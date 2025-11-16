Arts
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
*

Volbeat

*



16 ноя 2025 : 		 MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT

28 окт 2025 : 		 Новые успехи в чартах у VOLBEAT

30 июл 2025 : 		 JON DETTE исполняет VOLBEAT

28 июл 2025 : 		 VOLBEAT почтили память Оззи

17 июл 2025 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Мы старались ни о чем не думать»

9 июн 2025 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

7 июн 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

6 июн 2025 : 		 Лидер VOLBEAT: «Благодаря BLACK SABBATH я взял в руки инструмент»

2 июн 2025 : 		 Барабанщик VOLBEAT: «Уход Rob'a мало что изменил»

19 май 2025 : 		 Вокалист VOLBEAT представляет новый альбом

16 май 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 апр 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

21 мар 2025 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT: «С нетерпением жду всего, что принесет будущее!»

7 мар 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 янв 2025 : 		 VOLBEAT завершили работу над альбомом

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 сен 2024 : 		 VOLBEAT готовы к записи

14 сен 2024 : 		 Виски от VOLBEAT

4 июл 2024 : 		 У VOLBEAT есть песни для нового альбома

6 апр 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

17 фев 2024 : 		 VOLBEAT работают над новым материалом

14 окт 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»

20 сен 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT готовится к операции

26 авг 2023 : 		 VOLBEAT планируют альбом на 2024

20 авг 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Неожиданно мы остались втроём»

16 июл 2023 : 		 Видео с выступления VOLBEAT
MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT



MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT в рамках выступления 12 ноября на Utilita Arena, Birmingham, United Kingdom и исполнил композицию "Evelyn"




16 ноя 2025
Орион
Ребят, как вам вокал Майка Поулсена по сравнению с вокалом Стива Сузы? Зазвучал бы их дуэт, как думаете?
просмотров: 345

