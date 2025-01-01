Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 60
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 60
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



22 ноя 2025 : 		 GHOST получили платину

24 окт 2025 : 		 Почему GHOST не меняют сет-листы?

20 окт 2025 : 		 Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»

13 окт 2025 : 		 Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck

29 сен 2025 : 		 GHOST сняли концерты в Мексике

23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»

16 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о любителях металла: «Это очень дружное сообщество»

13 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о неизданном сольном альбоме

11 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

10 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я не гонюсь за хитами»

3 апр 2025 : 		 Новый эпизод от GHOST

1 апр 2025 : 		 Вокалист GHOST: «BLACK SABBATH оказали на меня огромное влияние»

26 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Технически я сольный исполнитель»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GHOST получили платину



zoom
13 ноября GHOST получили вторую платину за сингл "Mary On A Cross" от RIAA. Первую платину за этот сингл группа получила чуть больше чем два года назад.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 110

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом