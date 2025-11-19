сегодня



Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе



DAVE MUSTAINE в интервью Metal Hammer заявил, что хочет, чтобы его последний концерт состоялся в космосе:



«Я надеюсь, что мы будем играть в космосе. Думаю, что это будет действительно подходящая кульминация. И я не говорю о полёте на самолёте с пониженной гравитацией. Концерт на Луне, настоящая посадка на Луну — это было бы круто».



Ссылаясь на таких людей, как поп-звезда Кэтти Перри, легенда «Звёздного пути» Уильям Шетнер и миллиардер Ричард Брэнсон, которые в последние годы совершили полёты в космос, Dave добавил:



«Я видел, что в космос отправили кучу знаменитостей, и подумал: "Если они смогли, почему бы и мне не сделать это?" Я просто наблюдаю, как прогресс развивается. Я знаю, что Илон Маск и Ричард Брэнсон работали над межзвёздными путешествиями. Думаю, люди начнут летать в космос гораздо раньше, чем все думают».











