Новости
16 ноя 2025 : 		 SABATON представили новую программу

10 ноя 2025 : 		 Новое видео SABATON

28 окт 2025 : 		 Лидер SABATON: «Мы не хотим петь о современных конфликтах»

20 окт 2025 : 		 Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON

18 окт 2025 : 		 Новое видео SABATON

8 окт 2025 : 		 Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу

6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости
SABATON представили новую программу



SABATON выступлением 14 ноября на Lanxess Arena, Cologne, Germany, открыли "The Legendary Tour":

01. Templars (live debut)
02. The Last Stand
03. Hordes Of Khan
04. I, Emperor (live debut)
05. Crossing The Rubicon (live debut)
06. Carolus Rex (Swedish)
07. The Red Baron
08. Stormtroopers
09. A Tiger Among Dragons (live debut)
10. Christmas Truce
11. Soldier Of Heaven
12. The Attack Of The Dead Men ("History Edition" intro)
13. Night Witches
14. Primo Victoria
15. Steel Commanders
16. The Art Of War
17. To Hell And Back
18. Masters Of The World (first time since 2007)




