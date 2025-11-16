Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



16 ноя 2025 : 		 Бывший басист AC/DC: «Я не воспринимал участие в группе серьезно»

12 ноя 2025 : 		 AC/DC сыграли "Jailbreak" впервые за 34 года

1 ноя 2025 : 		 Вышел новый винил AC/DC

10 июл 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

29 июн 2025 : 		 AC/DC открыли европейский тур

26 май 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

13 май 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

30 апр 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

20 апр 2025 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Рокеры — настоящие, а металлисты — притворщики!»

20 апр 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

16 апр 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

15 апр 2025 : 		 AC/DC открыли тур по Северной Америке

19 мар 2025 : 		 DUA LIPA исполнила AC/DC

15 мар 2025 : 		 Концертное видео AC/DC

2 мар 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

22 фев 2025 : 		 Концертное видео AC/DC 2003 года

19 янв 2025 : 		 Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC

5 янв 2025 : 		 Почему AC/DC так названы?

29 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного концерта AC/DC 1981 года

18 дек 2024 : 		 AC/DC обновили видео

17 дек 2024 : 		 Леди Гага спела с вокалистом AC/DC

26 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

14 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

3 окт 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

19 сен 2024 : 		 Спустя 45 лет песня AC/DC оказалась в чартах
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший басист AC/DC: «Я не воспринимал участие в группе серьезно»



zoom
MARK EVANS в недавнем интервью обсудил тот факт, что Angus Young в нынешнем составе AC/DC единственный оригинальный участник:

«Давайте не будем забывать, что он единственный человек на земле, который присутствовал на каждом концерте AC/DC. Он присутствовал на каждом из них. И у него были очень, очень трудные времена».

Mark присоединился к AC/DC в 1975 году и оставался с ними во время их выступлений в барах, их первых международных турне и большинства альбомов эпохи Бон Скотта: "High Voltage", "Dirty Deeds Done Dirty Cheap", "T.N.T.", "Let There Be Rock" и выпущенный только в США сборник "Jailbreak" — записи, которые с тех пор разошлись тиражом более 10 миллионов копий только в США. Mark был уволен из группы в 1977 году. В то время сообщалось, что это произошло из-за музыкальных разногласий.

«Расставание далось мне нелегко. Когда я начинал, я был подходящим парнем для группы. Оглядываясь назад, я понимаю, что есть только одна причина, по которой я не остался в группе, — это то, что я не относился к этому достаточно серьезно. Все произошло так легко, что я, вероятно, не придал этому должного значения".

На протяжении многих лет у него были юридические проблемы с группой из-за гонораров, но теперь его связь с AC/DC завершилась.

«То, чего достигла группа, и то, что продолжает Angus, мне безумно нравится, чувак, Я считаю, что это действительно нечто особенное. И теперь у них есть шанс передать это молодым людям».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 ноя 2025
gravitgroove
Примерно из той же серии:
Давид Махштейн: когда я толкал и избивал того гоя, я таки не понимал, що такое возможно, що гой способен выгнать уважаемого человека (они поступили как поцы из третьего рейха!), и, о вей, творец - таки не подсказал мне, що они выпустят поделки на колоссальный гишефт! Где справедливость в этом Мире, я вас спрашиваю?!
просмотров: 210

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом