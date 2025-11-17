17 ноя 2025



Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»



KLAUS MEINE в интервью 89 A Rádio Rock рассказал о смене текста песни "Wind Of Change":



«В принципе, мы аполитичная группа, но SCORPIONS всегда были группой, наводящей мосты между культурами, между странами. Возможно, всё потому, что мы выросли в тени Берлинской стены, мы выросли во времена холодной вoйны, и мы всегда хотели объединять людей с помощью музыки мирным путём. Да, я изменил текст песни пару лет назад, когда Poccия вторглась на Укpaину, и превратил его в заявление о солидарности с Укpaиной».







