Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 17
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Butcher Babies

18 ноя 2025 : 		 BUTCHER BABIES заканчивают работу над альбомом

23 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES

8 фев 2025 : 		 Умеет ли вокалистка BUTCHER BABIES петь?

16 ноя 2024 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

11 ноя 2024 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

29 июл 2024 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

22 июл 2024 : 		 CARLA HARVEY ушла из BUTCHER BABIES

30 окт 2023 : 		 BUTCHER BABIES без Carla Harvey

2 авг 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я больше по мальчикам»

26 июл 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «DOJA CAT куда большая металлистка, чем многие другие»

4 июл 2023 : 		 Почему BUTCHER BABIES выпускают двойной альбом?

12 июн 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

18 май 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

15 май 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

2 апр 2023 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет летом

24 мар 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES — о сложностях в сочинении материала

13 фев 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

17 янв 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы вновь злы!»

26 ноя 2022 : 		 HEIDI SHEPHERD о новом альбоме BUTCHER BABIES

28 окт 2022 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

29 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BUTCHER BABIES

20 сен 2022 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над «лучшим альбомом в карьере»

15 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES

12 авг 2022 : 		 BUTCHER BABIES исполняют SAWEETIE

17 сен 2021 : 		 BUTCHER BABIES ответила фэнам на нытьё

6 сен 2021 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Вскрывая чужие тела, я научилась больше ценить своё»
BUTCHER BABIES заканчивают работу над альбомом



Вокалистка BUTCHER BABIES Heidi Shepherd опубликовала следующее сообщение:

«Полностью записано 7 песен. 5 (может быть, 6) будут готовы на СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ… ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТО!

Возвращаемся в Лос-Анджелес, чтобы закончить запись с @howardbenson, и мы в ВОСТОРГЕ! Метания между студийной записью, многочисленными турами и фестивалями были настоящим испытанием. Но мы приближаемся к финишной черте и готовы показать вам, над чем мы работали в течение последнего года.

С нашей командой в @judgeandjuryofficial было очень приятно работать. То, что начиналось как мини-альбом, превратилось в полноценный LP, потому что мы так хорошо готовим материал!

Эти песни невероятно личные и являются одними из самых любимых за всю мою карьеру. Мы собираемся совершить глубокое погружение в последние 25 лет моей жизни. Этот альбом — автобиография, затрагивающая моменты моей юности, о которых я никогда не говорила публично.

Как всегда, мы с @henryflury заперлись в нашей студии на несколько месяцев. Это наша исповедальня, наша церковь, наша терапия.

Я не могу дождаться, когда позволю этим певчим птичкам полетать и, наконец, познакомлю вас с этой частью меня!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
