RICK ALLEN обещает много новой музыки от DEF LEPPARD



RICK ALLEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли у группы "новая музыка":



«На подходе много новой музыки для DEF LEPPARD. Я не могу много говорить об этом, но это песни, в создании которых я принимал участие, песни, с записью которых я помогал. Нам еще многое предстоит сделать — детали, некоторые наложения и тому подобное. Но музыка сильная. Мы ее поклонники, и мы считаем, что если мы будем ее поклонниками, то и другим людям она понравится!»







