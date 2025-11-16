сегодня



MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT



MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT в рамках выступления 12 ноября на Utilita Arena, Birmingham, United Kingdom и исполнил композицию "Evelyn"







