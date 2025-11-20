Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 36
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Новости
20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»

20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"

17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS

10 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»

10 апр 2025 : 		 TOMMY THAYER выступит с коллегами по KISS

29 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS подтвердил, что KISS выступят без грима
Вокалист KISS намекает на новую музыку



zoom
16 ноября четверо участников группы KISS — Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer и Eric Singer — приняли участие в сессии вопросов и ответов, которую провёл профессиональный рестлер и фронтмен группы FOZZY Chris Jericho во время мероприятия «KISS Kruise: Landlocked In Vegas», состоявшегося в Virgin Hotels в Лас-Вегасе. Ниже приведены выдержки из беседы.

PAUL STANLEY о возвращении на сцену в Лас-Вегасе, где они исполнили два сета (один акустический, один электрический), через два года после завершения своего пятилетнего «прощального» тура «End Of The Road»:

«Это было особенным событием для нас, потому что мы знаем — и это не ложная скромность, — что мы действительно хорошая и сплочённая группа. Можно расставить дымовые шашки на сцене, можно наносить макияж, надевать сапоги, но в конце концов плохая группа остаётся плохой группой. Для нас выйти на сцену и играть просто так [он имеет в виду обычную одежду], это действительно приятно... Мы хотели быть так же хороши, как и раньше. Было интересно после двух лет вернуться в репетиционную комнату. Это как езда на велосипеде. Мы такие, какие есть, и как только мы подключаемся, мы звучим как раньше... Мы вместе в этом составе уже 20 лет. Мы отлично проводим время. Группы говорят о том, что они как семья и что они любят друг друга — мы действительно отлично проводим время вместе, и именно поэтому мы вместе так долго. Это весело».

О песне «Take Me» из альбома «Rock And Roll Over», которая вошла в их электрический сет:

«Это забавно, потому что некоторые из этих песен уже не совсем подходят нам по возрасту. Я не могу себе представить, что сегодня напишу песню с такими словами: «Put your hand into my pocket / grab on to my rocket (Положи руку в мой карман / хватайся за мою ракету)"».

Gene Simmons о наследии группы:

«Все говорят о своих мечтах, стремлениях, амбициях и многом другом — и вот мы здесь, спустя более полувека после основания KISS. Мы всё ещё живы. Было много разочарований, опустошений — к примеру, кончина Эйса Фрейли... И мы продолжаем, потому что наследие KISS должно жить дальше. Несмотря на то, что некоторые из вас думают, что это закат, я обещаю вам, что это только начало. Это гусеница, которая превратится в прекрасную бабочку. Мы видели планы на будущее, и они поразят вас».

Eric Singer о Gene Simmons:

«Gene — превосходный басист. Я играл со многими великими музыкантами, и Gene — твёрд, как скала. Он не ускоряется, не замедляется… Gene очень креативен и мелодичен. Послушайте "Goin' Blind" — это хороший пример. С ним очень легко играть, всё получается само собой. Это взаимодействие между барабанщиками и басистами — иногда они сражаются друг с другом, но я не сражаюсь, когда играю с Gene'ом. Это очень легко».

Stanley о Gene Simmons:

«Я должен сказать, что Gene не получает должного признания, потому что он любит выделывать фокусы. Всё, что Gene делает, его личность и его слова — всё это каким-то образом мешает некоторым людям слушать и говорить: "Он потрясающий басист"».

Stanley о том, будет ли группа записывать новую музыку для своего предстоящего биографического фильма «Shout It Out Loud» или своего шоу с аватарами:

«Возможно, мы запишем какую-то музыку. Мы хотим рассказать вам о том, чем мы занимаемся, о том, что планируем. Проблема в том, что большая часть того, о чём мы говорим, никогда не реализуется, но музыка — да, это более чем возможно. Вероятно. Я ни на что не намекаю, но я сочиняю только тогда, когда есть проект».

О том, сделал бы Simmons что-либо по-другому, если бы у него была такая возможность:

«Если у меня и есть какие-то сожаления, то только о том, что иногда — и я думаю, что все мы через это проходим — я хотел бы, чтобы мы были умнее и больше помогали Эйсу Фрейли и Peter Criss жить лучше. Все мы виноваты в этом, и я тоже — "Я не хочу начинать ссору. Давайте просто продолжим тур", потому что каждый хочет пройти через это из эгоистичных соображений, потому что это срабатывает. И никто не хочет ничего испортить, потому что вокруг девушки, деньги и всё в таком духе. А тем временем кто-то, кто мог бы быть твоим братом, разрушает свою жизнь плохими поступками. Я думаю, это касается твоих друзей, твоих любимых, твоей семьи — я бы хотел быть более строгим и более откровенным с людьми, которые нам были дороги... По моему мнению, строгость — это хорошая тактика в отношении твоих детей, людей, которых ты любишь, людей, которые тебе дороги, людей, с которыми ты работаешь. Это может быть непопулярным мнением — вы будете спорить об этом — но в долгосрочной перспективе вы, надеюсь, поможете этому человеку изменить свою жизнь».

Stanley о том, как группа преодолела сложности после коммерческого пика группы в конце 1970-х:

«Я думаю, что ключом — по крайней мере, с моей точки зрения на успех группы — был прагматизм. Нужно расставить приоритеты в том, что для вас важно. Если некоторые люди не выполняют свою работу или не выдерживают нагрузки, или люди самовольно отсутствуют, или не находятся рядом, что для вас важнее? Для меня важна была группа KISS, и если кто-то не вычерпывал воду, а корабль тонул — а он тонул много раз — я просто работал ещё усерднее, потому что я люблю группу, и для меня самым важным было увидеть, как группа выживает... Важно иметь чёткое представление о том, чего ты хочешь, что нужно для этого и что для тебя важно. Думаю, это именно то, что я постоянно привносил в группу — идею, что я не хочу, чтобы группа умерла».

Stanley о том, рассматривала ли группа возможность распада:

«Никогда. Мы проводили тур, на который плохо продавались билеты, и это было ужасно. Было ужасно выходить на сцену, и в тот момент всё сводилось к вопросу: "Мы выходим на сцену для вымещения своего разочарования на людях, которые пришли и заплатили за билеты?", или "Стоит ли нам работать ещё усерднее, чтобы эти люди пошли домой и рассказали другим, что они пропустили?" Я помню, как давал интервью, и журналист сказал мне — а они могут быть довольно жестокими и забывать, что вы на самом деле люди: "Каково это — быть на Титанике?" Я помню, как подумал: "Никто кроме меня не будет решать, когда всё закончится", и это достаточная причина, чтобы продолжать — показать этим ушлёпкам, что мы сами решаем, как долго это будет продолжаться. Есть люди, которые после вчерашнего концерта спрашивают: "Они же сказали, что не вернутся", и "Почему они это делают?" Это те люди, которые изначально не хотели, чтобы мы были здесь. Мы здесь не для них».

Stanley о том, будет ли группа давать концерты в будущем:

«Мы не обсуждали этот вопрос. Мы очень гордимся тем, что сделали вчера вечером. Мы выступили так, как и намечали. Мы знаем, на что способны, и это было здорово. Что мы будем делать дальше? Понятия не имею».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 ноя 2025
С
Санчез
А потом снова воссоединятся... Вернутся и будут ещё лет 5-10 напоминать о себе
20 ноя 2025
Орион
Санчез, "Мы начали катать подготовительный тур к нашему возвращению. Это как наш обычный тур, с дымом и костюмами, только подготовительный. Готовиться будем 3-5 лет, не меньше".
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
