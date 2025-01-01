сегодня



GEEZER BUTLER: «Я играю и сочиняю постоянно!»



GEEZER BUTLER в рамках благотворительной акции "Bowl For Ronnie" в одном из интервью ответил на вопрос о том, какие у него планы на будущее:



«Я постоянно сочиняю и играю. Так что как уж получится».



Он также поделился своими воспоминаниями о своих покойных коллегах по BLACK SABBATH Оззи Осборне и Ронни Джеймсе Дио:



«Ни у кого из нас не было эгоизма или чего-то подобного. Это были просто четыре или пять друзей, которые собирались вместе и занимались тем, что мы любили больше всего».



На тему концерта «Back To Beginning», который состоялся в июле и стал последним выступлением Оззи и BLACK SABBATH, Geezer сказал:



«Оззи был полон решимости сделать это. Он очень этого хотел. Жаль только, что он ушёл так быстро после этого, потому что мы все планировали собраться на Рождество, вспомнить прошлое».







+0 -0



просмотров: 317

