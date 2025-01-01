сегодня



KISS почтили память Эйса Фрейли



KISS почтили память Эйса Фрейли на первом за почти два года выступлении, состоявшемся в рамках KISS Kruise: Landlocked In Vegas"



«Прежде чем мы начнем, мы просто хотели уделить минутку тому, кто стоит у истоков этой группы. И мы говорим об Эйсе. У нас, конечно, были разногласия, но это и есть суть семьи. И почему бы нам не воспользоваться моментом, немного помолчать, чтобы подумать о том, как он смотрит на нас сверху вниз — вероятно, с [планеты] Дженделл — и уделить немного времени Эйсу. Зажигаем в его честь!»



Сет-лист:



01. Comin' Home

02. See You Tonite

03. A World Without Heroes

04. Hard Luck Woman

05. Christine Sixteen

06. Nothin' to Lose

07. Goin' Blind

08. Hide Your Heart

09. Plaster Caster

10. Beth

11. Love Her All I Can











