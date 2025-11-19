Arts
Новости
Megadeth

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH
Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе



DAVE MUSTAINE в интервью Metal Hammer заявил, что хочет, чтобы его последний концерт состоялся в космосе:

«Я надеюсь, что мы будем играть в космосе. Думаю, что это будет действительно подходящая кульминация. И я не говорю о полёте на самолёте с пониженной гравитацией. Концерт на Луне, настоящая посадка на Луну — это было бы круто».

Ссылаясь на таких людей, как поп-звезда Кэтти Перри, легенда «Звёздного пути» Уильям Шетнер и миллиардер Ричард Брэнсон, которые в последние годы совершили полёты в космос, Dave добавил:

«Я видел, что в космос отправили кучу знаменитостей, и подумал: "Если они смогли, почему бы и мне не сделать это?" Я просто наблюдаю, как прогресс развивается. Я знаю, что Илон Маск и Ричард Брэнсон работали над межзвёздными путешествиями. Думаю, люди начнут летать в космос гораздо раньше, чем все думают».






Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 ноя 2025
С
Санчез
Я же говорил в запой уйдет, Эво как его переть начинает
19 ноя 2025
Орион
И чего там Макск с Бэнсоном наработали в плане межзвёздных путешествий? Долететь получится не за 100 000 лет, а всего лишь за 99 999?
просмотров: 175

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
