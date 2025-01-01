сегодня



DERYCK WHIBLEY: «Хочу устроить акустический тур с песнями SUM 41»



DERYCK WHIBLEY в недавнем интервью сообщил, что думает об акустическом туре:



«Я играю на гитаре каждый день. У меня нет никаких планов, и я не знаю, что я буду делать с музыкой, но я каждый день играю на гитаре, каждый день пишу музыку, и у меня есть запас песен и музыки, которые просто лежат на столе, и в конце концов я захочу её заняться. Я не знаю, когда это будет, но да, я уверен, что в конце концов я снова займусь музыкой».



На вопрос, выпустит ли он этот материал сам или подумывает о том, чтобы написать его для других людей, Deryck ответил:



«Я думаю, что многое из того, над чем я сейчас работаю, оставлю под себя. Я очень эгоистичный автор. Когда я пишу что-то, что мне нравится, мне трудно это отдать. Я могу поработать с кем-нибудь и создать что-то с нуля, но если я закончил песню, то её довольно сложно отдать».



Что касается других проектов, связанных с музыкой, он сказал:



«Я бы хотел провести акустический тур с песнями SUM 41 и тому подобное. У меня есть акустическая пластинка, которую я записал, и она состоит из песен SUM 41, которые могут скоро выйти. И я бы хотел отправиться в это турне, но, опять же, у меня нет никаких четких планов на этот счет».







