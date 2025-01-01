Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Новости
Philip Anselmo



*

Philip Anselmo

*



17 ноя 2025 : 		 Дом с привидениями PHILIP ANSELMO

1 ноя 2023 : 		 Дом с привидениями PHILIP ANSELMO

5 июн 2023 : 		 PHILIP ANSELMO вновь конфедерат

29 май 2023 : 		 PHILIP ANSELMO больше не конфедерат

13 фев 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о поступке, который совершил PHILIP ANSELMO

14 сен 2022 : 		 PHILIP ANSELMO почтил память коллег по PANTERA

18 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Лемми форева!»

15 июн 2022 : 		 PHILIP ANSELMO и GARY HOLT исполняют хит MOTÖRHEAD

19 мар 2022 : 		 PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом

11 янв 2022 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS отменили европейский тур

20 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

16 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

10 сен 2021 : 		 PHILIP ANSELMO притопило

22 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполненяет PANTERA

7 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — о возможности исполнения песен PANTERA с Rex'ом Brown'ом

6 июл 2021 : 		 Бывший вокалист PANTERA: «Америка — самый главный агрессор в мире»

8 апр 2021 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS открывают коробку с билетами

6 апр 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — об исполнении песен PANTERA

14 мар 2021 : 		 PHILIP ANSELMO сыграет темы PANTERA

7 дек 2020 : 		 PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS начнут в Петербурге

28 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Сложно будет вернуть концерты на прежний уровень»

18 май 2020 : 		 Кто лучший вокалист в металле? Отвечает PHILIP ANSELMO

3 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Создание музыки под косячок — это путь к успеху»

5 фев 2020 : 		 PHILIP ANSELMO впервые исполнил "We'll Grind That Axe For A Long Time"

1 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE присоединился к PHILIP ANSELMO и исполнил песню PANTERA

27 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «Было бы здорово увидеть PANTERA в Зале Славы Рок-н-Ролла»
| - |

|||| сегодня

Дом с привидениями PHILIP ANSELMO



zoom
Housecore Records опубликовали видео о доме с привидениями PHILIP ANSELMO, в который попали участники NEST, SCOUR и SPIRIT IN THE ROOM.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
