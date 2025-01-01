Arts
Новости
*

Accept

*



18 ноя 2025 : 		 Видео с выступления ACCEPT

29 сен 2025 : 		 FRANK BELLO и BILLY SHEEHAN записались для юбилейного диска ACCEPT

26 сен 2025 : 		 ACCEPT расстались с гитаристом

17 июн 2025 : 		 Гитарист ACCEPT: «Никто не мог предположить, что тяжёлый металл просуществует так долго»

8 июн 2025 : 		 Видео с выступления ACCEPT

1 июн 2025 : 		 Лидер ACCEPT о современных технологиях: «Либо ты идёшь со всеми в ногу, либо отстаёшь»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

29 апр 2025 : 		 ACCEPT выбрали продюсера для юбилейного альбома

23 фев 2025 : 		 Лидер ACCEPT о 50-летнем юбилее

7 янв 2025 : 		 Вокалист ACCEPT не собирается на пенсию

30 дек 2024 : 		 Вокалист ACCEPT: «Люблю петь в полотенце!»

22 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о том, как дошел до Веры

13 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о сольном альбоме

9 дек 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Надеюсь, что нас не заменят машины»

26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

24 ноя 2024 : 		 Лидер ACCEPT обещает грандиозный юбилей

27 сен 2024 : 		 Вокалист ACCEPT опять поясняет за слова

17 сен 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS отметил день рождения с ACCEPT

11 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT о счастье

5 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT женился!

3 сен 2024 : 		 ACCEPT открыли американский тур

31 авг 2024 : 		 Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"

7 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT о фотосъёмке для Леса Пола: «Это было увлекательно»

6 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT готов позвать бывших на юбилей

4 авг 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT

22 июл 2024 : 		 ANDY SNEAP присоединился на сцене к ACCEPT
Видео с выступления ACCEPT



Видео с выступления ACCEPT, которое состоялось 13 ноября в House Of Blues, Chicago, Illinois на разогреве у QUEENSRŸCHE, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 158

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом