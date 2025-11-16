×
Нюхает ли гитарист METALLICA?
32
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
20
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»
12
Volbeat
Дания
Heavy Metal
http://www.volbeat.dk
Myspace:
http://www.myspace.com/volbeat
Facebook:
https://www.facebook.com/volbeat
16 ноя 2025
:
MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT
28 окт 2025
:
Новые успехи в чартах у VOLBEAT
30 июл 2025
:
JON DETTE исполняет VOLBEAT
28 июл 2025
:
VOLBEAT почтили память Оззи
17 июл 2025
:
Вокалист VOLBEAT: «Мы старались ни о чем не думать»
9 июн 2025
:
Видео с выступления VOLBEAT
7 июн 2025
:
Новое видео VOLBEAT
6 июн 2025
:
Лидер VOLBEAT: «Благодаря BLACK SABBATH я взял в руки инструмент»
2 июн 2025
:
Барабанщик VOLBEAT: «Уход Rob'a мало что изменил»
19 май 2025
:
Вокалист VOLBEAT представляет новый альбом
16 май 2025
:
Новое видео VOLBEAT
8 апр 2025
:
Новое видео VOLBEAT
21 мар 2025
:
Бывший гитарист VOLBEAT: «С нетерпением жду всего, что принесет будущее!»
7 мар 2025
:
Новое видео VOLBEAT
8 янв 2025
:
VOLBEAT завершили работу над альбомом
9 дек 2024
:
Видео с выступления VOLBEAT
20 сен 2024
:
VOLBEAT готовы к записи
14 сен 2024
:
Виски от VOLBEAT
4 июл 2024
:
У VOLBEAT есть песни для нового альбома
6 апр 2024
:
Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT
17 фев 2024
:
VOLBEAT работают над новым материалом
14 окт 2023
:
Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»
20 сен 2023
:
Вокалист VOLBEAT готовится к операции
26 авг 2023
:
VOLBEAT планируют альбом на 2024
20 авг 2023
:
Вокалист VOLBEAT: «Неожиданно мы остались втроём»
16 июл 2023
:
Видео с выступления VOLBEAT
20 июн 2023
:
VOLBEAT разогрели METALLICA
16 июн 2023
:
Бывший гитарист VOLBEAT — об уходе из команды
13 июн 2023
:
VOLBEAT выступили с новым гитаристом
8 июн 2023
:
Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде
5 июн 2023
:
VOLBEAT расстались с гитаристом
6 май 2023
:
Юбилейный винил от VOLBEAT
17 дек 2022
:
Концертное видео VOLBEAT
9 ноя 2022
:
Концертное видео VOLBEAT
20 окт 2022
:
Концертное видео VOLBEAT
8 окт 2022
:
Видео полного выступления VOLBEAT
30 сен 2022
:
Концертное видео VOLBEAT
24 авг 2022
:
Видео от VOLBEAT памяти вокалиста ENTOMBED
5 май 2022
:
Концертное видео VOLBEAT
14 апр 2022
:
Новое видео VOLBEAT
17 мар 2022
:
Переиздание VOLBEAT выйдет весной
14 мар 2022
:
Видео полного выступления VOLBEAT
9 мар 2022
:
Видео с текстом от VOLBEAT
5 мар 2022
:
Вокалист VOLBEAT — о Jon'e Dette
21 фев 2022
:
Видео с текстом от VOLBEAT
13 фев 2022
:
Видео с текстом от VOLBEAT
5 фев 2022
:
Видео с текстом от VOLBEAT
4 фев 2022
:
VOLBEAT отыграли с бывшим барабанщиком SLAYER
26 янв 2022
:
Видео с текстом от VOLBEAT
14 янв 2022
:
Видео с текстом от VOLBEAT
10 янв 2022
:
Видео с текстом от VOLBEAT
30 дек 2021
:
Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США
21 дек 2021
:
Вокалист VOLBEAT: «Влияние BLACK SABBATH на новом альбоме очевидно»
6 дек 2021
:
Новое видео VOLBEAT
3 дек 2021
:
Видео с текстом от VOLBEAT
2 дек 2021
:
Вокалист VOLBEAT: «Дэт-металл? Да легко!»
12 ноя 2021
:
Новое видео VOLBEAT
1 ноя 2021
:
Новая песня VOLBEAT в память о вокалисте ENTOMBED A.D.
28 окт 2021
:
Новая песня VOLBEAT
25 окт 2021
:
Видео полного выступления VOLBEAT
28 сен 2021
:
Новая песня VOLBEAT
18 авг 2021
:
Песня VOLBEAT стала первой
29 июл 2021
:
Гитарист VOLBEAT о новом альбоме
27 июл 2021
:
Кавер-версия METALLICA от VOLBEAT
12 июл 2021
:
Новое видео VOLBEAT
4 июл 2021
:
Новый альбом VOLBEAT готов
4 июн 2021
:
Новые песни VOLBEAT
27 янв 2021
:
Дебютный альбом VOLBEAT будет переиздан
30 ноя 2020
:
Фрагмент нового релиза VOLBEAT
23 ноя 2020
:
Фрагмент нового релиза VOLBEAT
15 ноя 2020
:
Фрагмент нового релиза VOLBEAT
20 окт 2020
:
Трейлер нового релиза VOLBEAT
17 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза VOLBEAT
8 окт 2020
:
Специальное издание от VOLBEAT
9 сен 2020
:
VOLBEAT творят
3 сен 2020
:
VOLBEAT выпускают ром
12 июн 2020
:
Обучающее видео от VOLBEAT
9 июн 2020
:
Гитарист VOLBEAT написал много материала
27 май 2020
:
VOLBEAT сочиняют
22 май 2020
:
VOLBEAT получили пятую платину на родине
15 май 2020
:
Новое видео VOLBEAT
24 апр 2020
:
Вокалист VOLBEAT о том, как проходят его дни на карантине
21 апр 2020
:
Концертное видео VOLBEAT
23 мар 2020
:
Гитарист VOLBEAT — молодёжи: «Это не просто простуда!»
5 дек 2019
:
VOLBEAT в Кёльне
27 ноя 2019
:
VOLBEAT в Берлине
27 ноя 2019
:
VOLBEAT в Гамбурге
5 ноя 2019
:
Новое видео VOLBEAT
27 окт 2019
:
VOLBEAT во Франции
25 окт 2019
:
VOLBEAT о туре по Великобритании
9 окт 2019
:
Гитарист VOLBEAT об отмене концерта в Белфасте
8 окт 2019
:
VOLBEAT не доиграли еще один концерт
28 сен 2019
:
VOLBEAT отменили концерт из-за болезни
2 авг 2019
:
Рассказ об издании альбома VOLBEAT
26 июл 2019
:
Новая песня VOLBEAT
23 июл 2019
:
Новое видео VOLBEAT
14 июн 2019
:
Новое видео VOLBEAT
15 май 2019
:
VOLBEAT выпустят новый альбом в августе
10 май 2019
:
Новая песня VOLBEAT
24 дек 2018
:
VOLBEAT в середине процесса записи
11 дек 2018
:
Фрагмент нового DVD VOLBEAT
21 ноя 2018
:
Фрагмент нового DVD VOLBEAT
2 ноя 2018
:
Фрагмент нового DVD VOLBEAT
17 окт 2018
:
Вокалист VOLBEAT о новом альбоме
28 авг 2018
:
Гитарист VOLBEAT о Винни Поле
18 июл 2018
:
VOLBEAT почтили память Винни Пола
26 июн 2018
:
Гитарист VOLBEAT: «Разве нам нужно записывать дэт-металл-альбом?»
25 июн 2018
:
VOLBEAT почтили память Винни Пола
29 май 2018
:
Вокалист NAPALM DEATH присоединился на сцене к VOLBEAT
1 сен 2017
:
Профессиональное видео с выступления VOLBEAT
28 авг 2017
:
Барабанщик METALLICA присоединился на сцене к VOLBEAT
16 авг 2017
:
Концертное видео VOLBEAT
13 июн 2017
:
Новое видео VOLBEAT
6 июн 2017
:
Фрагмент новой песни VOLBEAT
30 май 2017
:
У VOLBEAT есть пять песен
25 мар 2017
:
Видео с текстом от VOLBEAT
1 дек 2016
:
Профессиональное видео с выступления VOLBEAT
17 ноя 2016
:
Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT
4 ноя 2016
:
Новое видео VOLBEAT
15 сен 2016
:
Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT
14 июн 2016
:
Успехи в чартах VOLBEAT
6 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT
21 май 2016
:
Видео с текстом от VOLBEAT
14 май 2016
:
VOLBEAT утвердили нового басиста
13 май 2016
:
Новое видео VOLBEAT
29 апр 2016
:
Видео с текстом от VOLBEAT
29 апр 2016
:
Вокалист VOLBEAT о Лемми
18 апр 2016
:
ROB CAGGIANO: «Для VOLBEAT нет каких-то музыкальных границ»
9 апр 2016
:
Подробности о новом альбоме VOLBEAT
5 апр 2016
:
Видео о студийных сессиях VOLBEAT
23 фев 2016
:
VOLBEAT завершили сведение
14 ноя 2015
:
VOLBEAT расстались с басистом
6 авг 2015
:
VOLBEAT исполнили новую песню
26 май 2015
:
Видео с выступления VOLBEAT
19 май 2015
:
VOLBEAT будут готовы к записи к ноябрю
10 янв 2015
:
Как гитарист VOLBEAT чуть не поссорился с LEMMY
23 ноя 2014
:
Фронтмен VOLBEAT: "Большинство американских групп звучат одинаково"
29 окт 2014
:
Лидер VOLBEAT MICHAEL POULSEN: "Рок-н-ролл будет существовать всегда"
3 окт 2014
:
VOLBEAT начнут запись летом
1 авг 2014
:
VOLBEAT работают над идеями для нового альбома
16 май 2014
:
ANTHRAX присоединились на сцене к VOLBEAT
3 май 2014
:
Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к VOLBEAT
28 апр 2014
:
Видео всего выступления VOLBEAT
30 мар 2014
:
VOLBEAT получили награду Echo
7 фев 2014
:
Новое видео VOLBEAT
24 дек 2013
:
За кулисами тура VOLBEAT
19 окт 2013
:
Новое видео VOLBEAT
14 окт 2013
:
Туровое издание последнего альбома VOLBEAT появится в ноябре
17 июл 2013
:
Профессиональное видео всего выступления VOLBEAT
15 июл 2013
:
Концертное видео VOLBEAT
6 июл 2013
:
Вокалист NAPALM DEATH присоединился на сцене к VOLBEAT
9 июн 2013
:
Видео полного концерта VOLBEAT
24 май 2013
:
VOLBEAT отдали должное гитаристу SLAYER
15 апр 2013
:
Новое видео VOLBEAT
6 апр 2013
:
KING DIAMOND в гостях у VOLBEAT: Аудио
14 мар 2013
:
Посетитель погиб на концерте VOLBEAT в Техасе
13 мар 2013
:
Видео полного концерта VOLBEAT
13 мар 2013
:
VOLBEAT исполнили кавер-версию YOUNG THE GIANT
12 мар 2013
:
Новое видео VOLBEAT
11 мар 2013
:
KING DIAMOND на новом альбоме VOLBEAT
23 фев 2013
:
VOLBEAT впервые выступили с бывшим гитаристом ANTHRAX
4 фев 2013
:
Бывший гитарист ANTHRAX в VOLBEAT
16 янв 2013
:
Название нового альбома VOLBEAT
6 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления VOLBEAT
10 июл 2012
:
Барабанщик VOLBEAT о вокалисте LAMB OF GOD
28 янв 2012
:
Гитарист MERCYFUL FATE впервые сыграл с VOLBEAT
20 дек 2011
:
VOLBEAT воспользуются услугами гитариста MERCYFUL FATE
29 ноя 2011
:
VOLBEAT расстались с гитаристом
17 ноя 2011
:
Трейлер нового DVD VOLBEAT
16 ноя 2011
:
Новое видео VOLBEAT
31 окт 2011
:
Фронтмен NAPALM DEATH присоединился на сцене к VOLBEAT
12 сен 2011
:
Обложка концертного релиза VOLBEAT
22 июн 2011
:
Новый сингл VOLBEAT
4 июн 2011
:
VOLBEAT выпустят концертный DVD/CD
20 апр 2011
:
Басист VOLBEAT пропустит тур
15 мар 2011
:
Новое видео VOLBEAT
21 ноя 2010
:
Участники KREATOR, MERCYFUL FATE на концерте VOLBEAT
4 ноя 2010
:
Новое видео VOLBEAT
18 окт 2010
:
EPK от VOLBEAT
28 июл 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома VOLBEAT
20 июл 2010
:
Гитарист MERCYFUL FATE на новом альбоме VOLBEAT
12 июл 2010
:
Участники NAPALM DEATH, KREATOR на новом альбоме VOLBEAT
15 май 2010
:
Дата выхода нового альбома VOLBEAT
19 фев 2010
:
Название нового альбома VOLBEAT
22 ноя 2009
:
Новая песня VOLBEAT
19 окт 2009
:
VOLBEAT запишут песню для датского чемпиона по боксу
28 апр 2009
:
Новое видео VOLBEAT
сегодня
MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT
MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT в рамках выступления 12 ноября на Utilita Arena, Birmingham, United Kingdom и исполнил композицию "Evelyn"
16 ноя 2025
Орион
Ребят, как вам вокал Майка Поулсена по сравнению с вокалом Стива Сузы? Зазвучал бы их дуэт, как думаете?
