18 ноя 2025 : 		 DERYCK WHIBLEY: «Хочу устроить акустический тур с песнями SUM 41»

2 апр 2025 : 		 Последнее видео SUM 41

20 дек 2024 : 		 Вокалист SUM 41: «Я только сейчас понял, что скоро всё»

29 ноя 2024 : 		 SUM 41 введут в КЗС

30 апр 2024 : 		 Вокалист SUM 41 десять лет не берет в рот крепкого

19 апр 2024 : 		 Вокалист SUM 41 о конце группы: «Настал момент»

26 фев 2024 : 		 Новое видео SUM 41

11 фев 2024 : 		 SUM 41 в 'Jimmy Kimmel Live!'

12 дек 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUM 41

30 ноя 2023 : 		 DERYCK WHIBLEY об уходе SUM 41 на покой

1 ноя 2023 : 		 Новый альбом SUM 41 выйдет весной

28 сен 2023 : 		 Новое видео SUM 41

19 сен 2023 : 		 Вокалист SUM 41 попал в больницу

15 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUM 41

9 май 2023 : 		 SUM 41 всё

25 мар 2022 : 		 SUM 41 выпустят двойной альбом

1 июн 2021 : 		 SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok

27 май 2020 : 		 SUM 41 выпустили сборник би-сайдов

21 янв 2020 : 		 SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва

21 янв 2020 : 		 SUM 41 исполнили песни METALLICA

9 июл 2019 : 		 Новое видео SUM 41

30 апр 2019 : 		 SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
DERYCK WHIBLEY: «Хочу устроить акустический тур с песнями SUM 41»



DERYCK WHIBLEY в недавнем интервью сообщил, что думает об акустическом туре:

«Я играю на гитаре каждый день. У меня нет никаких планов, и я не знаю, что я буду делать с музыкой, но я каждый день играю на гитаре, каждый день пишу музыку, и у меня есть запас песен и музыки, которые просто лежат на столе, и в конце концов я захочу её заняться. Я не знаю, когда это будет, но да, я уверен, что в конце концов я снова займусь музыкой».

На вопрос, выпустит ли он этот материал сам или подумывает о том, чтобы написать его для других людей, Deryck ответил:

«Я думаю, что многое из того, над чем я сейчас работаю, оставлю под себя. Я очень эгоистичный автор. Когда я пишу что-то, что мне нравится, мне трудно это отдать. Я могу поработать с кем-нибудь и создать что-то с нуля, но если я закончил песню, то её довольно сложно отдать».

Что касается других проектов, связанных с музыкой, он сказал:

«Я бы хотел провести акустический тур с песнями SUM 41 и тому подобное. У меня есть акустическая пластинка, которую я записал, и она состоит из песен SUM 41, которые могут скоро выйти. И я бы хотел отправиться в это турне, но, опять же, у меня нет никаких четких планов на этот счет».




просмотров: 69

