Новости
17 ноя 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»

20 окт 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"

18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником

8 июн 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 июн 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»

24 май 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 май 2025 : 		 SCORPIONS продолжают отменять концерты

30 апр 2025 : 		 SCORPIONS не думают о новом материале

12 апр 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о новом фильме

2 апр 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS
17 ноя 2025

Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»



KLAUS MEINE в интервью 89 A Rádio Rock рассказал о смене текста песни "Wind Of Change":

«В принципе, мы аполитичная группа, но SCORPIONS всегда были группой, наводящей мосты между культурами, между странами. Возможно, всё потому, что мы выросли в тени Берлинской стены, мы выросли во времена холодной вoйны, и мы всегда хотели объединять людей с помощью музыки мирным путём. Да, я изменил текст песни пару лет назад, когда Poccия вторглась на Укpaину, и превратил его в заявление о солидарности с Укpaиной».




Комментарии

17 ноя 2025
Corpsegrinder04
Фуфлыжник.
