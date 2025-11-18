сегодня



Барабанщик METALLICA: «Я нахожусь в гармонии и на пике формы»



9 и 10 октября Калифорнийский институт кино представил на Mill Valley Film Festival документальный фильм «Metallica Saved My Life», посвящённый тому, как группа из Сан-Франциско изменила жизнь своих поклонников. Показ фильма состоялся в кинотеатре Sequoia Cinema в Милл-Вэлли, Калифорния. Барабанщик METALLICA Lars Ulrich и режиссёр «Metallica Saved My Life» Jonas Åkerlund приняли участие в беседе после показа.



На вопрос одного из участников беседы о том, как такое возможно, что с возрастом его «ноги стали быстрее», Lars ответил:



«Спасибо за это. Не знаю, согласен ли я с этим на все сто, но приму комплимент.

Я просто вкладываю в игру гораздо больше усилий, чем раньше. Я вырос в мире спорта и лёгкой атлетики, и это всегда влияло на мой подход к игре на барабанах. Я вырос в окружении тенниса, мой отец был профессиональным теннисистом, и я представлял, что пойду по его стопам, пока мне не исполнилось 16 или 17 лет. Но когда я думаю о теннисе, о теннисистах, они достигают пика на третьем десятке, а затем, к середине четвёртого десятка, о них говорят: "Он уйдёт на покой? Когда это сделает Федерер? Когда Джокович? Это его последний турнир, последний US Open?" И всё в таком духе. Итак, многие люди, занимающиеся профессиональным спортом, обычно к концу третьего десятка или началу четвёртого начинают сбавлять обороты. В рок-н-ролле это невозможно. И поэтому нет разных возрастных групп. Нет такого: "Все участники рок-групп старше 45 лет..." Так что это не то же самое, что в теннисе или в других видах спорта, где есть что-то вроде "тура ветеранов" или чего-то в этом роде. Это одно большое целое. Так что мы просто выходим на сцену в свои шестьдесят с небольшим и соревнуемся с парнями и девушками, которым по двадцать и тридцать, и поэтому нужно быть в лучшей форме. Так что я просто работаю над этим ещё усерднее. Я называю это выбором образа жизни. Но я, безусловно, увлечён этим занятием, нахожусь в гармонии и на пике формы. И мы все четверо, каждый по-своему, гораздо более осторожны, когда речь идёт о том, чтобы подвергать себя опасности, или о том, чтобы брать с собой в поездки людей, которые могут помочь нам предотвратить травмы плечей, коленей, запястий, шеи, горла и так далее. Так что всё это просто попытка сохранить форму. Я также стал немного легче, чем был десять лет назад, из-за Taco Bell и всего остального, что было в то время. И если мои ноги стали легче, то это, безусловно, связано с тем, что я называю выбором образа жизни, то есть диетой, режимом тренировок и всем остальным.



Когда мы начинали, в рок-н-ролле не было никого в возрасте пятидесяти и шестидесяти лет, самые старшие музыканты в рок-н-ролле в то время были в возрасте около тридцати — McCartneys, Mick Jaggers и остальным было чуть больше тридцати. И поэтому считалось абсурдным, что можно исполнять рок-н-ролл в шестьдесят, семьдесят или восемьдесят лет, как сейчас это делают сейчас они. Такого не было. Это было почти полной противоположностью тому, что представлял собой рок-н-ролл. Как сказали бессмертные Pete Townshend и Roger Daltrey: "Я надеюсь умереть, прежде чем состарюсь". Поэтому, когда ты занимаешься этим в шестьдесят лет и надеешься оставаться активным и в какой-то мере актуальным ещё 10 или 20 лет, ты должен быть на высоте во всех этих вопросах».







