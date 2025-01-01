Arts
*

Onslaught

*



17 ноя 2025 : 		 SY KEELER вернулся в ONSLAUGHT на постоянку

17 авг 2025 : 		 SY KEELER возвращается в ONSLAUGHT

8 июн 2025 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

23 май 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT: «Я чист!»

27 апр 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT: «Я почти девять месяцев не мог играть»

24 апр 2025 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

28 мар 2025 : 		 ONSLAUGHT представили свою версию хита MOTÖRHEAD

17 мар 2025 : 		 ONSLAUGHT готовят двойник

23 янв 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT возвращается на сцену

8 окт 2023 : 		 ONSLAUGHT готовят особую программу

19 июн 2023 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

11 ноя 2022 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

20 май 2022 : 		 ONSLAUGHT введут в ЗСМ

15 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT

12 окт 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

18 авг 2020 : 		 ONSLAUGHT попали в чарты

29 июл 2020 : 		 Обучающее видео от ONSLAUGHT

18 июл 2020 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

14 май 2020 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом

5 май 2020 : 		 ONSLAUGHT нашли вокалиста

1 май 2020 : 		 Из ONSLAUGHT ушел вокалист

10 мар 2019 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

21 ноя 2018 : 		 ONSLAUGHT приступили к записи

14 авг 2018 : 		 ONSLAUGHT исполнили новую песню

25 июл 2018 : 		 ONSLAUGHT представят новый состав на Bloodstock Open Air
SY KEELER вернулся в ONSLAUGHT на постоянку



ONSLAUGHT девятого ноября в рамках Damnation Festival впервые выступили с вернувшимся в команду Sy Keeler'ом. Перед шоу у гитариста Nige Rockett'a спросили, это возвращение постоянное:

«Да, на сто процентов постоянным, что удивительно».

На вопрос о том, как произошло воссоединение с Sy, он ответил:

«Ну, Dave, который участвовал в записи последнего альбома 'Generation Antichrist', проделал потрясающую работу. У него просто были кое-какие личные проблемы, и он чувствовал, что у него не все в порядке с головой во время гастролей и все такое. В общем, он сказал, что не может отправляться в длительные туры. Итак, это было что-то вроде "Ладно, что нам делать?" И, по-моему, это был Jeff [Williams, басист ONSLAUGHT], который сказал, что поговорит с Sy и посмотрит, что он сможет сказать. Он поговорил с Sy, и тот прямо, не раздумывая, [сказал]: "Да, я хочу вернуться". И на этом все было решено».

Что касается подготовки к выступлению на фестивале Damnation, Nige сказал:

«Мы расстались в очень хороших отношениях, когда Sy ушел в первый раз в 2019 году. Так что это не было попыткой навести какие-либо мосты; это было просто: "Да, я в деле. Я вернулся". Так что, это просто здорово, что он вернулся. Я имею в виду, что он вокалист ONSLAUGHT. Поклонники признают это и любят его. И первая репетиция, которую мы провели, была невероятной, просто услышать, как Sy снова поет эти песни. И это было что-то вроде: "Вау, это настоящий ONSLAUGHT"

За последние два месяца мы провели много репетиций. [Нам] еще предстоит немного поработать, но у него приятный голос. Это так здорово. Он усердно работает и дома. К нему вернулось все — вся агрессия, все высокие ноты».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
