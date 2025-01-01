сегодня



SY KEELER вернулся в ONSLAUGHT на постоянку



ONSLAUGHT девятого ноября в рамках Damnation Festival впервые выступили с вернувшимся в команду Sy Keeler'ом. Перед шоу у гитариста Nige Rockett'a спросили, это возвращение постоянное:



«Да, на сто процентов постоянным, что удивительно».



На вопрос о том, как произошло воссоединение с Sy, он ответил:



«Ну, Dave, который участвовал в записи последнего альбома 'Generation Antichrist', проделал потрясающую работу. У него просто были кое-какие личные проблемы, и он чувствовал, что у него не все в порядке с головой во время гастролей и все такое. В общем, он сказал, что не может отправляться в длительные туры. Итак, это было что-то вроде "Ладно, что нам делать?" И, по-моему, это был Jeff [Williams, басист ONSLAUGHT], который сказал, что поговорит с Sy и посмотрит, что он сможет сказать. Он поговорил с Sy, и тот прямо, не раздумывая, [сказал]: "Да, я хочу вернуться". И на этом все было решено».



Что касается подготовки к выступлению на фестивале Damnation, Nige сказал:



«Мы расстались в очень хороших отношениях, когда Sy ушел в первый раз в 2019 году. Так что это не было попыткой навести какие-либо мосты; это было просто: "Да, я в деле. Я вернулся". Так что, это просто здорово, что он вернулся. Я имею в виду, что он вокалист ONSLAUGHT. Поклонники признают это и любят его. И первая репетиция, которую мы провели, была невероятной, просто услышать, как Sy снова поет эти песни. И это было что-то вроде: "Вау, это настоящий ONSLAUGHT"



За последние два месяца мы провели много репетиций. [Нам] еще предстоит немного поработать, но у него приятный голос. Это так здорово. Он усердно работает и дома. К нему вернулось все — вся агрессия, все высокие ноты».







