Бывший басист AC/DC: «Я не воспринимал участие в группе серьезно»



MARK EVANS в недавнем интервью обсудил тот факт, что Angus Young в нынешнем составе AC/DC единственный оригинальный участник:



«Давайте не будем забывать, что он единственный человек на земле, который присутствовал на каждом концерте AC/DC. Он присутствовал на каждом из них. И у него были очень, очень трудные времена».



Mark присоединился к AC/DC в 1975 году и оставался с ними во время их выступлений в барах, их первых международных турне и большинства альбомов эпохи Бон Скотта: "High Voltage", "Dirty Deeds Done Dirty Cheap", "T.N.T.", "Let There Be Rock" и выпущенный только в США сборник "Jailbreak" — записи, которые с тех пор разошлись тиражом более 10 миллионов копий только в США. Mark был уволен из группы в 1977 году. В то время сообщалось, что это произошло из-за музыкальных разногласий.



«Расставание далось мне нелегко. Когда я начинал, я был подходящим парнем для группы. Оглядываясь назад, я понимаю, что есть только одна причина, по которой я не остался в группе, — это то, что я не относился к этому достаточно серьезно. Все произошло так легко, что я, вероятно, не придал этому должного значения".



На протяжении многих лет у него были юридические проблемы с группой из-за гонораров, но теперь его связь с AC/DC завершилась.



«То, чего достигла группа, и то, что продолжает Angus, мне безумно нравится, чувак, Я считаю, что это действительно нечто особенное. И теперь у них есть шанс передать это молодым людям».







