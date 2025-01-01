Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
[= ||| все новости группы



*

Geezer

*



16 ноя 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Я играю и сочиняю постоянно!»

8 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER продает усилители с последнего шоу BLACK SABBATH

15 окт 2024 : 		 GEEZER BUTLER получил награду

25 июл 2024 : 		 GEEZER BUTLER рассказал о своей депрессии

16 июл 2024 : 		 GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли THE BEATLES

18 май 2024 : 		 Книга от GEEZER BUTLER выйдет летом

27 ноя 2023 : 		 GEEZER BUTLER ответил OZZY: «Я не хочу вступать в перепалку»

21 авг 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Когда у меня начиналась депрессия, люди думали, что я угрюмый и несчастный»

7 авг 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»

11 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Как же сложно начитывать!»

28 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка»

27 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER не в восторге от записи аудиоверсии автобиографии

21 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — об OZZY: «За последние 50 лет мы много раз ссорились»

12 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH — о своей автобиографии: «Я хотел, чтобы эта книга отражала меня»

2 апр 2023 : 		 Обложка биографии GEEZER BUTLER

18 фев 2023 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию летом

11 июн 2022 : 		 У GEEZER BUTLER две полоски

3 май 2022 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию в 2023 году

9 апр 2022 : 		 GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии

25 окт 2021 : 		 Басист BLACK SABBATH рассказал, почему он никогда не матерится

26 июн 2021 : 		 GEEZER BUTLER летом выпускает бокс-сет

27 май 2021 : 		 К GEEZER'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция

18 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Самое время для биографии»

14 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER — о решении присоединиться к DEADLAND RITUAL

15 фев 2021 : 		 GEEZER BUTLER привился
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GEEZER BUTLER: «Я играю и сочиняю постоянно!»



zoom
GEEZER BUTLER в рамках благотворительной акции "Bowl For Ronnie" в одном из интервью ответил на вопрос о том, какие у него планы на будущее:

«Я постоянно сочиняю и играю. Так что как уж получится».

Он также поделился своими воспоминаниями о своих покойных коллегах по BLACK SABBATH Оззи Осборне и Ронни Джеймсе Дио:

«Ни у кого из нас не было эгоизма или чего-то подобного. Это были просто четыре или пять друзей, которые собирались вместе и занимались тем, что мы любили больше всего».

На тему концерта «Back To Beginning», который состоялся в июле и стал последним выступлением Оззи и BLACK SABBATH, Geezer сказал:

«Оззи был полон решимости сделать это. Он очень этого хотел. Жаль только, что он ушёл так быстро после этого, потому что мы все планировали собраться на Рождество, вспомнить прошлое».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 317

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом