Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»



IAN GILLAN в недавнем интервью выразил неуверенность в том, что сможет долго оставаться на сцене:



«У меня осталось только 30 процентов зрения. И его никак не улучшить. Это делает жизнь загадочной. Самым сложным для меня является работа на ноутбуке. Я не вижу ничего на экране, если не использую периферическое зрение: я улавливаю строку, глядя на неё сбоку. Но я нахожу способы. Я адаптируюсь. Но это очень утомительно — на работу уходит много времени.



Старение — это забавно. Каждую минуту можно посмеяться. Иногда да, а иногда нет. Я иду по улице и слышу, как что-то отваливается — бац, ещё что-то отвалилось.



На самом деле ничего не изменилось, кроме того, что я больше не могу прыгать с шестом. Кроме этого всё движется немного медленнее. Но в основном ничего не изменилось».



Размышляя о возможности ухода на покой, Gillan добавил:



«Я думаю, что если я потеряю свою энергию, я перестану выступать. Я не хочу позориться. Мы уже близки к этому моменту. Это подкрадывается незаметно — ты даже не замечаешь».



В августе 2024 года в программе SiriusXM «Trunk Nation With Eddie Trunk» Gillan'a спросили, не исчезло ли словосочетание «уход на покой» из словарного запаса его и его коллег по группе DEEP PURPLE спустя более восьми лет после начала тура «The Long Goodbye». Он ответил:



«На самом деле это была шутка, потому что это исходило от промоутеров. И кто-то сказал: "Нам нужно продать побольше билетов". И это старый добрый приём — прощальное турне. Поэтому я сказал: "Хорошо, назовём его "прощальным" турне, но давайте назовём его "долгим прощанием" и сделаем акцент на слове "долгое", чтобы это было загадочной фразой.



У нас нет никакого намерения останавливаться. На данный момент... Я разговаривал со своим менеджером на днях. У меня есть несколько сольных проектов. Он сказал: "Тебе придётся их отложить", и я откладываю их на несколько лет. Мы уже запланировали гастроли до конца 2026 года, всё на стадии планирования, в дневнике, со всеми проектами, которые у нас есть для DEEP PURPLE. Так что, надеюсь, всё расписано на долгие годы вперёд».







