Нюхает ли гитарист METALLICA?
32
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»
12
Rose Tattoo
Австралия
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.rosetattoo.com.au
http://www.myspace.com/rosetattoo
17 ноя 2025
:
ROBERT TRUJILLO и KIRK HAMMETT исполнили AC/DC и ROSE TATTOO
28 фев 2025
:
Новое видео ROSE TATTOO
22 дек 2022
:
ROSE TATTOO нашли гитариста
13 дек 2022
:
Вышло переиздание ROSE TATTOO
21 июл 2021
:
Переиздание ROSE TATTOO выйдет летом
16 сен 2020
:
Умер бывший гитарист ROSE TATTOO
10 июн 2020
:
Продюсер AC/DC, ROSE TATTOO получил Орден Австралии
11 мар 2020
:
Новое видео ROSE TATTOO
7 фев 2020
:
Новый релиз ROSE TATTOO выйдет весной
4 янв 2020
:
Видео с выступления ROSE TATTOO
5 ноя 2018
:
Погиб сын вокалиста ROSE TATTOO
5 апр 2018
:
Переиздание ROSE TATTOO выйдет весной
8 ноя 2017
:
Концертный релиз ROSE TATTOO выйдет осенью
7 авг 2017
:
Бывший басист AC/DC в ROSE TATTOO
27 июн 2016
:
Вокалист ROSE TATTOO был бы не против спеть в AC/DC
8 апр 2013
:
Умер бывший участник AC/DC / ROSE TATTOO
21 сен 2012
:
Профессиональное видео c выступления ROSE TATTOO
3 окт 2011
:
Фронтмен ROSE TATTOO идет в политику
1 июн 2011
:
Умер менеджер ROSE TATTOO
23 дек 2009
:
Умер гитарист ROSE TATTOO
10 апр 2009
:
У гитариста ROSE TATTOO обнаружили рак
13 май 2008
:
ROSE TATTOO : Специальное издание альбома "Blood Brothers"
27 ноя 2007
:
Новое видео от ROSE TATTOO
24 май 2007
:
Басист STEVE KING покидает ROSE TATTOO
30 дек 2006
:
ROSE TATTOO выпустят новый альбом в феврале
28 мар 2006
:
Скончался гитарист ROSE TATTOO
сегодня
ROBERT TRUJILLO и KIRK HAMMETT исполнили AC/DC и ROSE TATTOO
В рамках выступления группы METALLICA 15 ноября на Accor Stadium, Sydney, ROBERT TRUJILLO и KIRK HAMMETT исполнили кавер-версии Cover AC/DC "For Those About To Rock" и ROSE TATTOO "Nice Boys".
просмотров: 182
