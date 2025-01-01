Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
TOP5
*

Rose Tattoo

*



17 ноя 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO и KIRK HAMMETT исполнили AC/DC и ROSE TATTOO

28 фев 2025 : 		 Новое видео ROSE TATTOO

22 дек 2022 : 		 ROSE TATTOO нашли гитариста

13 дек 2022 : 		 Вышло переиздание ROSE TATTOO

21 июл 2021 : 		 Переиздание ROSE TATTOO выйдет летом

16 сен 2020 : 		 Умер бывший гитарист ROSE TATTOO

10 июн 2020 : 		 Продюсер AC/DC, ROSE TATTOO получил Орден Австралии

11 мар 2020 : 		 Новое видео ROSE TATTOO

7 фев 2020 : 		 Новый релиз ROSE TATTOO выйдет весной

4 янв 2020 : 		 Видео с выступления ROSE TATTOO

5 ноя 2018 : 		 Погиб сын вокалиста ROSE TATTOO

5 апр 2018 : 		 Переиздание ROSE TATTOO выйдет весной

8 ноя 2017 : 		 Концертный релиз ROSE TATTOO выйдет осенью

7 авг 2017 : 		 Бывший басист AC/DC в ROSE TATTOO

27 июн 2016 : 		 Вокалист ROSE TATTOO был бы не против спеть в AC/DC

8 апр 2013 : 		 Умер бывший участник AC/DC / ROSE TATTOO

21 сен 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления ROSE TATTOO

3 окт 2011 : 		 Фронтмен ROSE TATTOO идет в политику

1 июн 2011 : 		 Умер менеджер ROSE TATTOO

23 дек 2009 : 		 Умер гитарист ROSE TATTOO

10 апр 2009 : 		 У гитариста ROSE TATTOO обнаружили рак

13 май 2008 : 		 ROSE TATTOO : Специальное издание альбома "Blood Brothers"

27 ноя 2007 : 		 Новое видео от ROSE TATTOO

24 май 2007 : 		 Басист STEVE KING покидает ROSE TATTOO

30 дек 2006 : 		 ROSE TATTOO выпустят новый альбом в феврале

28 мар 2006 : 		 Скончался гитарист ROSE TATTOO
ROBERT TRUJILLO и KIRK HAMMETT исполнили AC/DC и ROSE TATTOO



В рамках выступления группы METALLICA 15 ноября на Accor Stadium, Sydney, ROBERT TRUJILLO и KIRK HAMMETT исполнили кавер-версии Cover AC/DC "For Those About To Rock" и ROSE TATTOO "Nice Boys".




просмотров: 182

