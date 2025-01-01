сегодня



BUTCHER BABIES заканчивают работу над альбомом



Вокалистка BUTCHER BABIES Heidi Shepherd опубликовала следующее сообщение:



«Полностью записано 7 песен. 5 (может быть, 6) будут готовы на СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ… ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТО!



Возвращаемся в Лос-Анджелес, чтобы закончить запись с @howardbenson, и мы в ВОСТОРГЕ! Метания между студийной записью, многочисленными турами и фестивалями были настоящим испытанием. Но мы приближаемся к финишной черте и готовы показать вам, над чем мы работали в течение последнего года.



С нашей командой в @judgeandjuryofficial было очень приятно работать. То, что начиналось как мини-альбом, превратилось в полноценный LP, потому что мы так хорошо готовим материал!



Эти песни невероятно личные и являются одними из самых любимых за всю мою карьеру. Мы собираемся совершить глубокое погружение в последние 25 лет моей жизни. Этот альбом — автобиография, затрагивающая моменты моей юности, о которых я никогда не говорила публично.



Как всегда, мы с @henryflury заперлись в нашей студии на несколько месяцев. Это наша исповедальня, наша церковь, наша терапия.



Я не могу дождаться, когда позволю этим певчим птичкам полетать и, наконец, познакомлю вас с этой частью меня!»





