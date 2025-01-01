сегодня



Первый менеджер BLACK SABBATH предъявил Sharon



Jim Simpson, первый менеджер BLACK SABBATH, подверг критики слова Sharon Osborne, которые она сказала в шоу "The Osbournes" по поводу выпуска пластинки EARTH



«Очень жаль, что Sharon решила перейти в наступление, не сев за стол переговоров, чтобы обсудить этот вопрос. Кроме того, с её стороны очень несправедливо делать такие неточные и потенциально клеветнические комментарии»



В подкасте Sharon подвергает сомнению право собственности Jim'a на записи, говоря:



«Он утверждает, что оплатил счет за студию, который, по его словам, составил 500 фунтов стерлингов … В те дни у него никогда не было таких денег, чтобы заплатить за студию».



В ответ Simpson, по-прежнему широко известный на музыкальной сцене Мидленда со своей компанией Big Bear Music, сказал:



«В то время EARTH были всего лишь самой молодой группой, которой я управлял. В те годы я регулярно записывался и оплачивал сессии звукозаписи с группами, которыми руководил или в которых играл. У меня уже был хитовый сингл с LOCOMOTIVE и контракты с такими крупными лейблами, как EMI Harvest и Parlophone. Откуда Sharon могла знать, что я мог себе позволить в то время? Дело в том, что я заплатил за записи EARTH, и они принадлежат мне».



Затем Sharon сказала в подкасте:



«Он хранил это в тайне все эти годы, потому что теперь у них закончились авторские права, а это 50 лет».



Jim: «Это не так. Правда в том, что, когда BLACK SABBATH расторгли мой контракт с менеджментом, я приложил все усилия к тому, чтобы заново открыть для себя в общей сложности 35 забытых чернокожих американских блюзменов, гастролировать с ними по Великобритании и Европе и записывать их.



В начале 1980-х я более глубоко увлекся джазом, организовав Бирмингемский фестиваль джаза и блюза и издав журнал "Jazz Rag" — и то, и другое существует до сих пор. Я спродюсировал более 80 альбомов для лейбла Big Bear Records, участвовал в 23 фестивалях по всей Британии и руководил различными другими британскими группами, включая THE QUADS, у которых был хитовый сингл. В общем, я был очень занят, хотя всегда намеревался выпустить альбом EARTH.



Я обратился к участникам группы по этому поводу 24 сентября 2024 года. В ответ я получил сообщение о том, что они не хотят выпускать альбом и не хотят иметь с ним ничего общего. В нем были два электронных письма с угрозами от Sharon. Но у группы были все шансы принять в этом участие».



В программе Sharon утверждала, что Simpson намерен оставить всю прибыль себе, сказав:



«Он никогда не говорил, что вы получите гонорар, ни единого пенни. Он думает, что выпустит эти кассеты и получит 100% всего, что у него есть … Ты свинья, ты хочешь получить все!»



Jim: «Она сильно ошибается. Я хотел, чтобы все участники группы получали гонорары за альбом обычным способом, и я по-прежнему более чем рад, что это произошло».



Sharon заявила, что Simpson ведет себя нечестно, жертвуя какие-либо доходы на благотворительность, говоря:



«Он лжет, говоря, что пожертвует деньги на благотворительность. Он никогда не говорил, на какую благотворительность и сколько денег».



Jim: «Это так несправедливо и потенциально меня дискредитирует. У меня есть переписка с благотворительной организацией St. Basils для бездомной молодежи в Бирмингеме от 21 января 2025 года, в которой четко указано, что если BLACK SABBATH откажутся принимать авторские отчисления, то мы перечислим их в адрес этой благотворительной организации».



Sharon также высмеивает планы Simpson'a по выпуску альбома, сказав:



«Он находит небольшую звукозаписывающую компанию, потому что ни одна крупная звукозаписывающая компания не взялась бы за это... брать кассеты и распространять их».



Simpson: «Это еще одно искажение правды. Лейбл "Earth: The Legendary Lost Tapes" на самом деле принадлежит Big Bear Records, старейшей независимой звукозаписывающей компании Великобритании, которой я владею и управляю с 1968 года.



Мы находимся в процессе перезапуска Big Bear Records в рамках нового дистрибьюторского партнерства с Trapeze Music & Entertainment Ltd, хорошо зарекомендовавшей себя компанией с огромным каталогом, включающим таких исполнителей, как Джонни Кэш, Бадди Холли, Марлен Дитрих, Каунт Бэйси, Дюк Эллингтон, Дигби Фейрвезер и сотни других. Может, они и не те, кого Sharon называет "крупными", но и не "маленькие" они точно не такие. Они — наш новый партнер по перезапуску всех альбомов Big Bear, а не только альбома EARTH».



В подкасте Sharon также принижает роль Simpson'a в основании и развитии BLACK SABBATH и утверждает:



«За первые 10 лет своей карьеры они заработали миллионы и не получили ни пенни».



Jim: «Под моим руководством мы переименовали EARTH в BLACK SABBATH, и они стали одними из самых известных имен в тяжелой рок-музыке, активно гастролируя и появляясь на радио и телевидении. Я был менеджером, когда в феврале 1970 года мы выпустили их знаменательный дебютный одноименный альбом "Black Sabbath", а в сентябре 1970 года за ним последовал не менее обожаемый "Paranoid". Оба альбома попали в чарты по всему миру и разошлись миллионными тиражами, а хит-сингл "Paranoid" достиг 4-й строчки в чартах. Во время моего руководства, которое закончилось в сентябре 1970 года, они получали надлежащую оплату. Именно тогда, когда они разорвали свой контракт, у них все пошло наперекосяк».



Далее Sharon сказала, что она пригрозила подать на Simpson'a в суд, если он не остановится и выпустит альбом. Но она также предлагает и вариант примирения, добавляя:



«Он мог бы прийти к нам с кассетами, и он заработал бы кучу денег, и у SABBATH все было бы хорошо. Пусть альбом попадет в соответствующую звукозаписывающую компанию и будет должным образом распространен, должным образом спродюсирован».



Несмотря на возникшую ссору, Jim утверждает, что он более чем готов обсудить устраивающие всех решение:



«В своем электронном письме Sharon от 4 июля 2025 года, когда она была в Бирмингеме, я предложил ей встретиться за чашечкой кофе, чтобы обсудить этот вопрос. Если они захотят заключить со мной сделку по выпуску этого альбома, я буду рад обсудить это с ними.



Причина, по которой я выпускаю этот альбом сейчас, заключается в том, что он станет важным этапом в истории музыки. Он содержит записи, которые наглядно демонстрируют, какую прекрасную музыку Оззи, Tony, Geezer и Bill создавали с самого начала, еще до появления SABBATH. Это показывает, что эти четверо молодых людей из Бирмингема, едва достигшие подросткового возраста, уже были замечательными музыкантами, когда они существовали как EARTH, и что они полностью заслужили весь успех, который пришел к ним уже под именем BLACK SABBATH».







