилагаю его оригинальное письмо Tony Iommi и мои последующие письма г-ну Simpson'y. Как вы можете видеть, мои письма г-ну Simpson'y не содержали угроз. Я чётко изложила факты о правовом положении BLACK SABBATH.



Что касается его утверждения о том, что Big Bear Records является "самым долгоживущим независимым лейблом в Великобритании", то это ложное утверждение. Topic Records — британский лейбл, специализирующийся на фолк-музыке. Он был основан в 1939 году как ответвление Workers' Music Association, что делает его старейшим независимым лейблом в мире. Он работает и по сей день. Big Bear даже не является компанией с ограниченной ответственностью и не публикует свои финансовые отчеты.



Simpson также заявляет, что он находится в процессе перезапуска Big Bear Records в рамках нового партнёрства по дистрибуции с Trapeze Music & Entertainment Ltd (директор — John Cooper), хорошо зарекомендовавшей себя компанией с огромным каталогом, включающим таких артистов, как Джонни Кэш, Бадди Холли, Марлен Дитрих, Каунт Бэйси, Дюк Эллингтон, Дигби Фэйрвезер и сотни других. Я сильно сомневаюсь, что упомянутые им артисты или их наследники дали бы разрешение на продажу их произведений в США.



Следует знать, что Trapeze Music — это британский лейбл, права на который истекли, имеющий долги на сумму 539 000 фунтов стерлингов, а его развлекательное подразделение — на сумму 1,442 миллиона фунтов стерлингов.



Предыдущей организацией под брендом Trapeze, директором которой являлся John Cooper, была Discovery Records Limited, которая была ликвидирована в 2018 году с предполагаемым дефицитом в 1 407 388 фунтов стерлингов. Упомянутые им записи артистов, по-видимому, НЕ являются объектами авторского права в США, но Trapeze продаёт их через американского дистрибьютора MVD, который, по их утверждению, непреднамеренно разместил записи BLACK SABBATH в цифровом формате в США, а затем быстро удалил их, когда адвокаты Симпсона сообщили, что материалы BLACK SABBATH не являются объектами авторского права, несмотря на то, что они согласились не выпускать их в открытый доступ без предварительного уведомления за 14 дней. Их британскому адвокату было предоставлено полное юридическое заключение от Kings Council. Владелец Trapeze ранее управлял несколькими компаниями, которые в конечном итоге обанкротились.



Мы бы никогда не позволили выпускать какие-либо продукты BLACK SABBATH через Big Bear Records или Trapeze Music, и Simpson ни разу не предлагал группе роялти, а также постоянно отказывался дать BLACK SABBATH прослушать записи, которые, по его утверждению, принадлежат ему. Их честность вызывает сомнения.



В заключение г-н Simpson может утверждать, что он пригласил меня на кофе 4 июля 2025 года, но я была недоступна, о чём он хорошо знал, так как я весь день была на арене Villa Park на саундчеке, и позже я услышала, что г-н Simpson был занят в тот день ответом на вопросы о своём времени управления BLACK SABBATH с 68-го по 70-й годы в пабе под названием "Ye Olde Foundry" в Дадли для личной коммерческой выгоды».







+0 -0



просмотров: 433

