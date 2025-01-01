Arts
Жена и сын DAVID COVERDALE прокомментировали его заявление о завершении карьеры



zoom
Cindy Coverdale поделилась фотографией, на которой она и David, по всей видимости, находятся в чартерном частном самолёте, и написала:

«Счастливого "официального" ухода на покой, детка! Я люблю тебя всем сердцем. Мне посчастливилось побывать вместе с тобой в невероятном путешествии! Теперь мы просто будем играть!! Не могу дождаться, чтобы увидеть, чем ты займёшься дальше...»

Примечание: когда я встретила David'a 35 лет назад, он сказал мне, что уходит на покой...»

Ссылаясь на фотографию в своём посте, она добавила:

«Это было снято во время полета на последнее шоу, на которое я пошла, не зная в тот момент, что это было моё последнее шоу WHITESNAKE... У меня смешанные чувства».

В отдельном посте в соцсетях 29-летний Jasper Coverdale написал:

«Нечасто бывают моменты, когда легенды имеют возможность уйти на покой по собственному желанию. Пройдя свой собственный путь, длившейся более пяти десятилетий, мой отец вновь выбрал свою судьбу. Это огромное количество воспоминаний, крепкие отношения, закреплённые в камне или разбитые на куски, семья, процветающая рядом с посаженными соснами, которые носят наши имена. В двадцать девять лет я даже не могу представить себе этот путь... но я шёл по нему, поддерживая и любя его на каждом шагу. Я не знаю никого лучше, никого, кто был бы лучше как отец, потому что семья, в которой я родился, известна во всём мире благодаря его сочувствию, таланту и способности общаться с многими людьми по всему миру. А теперь —следующий шаг... Всё, что вы, чёрт возьми, пожелаете, сэр! За вас, David Coverdale, — отец, муж, рассказчик, воин, артист... герой. Браво, папа, за тысячу тысяч хорошо выполненных дел. Желаю тебе остаться в истории навечно».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
