Новости
Новости
19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE

19 июн 2025 : 		 Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE

18 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE

18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

3 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»

13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

23 июл 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста
Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»



IAN GILLAN в недавнем интервью выразил неуверенность в том, что сможет долго оставаться на сцене:

«У меня осталось только 30 процентов зрения. И его никак не улучшить. Это делает жизнь загадочной. Самым сложным для меня является работа на ноутбуке. Я не вижу ничего на экране, если не использую периферическое зрение: я улавливаю строку, глядя на неё сбоку. Но я нахожу способы. Я адаптируюсь. Но это очень утомительно — на работу уходит много времени.

Старение — это забавно. Каждую минуту можно посмеяться. Иногда да, а иногда нет. Я иду по улице и слышу, как что-то отваливается — бац, ещё что-то отвалилось.

На самом деле ничего не изменилось, кроме того, что я больше не могу прыгать с шестом. Кроме этого всё движется немного медленнее. Но в основном ничего не изменилось».

Размышляя о возможности ухода на покой, Gillan добавил:

«Я думаю, что если я потеряю свою энергию, я перестану выступать. Я не хочу позориться. Мы уже близки к этому моменту. Это подкрадывается незаметно — ты даже не замечаешь».

В августе 2024 года в программе SiriusXM «Trunk Nation With Eddie Trunk» Gillan'a спросили, не исчезло ли словосочетание «уход на покой» из словарного запаса его и его коллег по группе DEEP PURPLE спустя более восьми лет после начала тура «The Long Goodbye». Он ответил:

«На самом деле это была шутка, потому что это исходило от промоутеров. И кто-то сказал: "Нам нужно продать побольше билетов". И это старый добрый приём — прощальное турне. Поэтому я сказал: "Хорошо, назовём его "прощальным" турне, но давайте назовём его "долгим прощанием" и сделаем акцент на слове "долгое", чтобы это было загадочной фразой.

У нас нет никакого намерения останавливаться. На данный момент... Я разговаривал со своим менеджером на днях. У меня есть несколько сольных проектов. Он сказал: "Тебе придётся их отложить", и я откладываю их на несколько лет. Мы уже запланировали гастроли до конца 2026 года, всё на стадии планирования, в дневнике, со всеми проектами, которые у нас есть для DEEP PURPLE. Так что, надеюсь, всё расписано на долгие годы вперёд».




просмотров: 86

