Бывший вокалист NEFARIOUS: «Я ушел ради HIRAX»



KATON W. DE PENA в недавнем стриме прокомментировал свой уход из NEFARIOUS:



«Да, NEFARIOUS были великолепны. Я рад, что записал этот альбом. Я очень горжусь им. И я отыграл с ними одно шоу. Это тоже было круто. Но я должен сосредоточиться на HIRAX. Это моя группа. Это была моя группа на протяжении 40 лет, и это то, к чему лежит моя душа, это то, чем я должен заниматься. Но я желаю NEFARIOUS всего наилучшего. Отличная группа и отличные музыканты!»







